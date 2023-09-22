Birkaç kilo fazlası olduğu için podyumdan kovulmuştu: İşte o gün tüm hayatı değişti!

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Şimdilerde hem ekranlarda hem de gazete ve dergilerde hatta sosyal medyada en çok konuşulan ve tartışılan konuların başında geliyor: Kadınlara uygulanan güzellik baskısı, her daim genç ama en çok da zayıf görünme zorunluluğu. Artık perdede ve podyumlarda alışılmış beden ölçülerinin dışında yıldızlar görmeye başladık.

Christy Turlington, Naomi Campbell, Cindy Crawford... Bir dönemin en büyük modelleri: Dünyayı süper model kavramıyla tanıştıran moda efsanelerine dönüştürdüler

ZAYIFLIK BASKISI ONLARIN DÖNEMİNDE ÇOK DAHA BETERDİ

Oysa Christy Turlington, Naomi Campbell, Cindy Crawford gibi modellik tarihine isimleri birer efsane olarak yazılmış isimlerin döneminde bu baskı belki de şimdikinden bile büyüktü. Sadece bu artık zorbalık haline gelen baskı pek konuşulmaz, bu yıldız isimlerden deyim yerindeyse “kan kusup kızılcık şerbeti içtik” demeleri beklenirdi.

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Son yıllarda revaçta olan beden olumla akımı ve artık susmaktan vazgeçen bu ünlü isimlerin de etkisiyle sadece günümüz değil geçmiş de bu zorlu süreçler nedeniyle sık sık masaya yatırılır ve yargılanır hale geldi. Konuyla ilgili en çarpıcı açıklamalardan biri de o dönemin en büyük yıldızlarından Christy Turlington’dan geldi…

Yıllar boyunca podyumlarda fırtınalar estiren, her derginin kapağında yer alan, dev modacıların reklam yüzü olan 54 yaşındaki moda ikonu, genç yaşlarında yaşadığı acı bir deneyimle mesleğinden koptu...

SADECE BİRKAÇ KİLO ALINCA DEFİLENDEN KOVULDU!

54 yaşındaki moda ikonu, kapak kızı görünümü ve kıskanılacak fiziği sayesinde tarihin en başarılı modellerinden biri haline geldi, ancak Apple TV+’deki belgesel dizisi The Super Models'da Christy, 26 yaşındayken kilosundaki çok hafif bir dalgalanma nedeniyle nasıl cezalandırıldığını anlattı. Christy Turlington, sigarayı bıraktıktan sonra sadece “biraz” kilo aldığı için Paris'teki bir defileden tam podyumda yürümek üzereyken çıkarılmıştı!

Christy Turlington, küçük yaşta ne yazık ki sigara tiryakisi olmuştu... Bu bağımlılık onun sağlığını bozmakla kalmadı, babasını da kanserden kaybetmesine yol açtı

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İki çocuk annesi ünlü model "1996'da couture bir defile için Paris'teydim ve sigarayı bıraktığım için biraz kilo almıştım ve... resmen defileden kovuldum” dedi. Christy Turlington, o sırada henüz 26 yaşındaydı ve kariyerinin zirvesindeydi. Tüm reklamlarda, tüm dergi kapaklarında onun yüzü vardı. Hatta uzun yıllar Vogue dergisinin direktörlüğünü yapan Grace Coddington ondan “dünyanın en güzel kadını” diye bahsediyordu.

Yıllardır asla bozulmayan fiziği ve zarafetiyle hatırlanan süper model sigara illetinden kurtulduktan sonra aldığı 1-2 kilo yüzünden görevli olduğu defileden çıkarıldı...Christy Turlington yıllar sonra kamera karşısına geçtiği belgeselde podyumdan kovulmasının hayatına nasıl yön verdiğini açıkladı

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OTURUP ÜZÜLECEĞİNE HAYAT HİKÂYESİNİ BAŞTAN YAZAN KADIN

Bu kırılma anı elbette dünyanın en büyük süper modellerinden biri olan Christy Turlington için büyük bir şok ve hayal kırıklığıydı. Ancak güzel yıldız kendini ölümcül diyetlere ya da zorlu antrenman programlarına mahkum etmek yerine hayatını değiştirecek bir başka karar verdi. Ve şimdi geriye dönüp baktığında bu karardan pişmanlık değil gurur duyduğu bambaşka bir hikâye yazdı…

HEM BABASINI KAYBETTİ HEM DE KENDİ SAĞLIĞINI...

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Dünyanın en kötü bağımlılıklarından birine 13 yaşında yakalanıp yıllarca sigara içen Christy Turlington, aslında amfizeme yakalanmış, akciğerleri hastalanmıştı. Sigarayı da bu yüzden bırakmıştı. Üstelik onun sigarayı bırakmasının ardından çok sevdiği babası da akciğer kanserinden vefat etti. Christy Turlington’ın podyumdan dışlanmasına yol açan kararı her şeyi değiştirdi.

Christy Turlington onu podyumdan koparan bu deneyimin ardından üniversite eğitimini tamamladı ve bambaşka bir hayata yelken açtı... Şimdi sayısız yardım kuruluşu için çalışmalar yürüten ünlü model verdiği karardan asla pişman değil hatta "İyi ki bu kararı vermişim" diyor

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"VERDİĞİM EN İYİ KARARLARDAN BİRİYDİ"

Ünlü model "Şöyle hissettiğimi hatırlıyorum. Bunun beni kötü hissettirmesine izin vermeyeceğim. Kendim için bir karar verdim ve bu muhtemelen verdiğim en iyi kararlardan biriydi.” diye anlattığı bu anda profesyonel bir model olarak çalışma konusunda kendini geri çekip yarım kalan eğitimini tamamladı.

İki çocuk annesi süper model 20 yıldır ünlü oyuncu Edward Burns'le mutlu evliliğini sürdürüyor

ŞİMDİ ÜNİVERSİTE MEZUNU BİR AKTİVİST OLDU

Süper model New York Üniversitesi'nde eğitimine devam etti ve burada Karşılaştırmalı Din ve Doğu Felsefesi üzerine yoğunlaşarak lisans derecesi aldı. Turlington, üniversite deneyimini anlatırken “hayatımın en önemli yıllarıydı” diyor. Kendine ve gelecekteki benliğine yatırım yapabildiği o yıllar şimdilerde sigara karşıtı kampanyaların sözcüsü olan, yardım amaçlı maratonlar koşan, kadınlar ve çocuklar için aktivizm hareketine katılan yepyeni bir Christy Turlington yaratmıştı.

20 YILLIK MUTLU BİR YUVASI VAR

Christy Turlington, podyumlardan uzaklaşsa da çok önemli markalar ve reklamlar için kameralar karşısına geçmeye devam etti. Ancak yoğun defile programından uzaklaştıktan sonra kendisine hep hayalini kurduğu hayatı da kurmayı başardı. 2003 yılında ünlü oyuncu Edward Burns’le evlenen Turlington 20 yıldır büyük bir aşk yaşıyor ve biri kız biri erkek olmak üzere iki de çocuğunu büyüttüğü mutlu bir yuvası var.