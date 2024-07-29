Bir telefon konuÅŸmasÄ±yla terk edilmiÅŸti... HemÅŸire Ã¼niformasÄ± giyip aklÄ±nÄ± baÅŸÄ±ndan aldÄ±... Sonunda evliliÄŸe gÃ¶tÃ¼rdÃ¼

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Ãœniversite yÄ±llarÄ±nda baÅŸlayan aÅŸklarÄ± 2011 yÄ±lÄ±nÄ±n 29 Nisan gÃ¼nÃ¼ bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyanÄ±n izlediÄŸi bir dÃ¼ÄŸÃ¼nle evliliÄŸe uzandÄ±. Ama Kate ile William'Ä±n o noktaya kadar gelmesi pek de kolay olmadÄ±.

'EVLÄ°LÄ°ÄžE SÃ–Z VEREMEM' BÄ°LE DEMÄ°ÅžTÄ°

Åžu anda her ne kadar Ä°ngiliz kraliyet ailesinin en gÃ¶zde gelini ve Ã¼lkenin gelecekteki kraliÃ§esi olsa da Kate Middleton, William ile evleninceye kadar deyim yerindeyse rahat yÃ¼zÃ¼ gÃ¶rmedi.

Hatta 2007 yÄ±lÄ±nda William onu yarÄ±m saat sÃ¼ren bir telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesiyle terk etti. Hatta o sÄ±rada "seninle evlenmeye sÃ¶z veremem" diyerek kalbini iyice kÄ±rdÄ±. Ama sonuÃ§ olarak bu oyundan Kate galip Ã§Ä±ktÄ±... William da o ayrÄ±lÄ±k sÄ±rasÄ±nda Kate'i gerÃ§ekten sevdiÄŸini anlatÄ±.

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Gelin Ã§iftin evlenmeden Ã¶nceki o son ayrÄ±lÄ±k dÃ¶nemini Ã¼nlÃ¼ yazar Robert Jobson'Ä±n Catherine: The Princess of Wales: The Biography adlÄ± kitabÄ±nda anlattÄ±klarÄ±ndan yola Ã§Ä±karak bir hatÄ±rlayalÄ±m.

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa William gibi biriyle flÃ¶rt etmek hiÃ§ de kolay bir durum deÄŸildi. Kate her ne kadar arkasÄ±nda aile desteÄŸini hissetse de kendisi de gÃ¼Ã§lÃ¼ bir kiÅŸiliÄŸe sahip olsa da bu durum onun iÃ§in de deÄŸiÅŸmedi.

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"BEKLEYEN KATIE" LAKABI YILLARCA UNUTULMADI

SonuÃ§ta William, o sÃ¼reÃ§te dÃ¼nyanÄ±n en gÃ¶zde bekar erkeÄŸiydi. GeleceÄŸin kralÄ± olarak da onu hayallerinde yaÅŸatan o kadar Ã§ok genÃ§ kadÄ±n vardÄ± ki...Ãœstelik Kate flÃ¶rt ettikleri yÄ±llarda bir tÃ¼rlÃ¼ evlilik teklifi almadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in "Bekleyen Katie" lakabÄ±yla bile anÄ±ldÄ±.

Yine de sonuÃ§ olarak kazanan taraf Kate oldu... BugÃ¼n her ne kadar saÄŸlÄ±k sorunlarÄ±yla uÄŸraÅŸsa da hayatÄ±nÄ±n aÅŸkÄ±nÄ± evliliÄŸe kadar gÃ¶tÃ¼rmeyi baÅŸardÄ±.

Ama biraz Ã¶nce de sÃ¶ylediÄŸimiz gibi Ã§iftin bugÃ¼nkÃ¼ "evli, mutlu ve Ã§ocuklu" hale gelmesi epey zaman aldÄ±. Hatta William'Ä±n Kate'i terk edip barda arkadaÅŸlarÄ±yla eÄŸlenirken "Ã–zgÃ¼rÃ¼m" diye Ã§Ä±ÄŸlÄ±klar atmasÄ± bugÃ¼n bile hatÄ±rlanÄ±yor

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SÄ±radan, soylu olmayan bir aileden gelen Kate Middleton'Ä±n William gibi kadÄ±nlarÄ± peÅŸinden koÅŸturan genÃ§ bir adamÄ± evliliÄŸe gÃ¶tÃ¼rmesinde bir hemÅŸire Ã¼niformasÄ±nÄ±n etkisi olduÄŸunu biliyor muydunuz peki? Gelin anlatalÄ±m.

