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Birbirlerinin kanını içtiklerini açıklamıştı… Yıldız oyuncu adeta aşkından ‘delirdi’: Nişanlım 4 yaşındayken bana göründü

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#Megan Fox#Machine Gun Kelly#Ünlü Aşklar
Birbirlerinin kanını içtiklerini açıklamıştı… Yıldız oyuncu adeta aşkından ‘delirdi’: Nişanlım 4 yaşındayken bana göründü
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2023 12:45

İnsan gönlünü bir aşka kaptırdığında kendine ve aşka dışarından bakması biraz zor oluyor. Aşkla efsunlanan çiftler yaşadıkları ilişkinin hararetine kendilerini kaptırınca deyim yerindeyse biraz da kendilerini kaybediyor. E zaten ‘aşk bir delilik hali’ dememiş mi büyük düşünürler, yazarlar ve şairler? İşte haberde bahsi geçen çiftimiz ve açıklamaları da tam olarak böyle bir duygu durumunu yansıtıyor.

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GEÇEN YILIN EN 'SES GETİREN' AŞIKLARI OLDULAR

Manşetlere düşünce bomba etkisi yaratan nişanlarının ardından bir yıl geçti. Hollywood’un en güzel yıldızlarından bir olan Megan Fox, eski rapçi, yeni rockçı Machine Gun Kelly'yle aşkını dolu dizgin yaşamaya ve bu arada ilginç açıklamalar yapmaya da devam ediyor. Çift ‘dikenli’ nişan yüzükleri ve aşklarına adadıkları ürkütücü ritüelle çok ses getirmişti.

Birbirlerinin kanını içtiklerini açıklamıştı… Yıldız oyuncu adeta aşkından ‘delirdi’: Nişanlım 4 yaşındayken bana göründü
Megan Fox ve Machine Gun Kelly geçen yıl Cadılar Bayramı partisine Pamela Anderson ve Tommy Lee olarak katılmıştı

Çift, Mart 2020'de, birlikte çalıştıkları Midnight In The Switchgrass film projesinde tanıştı. Megan, bu projenin bir şekilde başını ‘çok büyük bir belaya’ sokacağını hissettiğini söylüyordu. “Film projesine neden evet dediğimi bilmiyordum. Ama bir nedenden dolayı bunu yapmam gerektiğini hissetmiştim. Ve sonra ben masada senaryoyu okurken, hala kadroya alınmamış bir karakter vardı.”

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Birbirlerinin kanını içtiklerini açıklamıştı… Yıldız oyuncu adeta aşkından ‘delirdi’: Nişanlım 4 yaşındayken bana göründü
'Kanlı nişan' sosyal medyaya böyle yansımıştı

AYNI FİLMDE OYNAYACAKLARINI ÖĞRENİNCE OLANLAR OLDU...

Filmle ilgili ilk anılarını böyle hatırlayan güzel yıldız o karakteri kimin canlandırdığını sorduğunda Machine Gun Kelly cevabını almıştı. Megan Fox, bu ismi bir yerden hatırlıyor ama gözünde canlandıramıyordu. Onu gördüğündeyse başını belaya sokacağını hissettiren kişiyle karşılaştığını anlamıştı. Asıl adı Colson Baker olan Machine Gun Kelly de aynı durumdaydı aslında. Filmi bırakmak ve çalışmak istemiyordu ama projede Megan Fox’un da yer aldığını öğrenmiş, hatta onunla karşılıklı sahneler çekeceğini de anlayınca “Ne olacaksa olsun, o uçağa biniyorum ve sete koşuyorum” demişti.

İşte böyle başlayan bu aşk hikâyesi 3 yıla yakın zamanda giderek büyüdü ve ‘vahşi’ aşıklar o günlerden beri manşetlerden inmedi. Megan Fox, henüz aşklarının baharındayken yaptığı bir açıklamayla çok konuşulmuş “Machine Gun Kelly ve ben birbirimizin kanını içiyoruz” demişti. Bu söylediği yanlış anlaşılmasın isteyen güzel oyuncu sonra sözlerine açıklık getirmiş “Bunu oluk oluk kan akıtıp birbirimize kadehlerde sunuyoruz gibi düşünmeyin. Bu ara sıra az miktarlarda kan içerek yaptığımız bir şey. Bir nevi aşkımızın törensel bir göstergesi.” demişti.

