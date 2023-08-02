Kaşındıran battaniyeyi çoktan üzerinden attı: O gece masaların üzerinden inmedi

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Sadece doğum günü mü? Elbette değil! Düğünü, çalışmaları, hayatında olup bitenler... Kısacası onunla ilgili bütün ayrıntılar ayrı ayrı merak konusu.

Tabii ki ünlü yıldız da kendisine yönelik bu merakı gidermek için elinden geleni ardına koymuyor. Hatta bunun için takipçilerine özel bülten bile gönderiyor.

Ünlü yıldız bu konudaki kuralını yine bozmadı.Geçtiğimiz hafta, eşiyle birlikte satın aldıkları 60 milyon dolar değerindeki evlerinde kutladığı yeni yaşıyla ilgili bütün ayrıntıları hayranlarının gözleri önüne serdi.

Bildiniz değil mi Jennifer Lopez'den ya da gösteri dünyasındaki adıyla JLo'dan söz ettiğimizi. Geçen yıl, 20 yıllık aşkı Ben Affleck ile yaptığı bir dizi düğünle konuşulan Lopez, kısa süre önce 54 yaşına girdi.

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DOĞUM GÜNÜNDE OLUP BİTENLERİ ANLATTI

Aslında daha önce o gösterişli kutlamanın görüntüleri basına sızmıştı. Ama Lopez kuralını bozmadı On The JLo adlı kendi bülteninde de olup bitenler hakkında takipçilerini bilgilendirdi.

Ünlü yıldız, doğum gününde neler yaşandığının yanı sıra neler hissettiğine dair de bir makale kaleme aldı paylaşımı için.

Lopez yazısında "Doğum günü ruh hali... Lola'nın gelip bir şeyler çaldığı her gün çok güzel geçiyor" satırlarına yer verdi. Bu arada Lola'nın, Jennifer Lopez'in alter egoso olduğunu ve zaman zaman kendisine bu isimle hitap ettiğini hatırlatalım.

Kocası Ben Affleck'in organize ettiği doğum günü partisi için Lopez, ünlü bir moda markasının imzasını taşıyan açık renk bir elbise giydi.

Görünümünü de yüksek ökçeli ayakkabılarla tamamladı. Tabii ki sahne tecrübesini de konuşturup neredeyse bütün gece o topukların üzerinde dans etti. Hem de masaların üzerinde!

BEŞ ÇOCUK DA ORADAYDI

Lopez'in makalesinde yer verdiğine göre hem kendisinin Marc Anthony ile evli evliliğinden olan iki çocuğu Max ve Emme, hem de eşi Ben Affleck'in Jennifer Garner ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen Violet, Seraphina ve Samuel kutlamaya katıldı.

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Lopez'in paylaşımına göre akşam yemeğindeki kutlamadan önce bir de bütün gün süren bir havuz başı kutlaması yapıldı. Lopez bunu da "Bütün çocuklar oradaydı. Güneşin ışıkları altında bir havuz partisi için mükemmel bir gündü" diye anlattı.

Lopez o kutlama sırasında sevdikleriyle birlikte olmaktan duyduğu mutluluğu gizlemedi. Onlar tarafından sevildiğini ve takdir edildiğini hissettiği için minnettar olduğunu belirtti.

Lopez " Hayat yolculuğumun bu noktasında, şu anda olduğum yerde bulunmaktan dolayı minnettarım" diye yazdı.

Yıldız, bütün takipçilerine de doğum günlerinde kendilerini böyle sevgi dolu hissetmeleri dileğinde bulundu.

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Lopez'in satırlarına göre akşam yapılan partiden önce gündüz saatlerinde bir de havuz başı kutlaması gerçekleşti. O sırada da hem kendisinin hem de Affleck'in eski evliliğinden dünyaya gelen beş çocuk da günün tadını çıkardı.





HAYATININ ÖZETİ KAŞINDIRAN BİR BATTANİYE

Lopez, bugün gösteri dünyasının en ünlü ve en çok kazanan yıldızlarından biri. Ünlü yıldızın 400 milyon doların üzerinde bir serveti var. Fakat bu ışıltılı dünyanın birçok ünlüsü gibi o da bugünlere gelmeden önce bu kadar rahat bir hayat sürmüyordu.

Hatta bu yılın başında bu konudaki "sırlarından" birini de paylaşmıştı. Tenini kaşındıran bir battaniyenin kendisine eski günlerini hatırlattığını ve bugün de bu ayrıntının önemli olduğunu vurgulamıştı.

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Bronx'ta, bugün sahibi olduğu malikanelerin yanından bile geçmeyecek mütevazı bir evde, kısıtlı koşullarda geçti Lopez'in çocukluğu ve ilk gençliği. Daha doğrusu, yaşamının şöhret oluncaya kadarki bölümü.