TELEFON KONUÅžMASIYLA TERK EDÄ°P 'Ã–ZGÃœRÃœM' DÄ°YE Ã‡IÄžLIKLAR ATTI

William ile Kate, niÅŸanlarÄ±nÄ±n ilan edilmesinden kÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce bir ayrÄ±lÄ±k yaÅŸadÄ±lar... Ãœstelik Jobson'Ä±n kitabÄ±nda anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re bu ayrÄ±lÄ±k isteÄŸi William'dan geldi. Hem de bir telefon konuÅŸmasÄ±yla.

Kate'e ikisinin de kafalarÄ±nÄ± toplayÄ±p kendilerine zaman ayÄ±rmaya ihtiyacÄ± olduÄŸunu sÃ¶yledi William o konuÅŸmada. Bunlara ek olarak evlilik sÃ¶zÃ¼ veremeyeceÄŸini de belirtti.

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30 dakikalÄ±k konuÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan William, Kate ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±. Sonra da soluÄŸu Londra'nÄ±n gece hayatÄ±yla Ã¼nlÃ¼ Mayfair'deki barlarÄ±ndan birinde aldÄ±. O gece kendinden geÃ§ercesine alkole boÄŸuldu ve "Ã¶zgÃ¼rÃ¼m" diye Ã§Ä±ÄŸlÄ±klar attÄ±.

SOSYETÄ°K GÃœZELÄ°N PEÅžÄ°NE DÃœÅžTÃœ

Sonra da bir Yunanistan tatili sÄ±rasÄ±nda tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±, varlÄ±klÄ± bir aileden gelen sosyetik Isabella Anstruther-Gough-Calthorpe'un peÅŸine dÃ¼ÅŸtÃ¼.

O sÄ±rada William'Ä±n bÃ¼tÃ¼n dikkati ve ilgisi bu genÃ§ kadÄ±nÄ±n Ã¼zerindeydi. Onu ailesiyle birlikte yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± evde birkaÃ§ kez ziyaret etti.

Ama bu ilgi herhangi bir sonuca ulaÅŸmadÄ±. Ã‡Ã¼nkÃ¼ genÃ§ kÄ±z, bÃ¶ylesine gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bir iliÅŸki yaÅŸamaya hazÄ±r deÄŸildi ve William'Ä±n ilgisini karÅŸÄ±lÄ±ksÄ±z bÄ±raktÄ±.

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Bu sÄ±rada William'Ä±n biraz da kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rerek terk ettiÄŸi Kate ise hayatÄ±na devam etti. Gecelerde dikkat Ã§ekici ÅŸekilde gÃ¶rÃ¼nmeye baÅŸladÄ±. Hatta sÃ¶ylentilere bakÄ±lÄ±rsa o arada bir bir armatÃ¶rÃ¼n veliahdÄ± olan Henry Ropner ile yakÄ±nlaÅŸtÄ±.

Bu sÄ±rada elbette basÄ±n da Kate'in peÅŸini bÄ±rakmadÄ±. Onun "YÄ±kÄ±lmadÄ±m, ayaktayÄ±m" diyen halini gazetelerde gÃ¶rmek William iÃ§in pek de kolay olmadÄ±.

Isabella Anstruther-Gough-Calthorpe, geÃ§en yÄ±l film yapÄ±mcÄ±sÄ± Sam Branson ile hayatÄ±nÄ± birleÅŸtirdi.Â Â





BÄ°R PARTÄ°DE BÄ°R ARAYA GELDÄ°LER... HEMÅžÄ°RE ÃœNÄ°FORMASIYLA WILLIAM'IN AKLINI BAÅžINDAN ALDI

Sonunda Kate ile William'Ä± ortak arkadaÅŸlarÄ±ndan biri olan Sam Waley Cohen, 17'nci yÃ¼zyÄ±ldan kalma aile evinde dÃ¼zenlediÄŸi kostÃ¼mlÃ¼ balolardan birine davet etti ikisini de.

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Ä°ÅŸte o gece Kate baloya bir hemÅŸire Ã¼niformasÄ± giyerek katÄ±ldÄ±. William terk ettiÄŸi sevgilisini yeniden karÅŸÄ±sÄ±nda gÃ¶rÃ¼ncÃ¼ aklÄ± baÅŸÄ±ndan gitti. Gecenin ilk yarÄ±sÄ±nda Ã§ok uzun ve derin bir sohbete daldÄ±lar. Sonra da dans pistinde yine eskisi gibi bÃ¼tÃ¼n hÃ¼nerlerini sergilediler. Gecenin sonunda ise artÄ±k yine sevgili olmuÅŸlardÄ±.

Bu barÄ±ÅŸma, Ã¶nceleri basÄ±ndan ve meraklÄ± gÃ¶zlerden uzak tutuldu. Fakat sonra usul usul yine beraber olarak bazÄ± etkinliklere katÄ±ldÄ±lar. Sonra da SeyÅŸeller'de romantik bir tatile gittiler.

