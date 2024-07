Bir telefon konuÅŸmasÄ±yla terk edilmiÅŸti... HemÅŸire Ã¼niformasÄ± giyip aklÄ±nÄ± baÅŸÄ±ndan aldÄ±... Sonunda evliliÄŸe gÃ¶tÃ¼rdÃ¼

Haberin Devamı

Üniversite yıllarında başlayan aşkları 2011 yılının 29 Nisan günü bütün dünyanın izlediği bir düğünle evliliğe uzandı. Ama Kate ile William'ın o noktaya kadar gelmesi pek de kolay olmadı.

'EVLİLİĞE SÖZ VEREMEM' BİLE DEMİŞTİ

Şu anda her ne kadar İngiliz kraliyet ailesinin en gözde gelini ve ülkenin gelecekteki kraliçesi olsa da Kate Middleton, William ile evleninceye kadar deyim yerindeyse rahat yüzü görmedi.

Hatta 2007 yılında William onu yarım saat süren bir telefon görüşmesiyle terk etti. Hatta o sırada "seninle evlenmeye söz veremem" diyerek kalbini iyice kırdı. Ama sonuç olarak bu oyundan Kate galip çıktı... William da o ayrılık sırasında Kate'i gerçekten sevdiğini anlatı.

Gelin çiftin evlenmeden önceki o son ayrılık dönemini ünlü yazar Robert Jobson'ın Catherine: The Princess of Wales: The Biography adlı kitabında anlattıklarından yola çıkarak bir hatırlayalım.

Aslına bakılırsa William gibi biriyle flört etmek hiç de kolay bir durum değildi. Kate her ne kadar arkasında aile desteğini hissetse de kendisi de güçlü bir kişiliğe sahip olsa da bu durum onun için de değişmedi.



"BEKLEYEN KATIE" LAKABI YILLARCA UNUTULMADI

Sonuçta William, o süreçte dünyanın en gözde bekar erkeğiydi. Geleceğin kralı olarak da onu hayallerinde yaşatan o kadar çok genç kadın vardı ki...Üstelik Kate flört ettikleri yıllarda bir türlü evlilik teklifi almadığı için "Bekleyen Katie" lakabıyla bile anıldı.

Yine de sonuç olarak kazanan taraf Kate oldu... Bugün her ne kadar sağlık sorunlarıyla uğraşsa da hayatının aşkını evliliğe kadar götürmeyi başardı.

Ama biraz önce de söylediğimiz gibi çiftin bugünkü "evli, mutlu ve çocuklu" hale gelmesi epey zaman aldı. Hatta William'ın Kate'i terk edip barda arkadaşlarıyla eğlenirken "Özgürüm" diye çığlıklar atması bugün bile hatırlanıyor

Sıradan, soylu olmayan bir aileden gelen Kate Middleton'ın William gibi kadınları peşinden koşturan genç bir adamı evliliğe götürmesinde bir hemşire üniformasının etkisi olduğunu biliyor muydunuz peki? Gelin anlatalım.

TELEFON KONUŞMASIYLA TERK EDİP 'ÖZGÜRÜM' DİYE ÇIĞLIKLAR ATTI

William ile Kate, nişanlarının ilan edilmesinden kısa bir süre önce bir ayrılık yaşadılar... Üstelik Jobson'ın kitabında anlattığına göre bu ayrılık isteği William'dan geldi. Hem de bir telefon konuşmasıyla.

Kate'e ikisinin de kafalarını toplayıp kendilerine zaman ayırmaya ihtiyacı olduğunu söyledi William o konuşmada. Bunlara ek olarak evlilik sözü veremeyeceğini de belirtti.

30 dakikalık konuşmanın ardından William, Kate ile yollarını ayırdı. Sonra da soluğu Londra'nın gece hayatıyla ünlü Mayfair'deki barlarından birinde aldı. O gece kendinden geçercesine alkole boğuldu ve "özgürüm" diye çığlıklar attı.

SOSYETİK GÜZELİN PEŞİNE DÜŞTÜ

Sonra da bir Yunanistan tatili sırasında tanıştığı, varlıklı bir aileden gelen sosyetik Isabella Anstruther-Gough-Calthorpe'un peşine düştü.

O sırada William'ın bütün dikkati ve ilgisi bu genç kadının üzerindeydi. Onu ailesiyle birlikte yaşadığı evde birkaç kez ziyaret etti.

Ama bu ilgi herhangi bir sonuca ulaşmadı. Çünkü genç kız, böylesine göz önünde bir ilişki yaşamaya hazır değildi ve William'ın ilgisini karşılıksız bıraktı.