Lopez'in çalışma hayatında ne kadar disiplinli ve çalışkan olduğunu artık herkes biliyor. Bütün bunlara, başarılı olma hırsı da eklenince bugün artık dünyanın en zengin insanlarından biri.

Gösteri dünyasındaki adıyla JLo, bu servet içinde para harcarken de çok fazla düşünmüyor. Son olarak da moda devi Hermes'in imzasını taşıyan battaniyeleri tartışma konusu oldu.

Herkesin kolayca erişemeyeceği bir fiyata satılan bu battaniyelerin Jennifer Lopez'i bir tartışma konusu yapmasına hatta yıldızın kendi sitesinde bu konuda bir yazı kaleme almasına gelirsek...

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KÜÇÜK BİR ÇOCUKKEN KIŞ AYLARINDA NE KADAR ÜŞÜDÜĞÜNÜ UNUTMADI

Bunun nedeni Lopez'in evinde verdiği Noel partisinden sosyal medya sayfasına yansıyan fotoğraflar. O karelerde Lopez, ünlü bir moda markasının elbisesini giyiyordu. Ayrıca yıldızın hediye seçenekleri arasında sunduğu o ünlü battaniye de daha ilk bakışta dikkat çekti.

Lopez'in Noel ve yeni yıl hediyesi seçenekleri arasında sunduğu bu battaniyelerin ortalama fiyatının 1000 doların üzerinde olduğu belirtiliyor.

İşte Lopez, o battaniyenin neden gözde hediyelikleri arasında yer aldığını, kendi hayatıyla ilgili gelişmeleri paylaştığı On The JLo adlı bülteninde anlattı.

Lopez'in satırlarından anlaşıldığı kadarıyla sahip olduğu onca servete rağmen "o kısıtlı koşullarda yaşayan küçük kız çocuğunun, kışın ne kadar üşüdüğünü" hâlâ hiç unutmamış ünlü yıldız.

Eski nişanlısı Ben Affleck ile yıllar sonra yeniden bir araya gelen ve bu kez muradına eren Jennifer Lopez, kaleme aldığı ve abonelerine gönderdiği bültende o battaniyenin kendisine neleri hatırlattığını samimi bir şekilde anlattı.

1969 doğumlu olan Jennifer Lopez, 70'li ve 80'li yıllardaki aile yaşantısına gönderme yaparak "Tonlarca paramız yoktu" diye yazarak başladı satırlarına... Bu ünlü moda firmasının imzasını taşıyan o battaniyelerin de ona çocukluğunu hatırlattığını ekledi. Gelin Lopez'in satırlarına bir bakalım.

UZUN SÜRE SAHİP OLDUĞU TEK ŞEY O ESKİ VE KAŞINDIRAN BATTANİYE

"Ben büyürken sahip olduğum en rahatlatıcı şeylerden biri beni kaşındıran bir battaniyeydi. Bunun kulağa çılgınca geldiğini biliyorum ama bu benim altı yaşımdan genç bir kız oluncaya kadar sahip olduğum tek battaniyeydi."

Lopez, o battaniyenin üç renkten oluştuğunu, kırmızı, turuncu ve beyaz olduğunu da yazdı. Ünlü yıldız, kış aylarında çok soğuk olan New York'ta büyüdüğünü ve o battaniyeyi bedeninde hissetmenin kendisi için rahatlatıcı bir yanı olduğunu ekledi.

Satırlarından anlaşıldığına göre Jennifer Lopez, o kaşındıran battaniyenin verdiği sıcaklık hissini hiç unutmadı.

Yine kendi bülteninde kaleme aldığına göre " o kaşındıran yılların battaniyesi"nin yarattığı hissi kendisine bunca yıl sonra hatırlatan tek şey ise o ünlü moda markasının battaniyesi. Lopez bu konuda şu satırları ekledi:

"Bazen Ben ve çocuklar bu tenimi kaşındıran yün ürünlere olan sevgimle dalga geçer. Ama bu his bana çocukluğumu hatırlatıyor "

Bu arada Lopez, birçok kişinin, sanki bulutların üzerinde yatıyormuş hissi yaratan battaniyeleri sevdiğinin farkında olduğunu yazdı.

ŞÖHRET OLUNCA REFAHA KAVUŞTU

Tam adıyla Jennifer Lynn Lopez, 24 Temmuz 1969'da New York Bronx'ta dünyaya geldi. Anne ve babası Porto Riko doğumlu ve her ikisi de çocukluk yıllarında ABD'ye göç etti.

Bronx'ta büyümenin kendisini nasıl etkilediğini 2020 yılında verdiği bir röportajda şöyle anlatmıştı Lopez: "Orada büyümek gerçekten beni şekillendirdi. Çünkü hiçbir şeyin fazlasına sahip değildik." Fakat kısıtlı koşullarda büyümenin kendisi için bugünlere ulaşmasını sağlayan itici güç olduğunu da belirtmişti Lopez.

Lopez, eski nişanlısı Ben Affleck ile tam 20 yıl sonra evlendi.