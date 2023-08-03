Dördüncü bebeğini dünyaya getirmişti: Çocuklarının babasının kim olduğunu açıkladı

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Şaşırdınız değil mi? Meslektaşı Ryan Reynolds ile mutlu bir evliliği olan Lively'nin neden böyle bir açıklama yapmak zorunda kaldığını merak ettiniz büyük olasılıkla.

Hemen anlatalım: Bunun nedeni Blake Lively'nin bir sosyal medya paylaşımı. Daha doğrusu bir sosyal medya paylaşımının hemen altındabir takipçisiyle giriştiği sohbet.

Kendisine dört tane bebek dünyaya getirdikten sonra nasıl bu kadar formda kaldığını soran hayranına Lively, spor eğitmeni Don Saladino'yu etiketleyerek yanıt verdi. Ama sonra hemen nasıl bir karmaşa yarattığını fark etti. Tabii ki bunun ardından açıklama geldi.

Blake Lively, kişisel spor eğitmenini kast ederek "Bekleyin bir dakika,,, Baba o değil" diye durumu toparladı.

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Sonra da paylaşımını şöyle sürdürdü: " O sadece, benim forma girmeme ve kıyafetlerimi tekrar giymeme yardım eden kişi. Bir eğitmenden daha fazlası. Çok iyi bir insan ve çok iyi bir arkadaş" diye sürdürdü açıklamasını.

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DÖRT TANE ÇOCUKLARI VAR: Hollywood'un mutlu çiftlerinden Blake Lively ile Ryan Reynolds'ın 8 yaşında James, 6 yaşında Inez ve 3 yaşında Betty adlı üç çocuğu daha bulunuyor.

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Bu arada, isimden kaynaklanan cinsiyet karmaşası da çiftin büyük kızıyla ilgiliydi. Blake ve Ryan, ilk bebekleri için genelde erkeklere verilen James adını seçti. Bu konuda bir açıklama yapmadıkları için de herkes uzun süre James'in erkek olduğunu düşündü.

Blake Lively ile Ryan Reynolds'ın aşk öyküsü de benzerine filmlerde rastlanacak türden. İlk evliliğini 2008 ile 2011 yılları arasında Scarlett Johansson ile yapan Ryan Reynolds, aslında Blake Lively'yi birlikte çalıştıkları bir filmde görür görmez beğenmiş.

Aralarındaki aşkın ilk kıvılcımı, 2010 yılında o sırada başkalarıyla romantik birliktelik yaşarken rol aldıkları Green Lantern adlı filmin setinde çaktı. Bu filmin setinde birbirlerine karşı bir yakınlık hissetmişler aslında.

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BİR HAFTA İÇİNDE ONUNLA BİRLİKTE YAŞAMAYA KARAR VERDİ

Bu durumu Reynolds, konuk olduğu bir sohbet programında anlatmıştı. Yakışıklı oyuncu, o dönemde Blake Lively ile arkadaş olduklarını ve hayatlarında başkaları bulunduğunu söyledi.Ama yine de Lively'den etkilendiğini gizlemedi.



Hatta o programda Lively'ye yaptığı teklifi de anlatmıştı yakışıklı oyuncu: "Blake Boston'a gidiyordu. Ben de oraya gidecektim. Birlikte gitmeyi önerdim. Aynı trene bindik ve birlikte yolculuk ettik. Ona yolculuk sırasında benimle uyuması için yalvardım."

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Reynolds, o programda çok farklı bir şey daha itiraf etmişti: " Bir hafta sonra onunla birlikte bir ev almamız gerektiği hissine kapıldım."

Sonunda çift 2012 yılında evlendi. Ve o zamandan bu yana da aileleri giderek genişledi. Şimdilik dört çocuklarıyla mutlu bir hayatları var.