Bu sırada William'ın biraz da küçük düşürerek terk ettiği Kate ise hayatına devam etti. Gecelerde dikkat çekici şekilde görünmeye başladı. Hatta söylentilere bakılırsa o arada bir bir armatörün veliahdı olan Henry Ropner ile yakınlaştı.

Bu sırada elbette basın da Kate'in peşini bırakmadı. Onun "Yıkılmadım, ayaktayım" diyen halini gazetelerde görmek William için pek de kolay olmadı.

Isabella Anstruther-Gough-Calthorpe, geçen yıl film yapımcısı Sam Branson ile hayatını birleştirdi.





BİR PARTİDE BİR ARAYA GELDİLER... HEMŞİRE ÜNİFORMASIYLA WILLIAM'IN AKLINI BAŞINDAN ALDI

Sonunda Kate ile William'ı ortak arkadaşlarından biri olan Sam Waley Cohen, 17'nci yüzyıldan kalma aile evinde düzenlediği kostümlü balolardan birine davet etti ikisini de.

İşte o gece Kate baloya bir hemşire üniforması giyerek katıldı. William terk ettiği sevgilisini yeniden karşısında görüncü aklı başından gitti. Gecenin ilk yarısında çok uzun ve derin bir sohbete daldılar. Sonra da dans pistinde yine eskisi gibi bütün hünerlerini sergilediler. Gecenin sonunda ise artık yine sevgili olmuşlardı.

Bu barışma, önceleri basından ve meraklı gözlerden uzak tutuldu. Fakat sonra usul usul yine beraber olarak bazı etkinliklere katıldılar. Sonra da Seyşeller'de romantik bir tatile gittiler.

William ile ayrılıkları döneminde Kate üzülse de bunu dışarıya belli etmedi. Her zamanki gibi "ağzı sıkı" tutumunu sürdürdü. Hatta gece hayatında ve partilerde görüntülendi sık sık. İşte bunlardan birinde giydiği bu kıyafet "Kate'in intikam elbisesi" olarak tarihe geçti.

UZAK MESAFELİ İLİŞKİYE SABIRLA DAYANDI... SONUNDA EVLENDİLER

2008 yılına gelindiğine ise William, Kraliyet Hava Kuvvetleri'nde görev yapacağını ve önündeki beş yılı bu görevde geçireceğini açıkladı. Bu Kate ile uzak mesafeli bir ilişki yaşayacakları anlamına geliyordu. Sabırlı davranıp beklemek yine Kate'e düşmüştü bir başka deyişle. Ama o bunun da üstesinden geldi.

Bu arada Kate'in annesi Carole da kızının bu inişli çıkışlı ilişkisinin artık bir sonuca varmasını istiyordu. Kızı Kate ise iki yıl daha sabretti ve sonunda sevdiği erkeği "ölüm onları ayırıncaya kadar" kazanan taraf oldu.

2010 yılında çiftin kaderini değiştiren daha doğrusu hayatlarını birbirine bağlayan o gelişme oldu. William, birlikte gittikleri Kenya tatilinde Kate'e evlenme teklif etti. Çok geçmeden nişan duyuruldu. Bir yıl sonra da Kate ile William, Londra'daki Westminster Abbey'de dünyanın konuştuğu bir törenle evlendi.

Kate ile William için gençlik yıllarındaki o çalkantılı aşk artık geride kaldı. Şimdi en önemli görevleri George, Charlotte ve Louis'yi büyütüp geleceğe hazırlamak. Tabii ki kendi geleceklerini de göz ardı etmeden. Çünkü zamanı geldiğinde William, kral olarak tahta geçecek. Kate de hayranlarının dört gözle beklediği gibi kraliçe olacak.

Fakat bütün bunların da ötesinde şimdi Kate'in kanserden kurtulup sağlığına kavuşması için ellerinden geleni yapmak zorundalar.

Uzun sözün kısası insan masal prensesi de olsa hayatta bazı sınavlardan geçmekten kurtulamıyor.

Belirtmemiz gereken başka bir ayrıntı daha var. Özellikle de ABD'ye yerleşip aileyi eleştiri yağmuruna tutan Harry ile Meghan'ın yarattığı kaosun ardından İngiltere'de monarşi yanlıları William'ı, Kate ile evlendiği için kutluyor.

Galler Prensesi unvanını taşıyan Kate'in bu ailede yaşamak için doğduğunu savunanlar ile var. Bu grup William'ın eş seçimi konusunda da şu ortak görüşe sahip: "Kate ile evlenmek, William'ın hayatında verdiği en doğru karar..."