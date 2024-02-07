Genç oyuncu milyonları ağlattı: Bebeğini doğururken hayata veda etti

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Bir zamanlar, bir TV kanalında yaptığı çalışmalarla tanınan genç oyuncu, bebek sahibi olmayı beklerken hayatını kaybetti.

Bebeği dünyaya geldi ama annesiz başladığı hayatını da onun sevgisinden yoksun bir şekilde sürdürecek.

BEBEĞİNİ DOĞURURKEN ÖLDÜ

Bu acı olay Meksika'da yaşandı. Özellikle 2009 yılında ülkenin çocuklara yönelik yayın yapan bir TV kanalında yayınlanan Bely y Beto adlı yapımla tanınan Fabiola Yazmín Ortega, bebeğini dünyaya getirirken kendi hayatını kaybetti.

Hamileliğin son haftalarında olan Ortega, nadir bir komplikasyon nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Yedi litre kan kaybettiği belirtilen talihsiz oyuncunun bebeği doktorların çabasıyla hayata tutundu.

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Ancak kendisi yaşadığı ciddi sorunlar nedeniyle Mexico City'deki Ginequito Hastanesi'nde son nefesini verdi.

Genç oyuncunun doktoru Alejandro Martinez Cavazos'un hamilelik sırasında hayatı tehdit eden HELLP sendromu nedeniyle öldüğünü belirtti.

Doktorun açıklamasına göre Fabiola Yazmin Ortega'nın genel tıbbi durumu çok kötüydü. Genç oyuncunun, karaciğer yırtılması ve iç kanama belirtileri gösterdiği belirlendi.

Ortega'nın hastaneye kaldırılmasından sonraki beş gün boyunca doktorlar onu hayatta tutmayı başardı.

İlk iki gün yoğun bakımda kalan genç oyuncu defalarca ameliyat oldu. Bu arada üç kez kalp krizi geçirdi ve yedi litre kan kaybetti.

DOKTORU SOSYAL MEDYADAN KAN ARADI

Ortega'nın doktorları genç oyuncuyu hayatta tutmak için ellerinden geleni yaptı. Hatta bir ara organlarında iyileşme belirtileri bile görüldü.

Oyuncunun doktoru sosyal medya hesabı üzerinden bir kan bağışı kampanyası bile başlattı.

Fakat Fabiola Yazmin Ortega, bir kez daha ameliyata alınmadan önce daha fazla direnemedi ve hayata veda etti.

Talihsiz oyuncunun Aldo adlı bebeği ise doktorlar tarafından kurtarıldı. Annesinin karnından alınan minik bebek sağlık kontrolünden sonra babasına teslim edildi.

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Oyuncunun, ciddi bir hayati tehlike yaratan HELLP Sendromu nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Talihsiz oyuncu en çok çocuklara yönelik Bely y Beto Bely ile Beto adlı yapımda Beto karakterine sesini veriyordu.

Özel hayatını meraklı gözlerden uzak yaşayan talihsiz oyuncu Meksika'daki bir çocuk kanalında yayınlanan Bely y Beto (Bely ve Beto) adlı yapımda Beto karakterine sesini veriyordu.

GEBELİK ZEHİRLENMESİ OLARAK BİLİNİYOR

HELLP sendromu hamile kadınların hayatını tehdit eden başlıca sorunlardan biri. Çok sık rastlanmasa da tıplı Fabiola Yazmin Ortega'da olduğu gibi ölümle bile sonuçlanabiliyor.

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HELLP ( hemolysis, elevated liver enzmymes, low platelet) genellikle doğum sırasında ortaya çıkar. Ama kimi zaman doğumdan sonra da yaşanabilir. Tüm hamileiklerin yüzde birinde görülür.

Hemoliz, kırmızı kan hücrelerinin parçalanması anlamına geliyor. Kırmızı kan hücrelerinin çok çabuk parçalanması sonucu alyuvar hücrelerinin düzeyi düşer. Bu durumda da kan vücuda gereken oksijeni taşıyamaz hale gelir.

Hastalık sırasında karaciğer enzimleri de yükselir. Bu da karaciğerin gerektiği gibi çalışmasını engeller. Bunun sonucunda da belirli kimyasallar kana sızabilir.

HELLP sendromunun etkilerinden biri de trombosit oranının düşmesi. Trombosit kanda pıhtılaşmayı sağlar. Ancak oranlarının düşmesi aşırı kanama riskini artırır.

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HELLP sendromuna yakalanan anne kimi zaman hayata veda edebilir. Tıpkı Fabiola Yazmin Ortega'ya olduğu gibi.

Bu arada bu sendromun halk arasında gebelik zehirlenmesi olarak bilindiğini hatırlatalım.