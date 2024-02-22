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Bir zamanlar başının üstünde bir çatı bile yoktu, şimdi milyonları var... Hâlâ arabada uyuduğumuz o sokaklarda dolaşıyorum

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#Hilary Swank#Million Dollar Baby#Boys Don't Cry
Bir zamanlar başının üstünde bir çatı bile yoktu, şimdi milyonları var... Hâlâ arabada uyuduğumuz o sokaklarda dolaşıyorum
Oluşturulma Tarihi: Şubat 22, 2024 17:35

Böyle uzaktan bakınca gösteri dünyasının ünlülerinin hayatı ne kadar da özenilesi geliyor değil mi? Her türlü konforu içinde barındıran muhteşem evler, herkesin bırakın satın almayı belki hayalini bile kuramayacağı lüks arabalar, marka kıyafetler, pırıl pırıl göz kamaştıran her türden değerli takılar. Bütün bunlara ek olarak dünyanın dört bir yanında milyonlarca hayran.

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Peki bu hayatın baştan beri böyle olduğunu mu sanıyorsunuz? Bazıları için bu doğru olabilir. Zaten zengin ve ünlü ailelerden geldikleri için hayata bir adım önde başlamış olabilirler.

Ama hepsi aynı değil. Hollywood'da öyle ünlüler var ki, bir zamanlar başlarının üzerinde bir çatı bile yoktu.

Bir zamanlar başının üstünde bir çatı bile yoktu, şimdi milyonları var... Hâlâ arabada uyuduğumuz o sokaklarda dolaşıyorum

ÇOK ZORLU YOLLARDAN GEÇTİ 
İşte bunlardan biri de son dönemde, ileri yaşta ikiz bebek sahibi olmasıyla konuşulan Hilary Swank. Sinema dünyasının ünlü yıldızı, uzun süredir refah içinde bir hayat sürüyor. Hem kariyerinde her şey yolunda hem de özel hayatında...

2018 yılında evlendiği ikinci kocası Philip Schneider ile bir yandan ikiz kızlarını büyütüyor ünlü oyuncu, diğer yandan da mesleğinin ve onun sağladığı konforun keyfini sürüyor.

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Ama Swank'ın geçmişi bugünkü hayatı kadar kolay değildi. Aslında 49 yaşındaki yıldız bu konuda da her zaman samimi oldu.

Çocukluk ve ilk gençlik yıllarında yaşadığı bütün zorlukları da yeri geldiğinde gözler önüne serdi. Ünlü oyuncu, bu konuda bir kez daha konuştu.

Geçtiğimiz günlerde Wall Street Journal'a konuşan Hilary Swank, Los Angeles'a gittikleri ilk günlerde başlarının üzerinde bir çatı bile olmadığını, annesiyle birlikte arabanın arka koltuğunda uyuduklarını anlattı.

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ARABANIN ARKA KOLTUĞUNDA UYURDUK 
Swank'ın anlattığına göre annesi Judy ile babası Stephen ayrıldıktan sonra, yaşadıkları Washington Bellingham'dan kalkıp Los Angeles'a gittiler.

Yeni hayatlarını kurmaya çalıştıkları Los Angeles'ta zorlukların üstesinden gelmek zorunda kaldıklarını saklamadı Swank.

İlk dönemde kendilerine yaşayacak bir yer bulamadıkları için de annesinin sakin sokaklara park ettikleri otomobilinde kaldılar. Geceleri, arabanın arka koltuğunda uyudular.

Arabada kalmadıkları zamanlarda da orada yeni tanıştıkları kendi yaşıtı bir kızın evinde kaldıklarını anlattı Swank.

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O evde de Swank'ın yeni arkadaşının ailesi yaşamıyordu. Evi satışa çıkarmışlardı ve mülk boştu. Swank ile annesi Judy orada şişme yataklarda uyuyarak geçirdiler gecelerini.

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ANNESİ HEP EN BÜYÜK DESTEĞİ OLDU 
Neyse ki bir süre sonra Hilary Swank'ın annesi Judy, California'da sekreter olarak işe girdi. Bunun sonucunda da anne ile kızı tek odalı bir daireye taşındı.

Bu arada Hilary Swank da kendine oyuncu olarak bir kariyer yapmaya çalışıyordu. O dönemde sadece TV dizilerinde küçük roller alabildi.

Ama söylediğine göre yine de bu durumdan şikayetçi değildi. Bu durumu şöyle anlattı Swank "Bu umurumda değildi. Çünkü ben hayalimi yaşıyordum."

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Hilary Swank, o röportajda kendisini her zaman destekleyen, sinema kariyeri konusundaki heyecanını anlayan ve hep destek olan annesine övgüler yağdırdı.

