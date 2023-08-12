Hepsi yarı yaşlarındaki modellere taş çıkarıyor: Tüm zamanların en iyi süper modelleri yıllar sonra birlikte poz verdi

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ONLARIN BAŞARDIĞINI HÂLÂ KİMSE BAŞARAMADI

Cindy Crawford, Christy Turlington, Linda Evangelista ve Naomi Campbell… Hepsi 50 yaşın üzerindeki bu isimler bir yandan eski formlarını korumayı başarıp gençlere taş çıkartırken bir yandan da hâlâ mankenlik, podyumlar, reklam kampanyaları dendiğinde akla ilk gelen isimler olmayı sürdürüyor.

1989'da New York'ta çekilen bu siyah beyaz fotoğraf Vogue dergisinin Ocak 1990'daki sayısına kapak oldu... Fotoğraftaki kadınlar 90'lar ve hatta 2000'lerin ilk 10 yılında moda dünyasına damgalarını vurdu: Süper model kavramı onlar için icat edilmişti (Fotoğrafta en arkada duran ve orijinal süper modellerden olan Tatjana Patitz bu yıl 11 Ocak'ta 56 yaşındayken meme kanseri yüzünden hayatını kaybetmişti)

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Doksanların en büyük isimleri 57 yaşındaki Cindy Crawford, 58 yaşındaki Linda Evangelista, 53 yaşındaki Naomi Campbell ve 54 yaşındaki Christy Turlington, dünyanın en büyük moda dergisi Vogue'un eylül sayısı için yan yana poz verdi ve yeniden kapak kızı oldular. + süper modelin fotoğraflarını Vogue için ünlü fotoğrafçı Rafael Pavarotti çekti. Bu özel sayının ve birbirinden muhteşem pozların asıl sebebi ise merakla beklenen bir belgesel.

Modelliğin kitabını adeta baştan yazan bu dört kadın aradan 30 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen mesleğin adı anıldığında hâlâ akla gelen ilk isimler

MUHTEŞEM DÖRTLÜ YILLAR SONRA YENİDEN BİR ARADA

Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük modelleri 20 Eylül'de prömiyeri yapılacak olan yeni Apple TV+ belgesel dizisi The Supermodels'in tanıtımı için dergiye özel pozlar ve çarpıcı bir röportaj verdiler. Dört bölümlük belgeseli Oscar ödüllü Roger Ross Williams ve Larissa Bills yönetti.

Moda dünyasının gerçeklerine ve bu gerçeklik içinde büyük birer efsaneye dönüşen bu 4 büyük süper modelin meslek yaşantısına yakından bakacak belgesel, Crawford, Evangelista, Campbell ve Turlington’ın hayranlarını 1980'li yıllara, ünlü isimlerin modellik kariyerlerinin başlangıcına götürecek. Ve dünya bu dört özel kadının dünyanın dört bir yanından kalkıp bir araya gelerek sektörün ötesine geçen bir şöhrete nasıl ulaştıklarını belgeleyecek.

Cindy Crawford, Christy Turlington, Linda Evangelista ve Naomi Campbell... Kendi kariyer yolculuklarını ve 90'lardan itibaren gelişen ve değişen moda endüstrisini anlatan yeni belgeselin kahramanları: İsimleri bu meslekle anılan bu dört kadın şimdinin ünlü modelleri için yolu açan ve onlar tarafından sık sık taklit edilen isimleri

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PODYUMLAR, REKLAM KAMPANYALARI, DERGİ KAPAKLARI... BİRKAÇ NESİL ONLARI İZLEYEREK BÜYÜDÜ

10 yıllara uzanan dönemler boyunca sadece podyumlarda değil tüm moda dergilerinin kapaklarında, kozmetik ve modaevi reklamlarının kampanyalarında, müzik kliplerinde de başrollerde olan bu süper modeller hâlâ otoriteler tarafından “tüm zamanların en iyileri” olarak adlandırılmaya devam ediyor. “Orijinal süper modeller” olarak anılan bu dörtlü, belgesel yayınlanmaya başlamadan hemen önce hem ABD hem de İngiliz Vogue'un kapağına "tüm zamanların en iyileri" ifadesiyle geri döndü.

"O zamanlar şefkat ve sadakatle tanımlanan bir kız kardeşlik vardı aramızda. Birimiz düştüğünde diğerini kaldırırdık" diye anlatıyor Naomi Campbell o günleri... Ve böyle yaparak 90'lı yıllarda moda endüstrisinde yaşanan suiistimallerden de kaçınabildiklerini ekliyor

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İSİMLERİ SUNDUKLARI MARKALARIN ÖNÜNE GEÇTİ

Dünyanın farklı köşelerinden dört kadının New York'ta bir araya geldiği 1980'li yıllara geri dönerek başlayan belgesel zaten kendi başlarına birer süper güç olan bu dörtlünün bir araya gelerek elde ettikleri ciddiyetin ve saygınlığın sektörün kendisini bile nasıl aştığını ortaya koyuyor. Bu dört kadın ve o dönemde onlarla birlikte podyumlarda yürüyen diğer isimlerin sahip oldukları prestij o kadar olağanüstüydü ki, isimleri podyumda sundukları ve vitrine çıkardıkları markaların önüne geçti.

"Birinin yatındaki bir partiye davet edilirdik ve ben de 'Yatta ne giyilir ki? Hangi çatalı kullanmalıyım? diye sorardım kendime. Bu yüzden gitmezdim" diyor Cindy Crawford ve ekliyor: "Evet, muhtemelen bazı muhteşem fırsatları kaçırdım ama muhtemelen muhteşem olmayan bazı durumlardan da böylece kaçınabildim"

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"BİRİMİZ DÜŞÜNCE DİĞERİMİZ ONU AYAĞA KALDIRDI"

Naomi, Cindy, Linda ve Christy isimlerini bir anlamda onları var eden tasarımcılar kadar öne çıkardı. Hatta belki de onların önüne geçirdi. Moda endüstrisi kendini ve kadınların bu endüstrideki rollerini yeniden tanımlamaya devam ediyor. Belgesel, bu gücü, bu dört kadının bir araya gelerek bu güce nasıl sahip çıktıklarının ve kendilerinden sonrakilere nasıl yol açtıklarını anlatıyor. Ve bir yandan da artık 50’li yaşlarını süren bu isimlerin şimdiki yaşantılarında aktivizm, hayırseverlik ve iş dünyasındaki hünerleriyle popüler kültürün ön saflarında yer almaya devam ettiğini de ortaya koyuyor.

4 süper model Claudia Schiffer, Helen Christensen'in de katıldığı 2017'deki defilede Versace defilesi için bir araya gelmişti. Defile 1997 yılında öldürülen efsane modacı Gianni Versace'ye adanmıştı: Defileyi şimdinin ünlü modelleri Kendall Jenner ve model kardeşler Bella ve Gigi Hadid açmıştı ancak şova damga vuran yine 90'ların süper modelleri olmuştu