William ile ayrÄ±lÄ±klarÄ± dÃ¶neminde Kate Ã¼zÃ¼lse de bunu dÄ±ÅŸarÄ±ya belli etmedi. Her zamanki gibi "aÄŸzÄ± sÄ±kÄ±" tutumunu sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼. Hatta gece hayatÄ±nda ve partilerde gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi sÄ±k sÄ±k. Ä°ÅŸte bunlardan birinde giydiÄŸi bu kÄ±yafet "Kate'in intikam elbisesi" olarak tarihe geÃ§ti.

UZAK MESAFELÄ° Ä°LÄ°ÅžKÄ°YE SABIRLA DAYANDI... SONUNDA EVLENDÄ°LER

2008 yÄ±lÄ±na gelindiÄŸine ise William, Kraliyet Hava Kuvvetleri'nde gÃ¶rev yapacaÄŸÄ±nÄ± ve Ã¶nÃ¼ndeki beÅŸ yÄ±lÄ± bu gÃ¶revde geÃ§ireceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. Bu Kate ile uzak mesafeli bir iliÅŸki yaÅŸayacaklarÄ± anlamÄ±na geliyordu. SabÄ±rlÄ± davranÄ±p beklemek yine Kate'e dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸtÃ¼ bir baÅŸka deyiÅŸle. Ama o bunun da Ã¼stesinden geldi.

Bu arada Kate'in annesi Carole da kÄ±zÄ±nÄ±n bu iniÅŸli Ã§Ä±kÄ±ÅŸlÄ± iliÅŸkisinin artÄ±k bir sonuca varmasÄ±nÄ± istiyordu. KÄ±zÄ± Kate ise iki yÄ±l daha sabretti ve sonunda sevdiÄŸi erkeÄŸi "Ã¶lÃ¼m onlarÄ± ayÄ±rÄ±ncaya kadar" kazanan taraf oldu.

2010 yÄ±lÄ±nda Ã§iftin kaderini deÄŸiÅŸtiren daha doÄŸrusu hayatlarÄ±nÄ± birbirine baÄŸlayan o geliÅŸme oldu. William, birlikte gittikleri Kenya tatilinde Kate'e evlenme teklif etti. Ã‡ok geÃ§meden niÅŸan duyuruldu. Bir yÄ±l sonra da Kate ile William, Londra'daki Westminster Abbey'de dÃ¼nyanÄ±n konuÅŸtuÄŸu bir tÃ¶renle evlendi.

Kate ile William iÃ§in genÃ§lik yÄ±llarÄ±ndaki o Ã§alkantÄ±lÄ± aÅŸk artÄ±k geride kaldÄ±. Åžimdi en Ã¶nemli gÃ¶revleri George, Charlotte ve Louis'yi bÃ¼yÃ¼tÃ¼p geleceÄŸe hazÄ±rlamak. Tabii ki kendi geleceklerini de gÃ¶z ardÄ± etmeden. Ã‡Ã¼nkÃ¼ zamanÄ± geldiÄŸinde William, kral olarak tahta geÃ§ecek. Kate de hayranlarÄ±nÄ±n dÃ¶rt gÃ¶zle beklediÄŸi gibi kraliÃ§e olacak.

Fakat bÃ¼tÃ¼n bunlarÄ±n da Ã¶tesinde ÅŸimdi Kate'in kanserden kurtulup saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na kavuÅŸmasÄ± iÃ§in ellerinden geleni yapmak zorundalar.

Uzun sÃ¶zÃ¼n kÄ±sasÄ± insan masal prensesi de olsa hayatta bazÄ± sÄ±navlardan geÃ§mekten kurtulamÄ±yor.

Belirtmemiz gereken baÅŸka bir ayrÄ±ntÄ± daha var. Ã–zellikle de ABD'ye yerleÅŸip aileyi eleÅŸtiri yaÄŸmuruna tutan Harry ile Meghan'Ä±n yarattÄ±ÄŸÄ± kaosun ardÄ±ndan Ä°ngiltere'de monarÅŸi yanlÄ±larÄ± William'Ä±, Kate ile evlendiÄŸi iÃ§in kutluyor.

Galler Prensesi unvanÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan Kate'in bu ailede yaÅŸamak iÃ§in doÄŸduÄŸunu savunanlar ile var. Bu grup William'Ä±n eÅŸ seÃ§imi konusunda da ÅŸu ortak gÃ¶rÃ¼ÅŸe sahip: "Kate ile evlenmek, William'Ä±n hayatÄ±nda verdiÄŸi en doÄŸru karar..."