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Bir zamanlar başının üstünde bir çatı bile yoktu, şimdi milyonları var... Hâlâ arabada uyuduğumuz o sokaklarda dolaşıyorum

ZOR BAŞLADI İYİ GİTTİ 
Bütün bu emekleri de boşa gitmedi Hilary ile annesi Judy'nin. Swank ilk olarak 1992 tarihli Buffy The Vampire Slayer adlı yapımda başrol oynadı.

Ardından New Karate Kid ve Boys Don't Cry geldi. Bu film ona ilk Oscar ödülünü getirdi. Ardından Million Dollar Baby filmiyle de en iyi kadın oyuncu dalında ikinci Oscar ödülünü kazandı.

İlk evliliğini 1997 ile 2007 arasında Chad Lowe ile yapan Swank, 2018 yılında Philip Schneider ile hayatını birleştirdi. Geçen yıl çiftin Aya ve Ohm adını verdikleri 10 aylık ikiz kızları dünyaya geldi.

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Hollywood'daki bütün şöhretine rağmen Hilary Swank ve kocası şehrin karmaşasından uzakta Colorado'da doğal bir yaşam sürdürüyorlar. Anlattığına göre çiftin atları, köpekleri ve bir de papağanları var. Bütün bunlara ek olarak keçi almayı da planlıyorlar.

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Bir zamanlar başının üstünde bir çatı bile yoktu, şimdi milyonları var... Hâlâ arabada uyuduğumuz o sokaklarda dolaşıyorum


'BAZEN ARABADA UYUDUĞUMUZ SOKAKLARDA DOLAŞIYORUM'
Hilary Swank, söylediğine göre kocası ve kızlarıyla birlikte Los Angeles'tan taşınmaktan mutlu. Fakat yine de zaman zaman işi gereği yolu bu kente düşüyor.

İşte o zaman annesinin otomobilini park edip arka koltukta uyudukları sokağa gidip oralarda geziyor. O dönemde yaşadıkları zorluklara, hiçbir şeyleri olmamasına rağmen yine de o günleri hatırladığında bir tür özlem hissettiğini de söyledi ünlü yıldız.

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Bir zamanlar başının üstünde bir çatı bile yoktu, şimdi milyonları var... Hâlâ arabada uyuduğumuz o sokaklarda dolaşıyorum

SON ANA KADAR BABASININ YANINDAYDI 
Bu arada her ne kadar annesi ve babası boşanmış olsalar da Hilary Swank, babasını zor gününde yalnız bırakmadı. Hatta 2018 yılında katıldığı bir programda bu yüzden kariyerine üç yıl ara verdi oyuncu.

Akciğer nakli geçiren babası Stephen'in yanında olabilmek, ona moral verebilmek için hemen yanına koştu Hilary. Bu durumu da "Hastalıkla savaşında onun yanında olmak istedim" diye açıkladı. Fakat Swank'ın babası, 2021 yılında hayata veda etti.

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Bir zamanlar başının üstünde bir çatı bile yoktu, şimdi milyonları var... Hâlâ arabada uyuduğumuz o sokaklarda dolaşıyorum

Hilary Swank, ilk evliliğini 1997 ile 2007 arasında Chad Lowe ile yaptı.

Bir zamanlar başının üstünde bir çatı bile yoktu, şimdi milyonları var... Hâlâ arabada uyuduğumuz o sokaklarda dolaşıyorum

2018 yılından bu yana da Philip Schneider ile evli.

Bir zamanlar başının üstünde bir çatı bile yoktu, şimdi milyonları var... Hâlâ arabada uyuduğumuz o sokaklarda dolaşıyorum

Yıldızın bu evlilikten ikiz kız bebekleri dünyaya geldi. Swank, 48 yaşında tüp bebek yöntemiyle hamile kalmasıyla da çok konuşuldu.

Bir zamanlar başının üstünde bir çatı bile yoktu, şimdi milyonları var... Hâlâ arabada uyuduğumuz o sokaklarda dolaşıyorum


Swank, kariyeri boyunca iki tane Oscar kazandı. Bir tanesine 2000 yılında Boys Don't Cry ile en iyi kadın oyuncu dalında değer görüldü.

Bir zamanlar başının üstünde bir çatı bile yoktu, şimdi milyonları var... Hâlâ arabada uyuduğumuz o sokaklarda dolaşıyorum

İkinci Oscar ödülü ise yine aynı dalda bu kez Million Dollar Baby filmiyle geldi.

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#Hilary Swank#Million Dollar Baby#Boys Don't Cry

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