Birbirlerinin kanını içtiklerini açıklamıştı… Yıldız oyuncu adeta aşkından ‘delirdi’: Nişanlım 4 yaşındayken bana göründü
Megan Fox'un, çıkarırsa parmağını kanatacak o ünlü nişan yüzüğü

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BİRBİRLERİNİN KANINI İÇİYORLAR

36 yaşındaki Megan Fox ve 32 yaşındaki Machine Gun Kelly, 11 Ocak 2022'de Porto Riko'da nişanlandılar. Cennet gibi bir kumsalda, kocaman bir ağacın altına oturup birbirlerine aşklarını fısıldayan çift bu özel nişanın her anını sosyal medyadan paylaşmıştı. Bu tören sırasında da birbirlerinin kanını içen çift daha sonra bu kanları özel yapım kolyelerde, boyunlarında taşıdıklarını söyleyecekti. Bu nişanla ilgili bir ‘kanlı’ hikâye daha vardı ve o da günlerce konuşuldu.

'KANATAN' NİŞAN YÜZÜĞÜ DE ÇOK KONUŞULMUŞTU

Machine Gun Kelly, Megan Fox’a bir tarafı pırlanta bir tarafı zümrüt taşla yapılmış, iki parçalık çok zarif bir nişan yüzüğü hediye etmişti. Ancak iç kısmında dikenler olacak şekilde özel tasarlanan yüzük, bir kez takıldıktan sonra çıkarılmaya çalışıldığında Megan Fox’un parmağını parçalayacak ve bolca kan dökülmesine neden olacaktı. Bu deli işi özel yüzük için sevinçten havalara uçan Megan Fox, parmağındaki kocaman kıymetli taşları sürekli sosyal medya hesabından paylaşıyor ve "Çünkü aşk acıtır” yazıyordu.

Birbirlerinin kanını içtiklerini açıklamıştı… Yıldız oyuncu adeta aşkından ‘delirdi’: Nişanlım 4 yaşındayken bana göründü

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"ONU BEN YARATTIM" AÇIKLAMASI ŞAŞKINLIK YARATTI

Sosyal medyadan sürekli aşk fotoğrafları paylaşan, kırmızı halılarda ilginç ve uyumlu kıyafet tercihleriyle dikkat çeken, birlikte kliplerde ve reklamlarda da oynamaya başlayan bu ilginç çift bir kez daha kendilerinden bile ilginç bir açıklamayla gündemde. Meğer Megan Fox, nişanlısı ‘Makineli Tüfek’ Kelly'yi dört yaşındayken ilahi bir gücün ona gösterdiğine inanıyormuş... Hatta Megan’ın açıklamasının bir parçası “Onu sanırım ben yarattım”.

Birbirlerinin kanını içtiklerini açıklamıştı… Yıldız oyuncu adeta aşkından ‘delirdi’: Nişanlım 4 yaşındayken bana göründü
"BEN OLMASAM KİM BİLİR NASIL GÖRÜNÜRDÜ"

Glamour UK ile yaptığı röportaja göre, 36 yaşındaki aktris, Machine Gun Kelly’yi ‘olduğu kişiye’ dönüştürenin kendisi olduğuna inanıyormuş. “O, dört yaşımdan beri hayallerimde beliren erkeğin tam olarak aynısı. Ben de ondan dört yaş büyüğüm. Sanırım onu ​​zihnimle ben yarattım” diye Megan, bu ilginç açıklamasına şu sözlerle devam ediyor “Düşüncelerim ve niyetlerim onu ​​olduğu kişi haline getirdi, ben olmasaydım kim bilir nasıl görünürdü veya nasıl olurdu.”

Birbirlerinin kanını içtiklerini açıklamıştı… Yıldız oyuncu adeta aşkından ‘delirdi’: Nişanlım 4 yaşındayken bana göründü
Son günlerde rengini ve modelini değiştirdiği saçlarıyla gündemde olan güzel oyuncu 2020’de Machine Gun Kelly’ye gönlünü kaptırmadan önce ünlü aktör Brian Austin Green ile 10 yıl evli kaldı ve ondan üç de çocuk sahibi oldu. Hiç evlenmemiş olmasına rağmen, Machine Gun Kelly de eski sevgilisi Emma Cannon’dan doğan 13 yaşında, Casie adında bir kız çocuğuna sahip.

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#Megan Fox#Machine Gun Kelly#Ünlü Aşklar

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