Ünlü oyuncu kızını meslektaşıyla evlendirmişti... Sinema oyuncusu yakışıklı damadın ek işi hayvancılık

Birçoğunun ışıltılı dünyanın merkezi olan California civarında gösterişli konutları var. Ama bu ünlülerin tek bir mülkle yetinmeyeceğini biliyoruz.

Doğayla yakın olmak isteyen birçoğu aynı zamanda bir de büyük çiftlik sahibi oluyor. Üstelik bunu sadece doğada sükunet içinde yaşamak için de yapmıyor bazıları. Bu çiftliklerini bir tür ek gelir olarak değerlendiriyorlar.

Daha önceleri Hollywood'un ya da moda dünyasının birçok ünlüsünün iş hayatına adım attığını, kiminin kozmetik, kiminin de giyim kuşam üzerine şirket kurduğunu biliyoruz. Son dönemde ise başka bir akım var. Çiftçilikten gelir elde etmek.

ÇİFTÇİLİĞİ ÇOK CİDDİYE ALIYOR

İşte bunlardan biri de sinemanın emektarlarından Arnold Schwarzenegger ile eski eşi Maria Shriver'ın damadı Chris Pratt.

Başta Avengers serisi olmak üzere birçok yapımda kamera karşısına geçen Pratt, 2019 yılından bu yana Arnold Schwarzenegger ile boşandığı eşi Maria Shriver'ın kızı Katherine ile evli.

Kayınpederi gibi oyuncu olan Pratt ile Katherine Schwarzenegger'ın elbette Los Angeles bölgesinde gösterişli bir evleri var.

Hatta çift Pacific Pelisades'te bulunan malikanelerini geçen yılın son döneminde satışa çıkardı. Sonra da arsa alıp zevkine göre bir ev inşa ettirmeye başladı.

ONUN İÇİN AYRI BİR GELİR KAPISI

Ama bu kadar değil. Genç çiftin bir de Washington yakınlarındaki San Juan Adası'nda Still Water (Durgun Su) adını verdikleri bir çiftliği de var.

Ama sanmayın ki Pratt ile Schwarzenegger orada sadece doğanın kollarında dinginlik içinde yaşıyorlar. Tam tersine o çiftlik Chris Pratt için bir tür ek iş. Zaten eski eşi Anna Faris ile evliyken de bu çiftlikle ilgileniyordu.

Pratt, orada bir sürü küçük ve büyükbaş hayvan yetiştiriyor. Ünlü oyuncunun yün elde etmek için yetiştirilen Angora keçileri bile var. Pratt'ın çiftliğinde inekleri ve koyunları da bulunuyor.

Oyuncu, bu konuda da iddialı... Bu koyunlarından biri olan Kakao, geçtiğimiz yıl katıldığı bir yarışmada ödül bile kazandı.

ÇİFTLİKTE SEBZE VE MEYVE DE YETİŞTİRİYOR

Bu arada Chris Pratt, beslediği hayvanlardan bazılarının etinden de faydalanıyor. Bir süre önce yaptığı bir paylaşımda vejetaryenlerden özün dileyerek "Onlar bu dünyadaki en mutlu kuzular" diye yazmıştı Instagram hesabından.

Pratt ile Schwarzenegger'ın çiftliğinde sebze ve meyve de yetiştirildiğini buraya not düşelim. Bir çiftliğin olmazsa olmazı tavuklar da Still Water adlı bu çiftliğin sakinlerinden.

Yeri gelmişken Chris Pratt'ın çiftliğinin yeni olmadığını 2000'li yılların ikinci yarısından beri işlettiğini de hatırlatalım.

YENİ YIL DİLEKLERİ DE ÇİFTLİĞİNDEN GELDİ: Pratt, 2024 yılının ilk günlerinde çiftliğinden görüntüler paylaşıp yeni yıl ile ilgili iyi dileklerini de sosyal medyadan takipçileriyle paylaştı. Oyuncu, hem doğal güzelliklerin hem de beslediği hayvanların fotoğraflarına yer verdiği paylaşımında herkese 2023'te olanlar için şükretmeyi önerdi ve daha iyi bir yeni yıl diledi.





GELİNİN ANNESİNE YAKIN ARSA ALDILAR, İNŞAAT YAPTIRIYORLAR

Bu arada Chris Pratt ile Katherine Schwarzenegger, elbette Los Angeles ile bağlarını tam olarak koparmadı. Pacific Palisades'teki malikanelerini, geçen yılın eylül ayında satışa çıkaran çift, Los Angeles'ta bir arsa aldı.

Bu arsa Katherine'in annesi Maria Shriver'ın yaşadığı malikaneye çok yakın bir yerde. Çift, orada yeni evlerini inşa ettiriyor. Sık sık da gidip inşaatı geziyorlar.

2019 YILINDA EVLENDİLER... İKİ TANE KİZ ÇOCUKLARI OLDU

44 yaşındaki Chris Pratt, Arnold Schwarzenegger ile eski eşi Maria Shriver'ın kızı Katherine ile 2019 yılında evlendi.

Çiftin bu evlilikten Lyla ve Eloise adında iki tane kızı bulunuyor. Pratt, ilk eşi Anna Faris'ten de 11 yaşında Jack adında bir oğlu var.

Pratt'ın annesi de çiftlik işlerine sık sık yardım ediyor.

Çiftlikte yetişen Kakao adlı bu koyun birkaç yıl önce katıldığı bir yarışmada ödül bile kazandı.





BUGÜNLERE KOLAY GELMEDİ

Bugün hem güzel bir evi hem de çiftliği olan Chris Pratt bu noktaya kolay gelmedi.

Norveç kökenli annesi bir markette çalışıyordu, babası ise madenciydi. Chris, 7 yaşına geldiğinde ailesi Washington Lake Stevens'a taşındı.

Orada Pratt, lisede okurken bir yandan da okulun güreş takımına girdi.. O dönemde güreş antrenörü ona gelecekte ne yapmak istediğini sorduğunda ona "Bilmiyorum, ünlü olmak ve tonla para kazanmak istiyorum" diye yanıt verdi.

Liseden sonra ise zor dönemler geçirdi. Okurken bir yandan bilet satıcısı olarak çalıştı bir dönem de striptizci olarak. Sonunda bir anda kendini Hawai'de evsiz bir genç adam olarak buldu. Sahildeki bir karavanda uyuduğu dönemler oldu.

'BURASI EVSİZ KALMAK İÇİN HARİKA BİR YER'

Ama verdiği röportajda o bölgenin evsiz kalmak için harika bir yer olduğunu söylemeyi de ihmal etmedi.

19 yaşına geldiğinde Hawai, Maui'de oyuncu ve yönetmen Rae Dawn Chong tarafından keşfedildi. Cursed Part 3 adlı yapımda ilk oyunculuk deneyimini gerçekleştirdi. Sonra The O.C adlı dizide oynadı. James McAvoy ile Angelina Jolie'nin başrollerini üstlendiği Wanted adlı filmde küçük bir rol üstlendi.

Çıkış rolünü ise 2009 yılında Parks and Recreation adlı yapımla gerçekleştirdi. Moneyball adlı filmin yanı sıra Zero Dark Thirty, Her gibi yapımlarda da kamera karşısına geçti.

Birçok ünlü gibi zorluklarla başlayan serüveni bugünlere kadar uzandı.

Chris Pratt, sinemanın efsane yıldızlarından Arnold Schwarzenegger'in damadı.