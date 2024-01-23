Özgürlük çanları çalıyor... Bu soyadıyla, bu güzellikle istese anında yıldız olur: Onun gönlünden geçen bambaşka

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.Tabii ki bir dönemin büyük aşıkları Brangelina yani Brad Pitt ile Angelina Jolie'nin kızı Shiloh'tan söz ediyoruz.

Daha annesinin karnındayken bütün dünyanın ilgisini üzerinde toplayan Shiloh, önümüzdeki mayıs ayının 27'sinde 18 yaşına giriyor. Yani bir zamanların küçük bebeği artık resmen bir yetişkin oluyor.

Bu da sadece kendisi için değil bütün ailesi için bir değişimin habercisi. Tabii ki bu kadar ünlü bir çiftin çocuğu olduğu için de onun hayatının bundan sonrasını nasıl şekillendireceği büyük bir merak konusu.

ÖZGÜRLÜK ZAMANI GELİYOR

Öncelikle tıpkı büyük kardeşleri Maddox ve Zahara gibi yüksek öğrenim görebilir Shiloh. Bunun için de artık annesi Angelina Jolie ile birlikte yaşadığı evden taşınmak isteyebilir.

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Bu arada hemen hatırlatalım, Jolie'nin en büyük oğlu 22 yaşındaki Maddox, okumak için uzaklara Güney Kore'nin başkenti Seul'e gitti. 19 yaşındaki kızı Zahara ise Atlanta'da okuyor.

27 Mayıs 2024'te 18 yaşına girecek olan Shiloh da belki onların ayak izlerini takip ederek başka bir şehirde yüksek öğrenimine başlayabilir. Bu durumda Jolie'nin yapması gereken onun kararına saygı duyup desteklemek. Her ne kadar çocuklarının yanından ayrılmasına pek gönlü razı olmasa da!

Brad Pitt açısından olaya bakarsak. Yakın çevresinin anlattığına göre Pitt, btün çocuklarının gelecekleriyle ilgili verecekleri kararları daha şimdiden kabul etmiş durumda.

OYUNCU OLMAYI HİÇ İSTEMEDİ

Bu arada Shiloh için yüksek öğrenim dışında başka bir seçenek de var. Bilindiği gibi Shiloh son birkaç yıldır dans eğitimi alıyor.

Yüksek öğrenimini de bu konuda yapmak isteyebilir. Ya da bunun yerine okula gitmeden kariyerinin peşine düşebilir. Bütün bunlar şimdilik iddia düzeyinde. Shiloh'nun kendine nasıl bir gelecek çizeceğini zaman gösterecek.

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Ama bilinen bir gerçek var ki o da Shiloh'nun oyunculuğa çok hevesli olmadığı.

Bu arada Shiloh daha bebekken babası Brad Pitt ile birlikte The Curious Case of Benjamin Button adlı filmde küçük bir rol üstlendi. Ama o zaman daha olup bitenin farkında bile değildi.

Annesinin anlattığına göre Shiloh'nun oyuncu olma gibi bir hevesi yok. Küçük yaşlarından bu yana dans dersleri alan Shiloh, bu alanda ilerlemek istiyor.

ANNESİNİN YÜZÜNE BAKARAK GÜLDÜ

Sonra da annesinin görev aldığı Kung Fu Panda adlı animasyonda bebek pandayı seslendirdi. Ama bu da sayılmaz... Çünkü o zaman da kendi kararlarını veremeyecek kadar küçüktü.

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Shiloh Jolie Pitt, biraz daha büyüdüğünde annesiyle birlikte Maleficent filminde oynamak için bizzat Jolie'den teklif aldı.

Fakat Jolie'nin anlattığına göre annesinin yüzüne bakarak güldü ve bu tekliği kabul etmedi. Hatta onun yerine ikizi Vivienne Marcheline bu rolü üstlendi.

Jolie, People dergisine verdiği bir röportajda altı çocuğunun da kendilerine özgü güçlü kişilikleri olduğunu söylemişti.

Onların hayatlarının farklı dönemeçlerinde olup biteceklere tanıklık etmenin de kendisini heyecanlandırdığını gizlememişti güzel yıldız.

Bir zamanlar dünyanın en gözde çifti olan Angelina Jolie ve Brad Pitt'in ilk biyolojik çocuğu olan Shiloh Nouvelle Jolie Pitt, daha dünyaya gelmeden bütün dünyanın ilgi odağı olmuştu.

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2006 yılında Namibya'da dünyaya gelmesi, ilk fotoğrafının dudak uçuklatan bir fiyata, bir dergi kapağında yer alması, o paranın bir yardım kampanyası için harcanması, ilk adımları derken daha küçücük yaşında bir magazin figürüne dönüştü.

Shiloh bir zamanlar erkek kardeşlerine özenen giyimi kuşamı ve saç şekliyle dikkat çekiyordu. Fakat yıllar sonra annesinin rol aldığı Eternals filminin galasında giydiği elbise ve hafif makyajıyla tarzını değiştirdiğini tüm dünyaya ilan etti. Ama bu durum kısa sürdü.

Çünkü Shiloh, sonradan saçlarını kısacık kestirdi bir de pembeye boyadı!

MUMYA HEYKELİ BİLE YAPILDI

Shiloh Nouvelle Jolie Pitt, Brad Pitt ile Angelina Jolie'nin ilk biyolojik çocuğu olarak 2006'da Namibya'da dünyaya geldi.

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İlk fotoğrafı People dergisinin kapağında yer aldı. O sayı 2.2 milyon sattı, 4.1 milyon dolar gelir elde edildi. Tüm para Afrikalı çocuklara yardım için kullanıldı. Madame Tussaud Müzesi'ne anne ve babasıyla birlikte yapılan bir mumya heykeli bile konuldu.

Angelina Jolie'nin üç tane evlatlık çocuğu var. Yıldız, Brad Pitt ile birlikteliğinden de üç tane biyolojik çocuk dünyaya getirdi.

Evlatlık çocuklardan Maddox Chivan Jolie Pitt, Kamboçya doğumlu. Kardeşleri Zahara Marley Jolie Pitt, Etiyopya; Pax Thien Jolie Pitt de Vietnam doğumlu.

Bu üç çocuk başka ülkelerden evlat edinildiği için bu durum normal elbette. Ama Jolie ile Pitt'in biyolojik çocuklarının hiçbiri ABD doğumlu değil aynı zamandı. Çift, meraklı bakışlardan uzak kalmak için ilk biyolojik çocuklarının Namibya'ya dünyaya gelmesini istedi.

İkizleri Marcheline Vivienne ve Knox Leon da, Jolie'nin annesinin köklerinin geldiği Fransa'da dünyaya gözlerini açtı.

Herkes makyajlı ve elbiseyle kırmızı halıya çıkınca Shiloh'nun tarzını değiştirdiğini sandı. Ama o bir gün aniden saçlarını yine kısacık kestirdi.