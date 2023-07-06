Bir anda bütün gözler ona çevrildi: İhanetle suçladığı eski aşkına bu kez de giysili mesaj yolladı

Haberin Devamı

Shakira’nın, dünyanın en ünlü futbolcularından Gerard Pique’yle neredeyse 12 yıl devam eden büyük aşkı ve bu aşkın ihanet yüzünden bitişi uzun zamandır neredeyse herkesin dilinde. 2 çocuğunun babası Pique tarafından, üstelik de kendi evinde, aldatıldığını öğrenen yıldız şarkıcı ilişkisini bitirmiş; yaşanan fırtınalı sürecin ardından da İspanya’yı terk ederek ABD’ye yerleşmişti.

Büyük aşk bitti, aşk selfie'lerindeki yüz artık değişti...

46 yaşındaki Shakira ve 36 yaşındaki Pique’nin arasına girense, ünlü futbolcunun şirketinde çalıştığı öğrenilen 24 yaşındaki Clara Chia Marti olmuştu. Gerard Pique ve Clara Chia Marti’nin, Shakira konserler için ülke dışına çıktığında Shakira ve Pique’nin evine sık sık gidip geldiği, yıldız şarkıcının kendi evinde ihanete uğradığı açığa çıkmıştı.

Gerard Pique ve Clara Chia Marti aşklarını artık saklanmadan yaşıyor hatta çiftin yakında nişanlanacağı söyleniyor

Haberin Devamı

Bu ihaneti öğrendikten sonra deyim yerindeyse savaş baltalarını eline alan ünlü şarkıcı bu ihanetin intikamını almak için manidar sözleri olan bir şarkı yapıp listelerde rekordan rekora koştu. Bu da yetmezmiş gibi Gerard Pique’nin annesiyle komşu olduğu evinin balkonuna kocaman bir cadı maketi koydu ve kendisini pek de sevmediği ortada olan kayınvalidesinden de bir nevi intikam aldı.

Herkes Shakira'nın yeni hayatına başladığını ve intikam hamlelerine son verdiğini düşünüyordu... Herkes yanılmış olabilir mi?

Gözden Kaçmasın İhanet hiç bu kadar acı olmamıştı: Aldatıldığımı babam yoğun bakımdayken öğrendim Haberi görüntüle

Tüm bu fırtınalı aylardan sonra Gerard Pique’yle velayet konusunda anlaşmaya varan ünlü şarkıcı iki oğlunu da yanına alıp Miami’ye taşındı. Başından beri ihaneti üstlenmeyen ve “kimseye hesap vermeyeceğim” diyen Gerard Pique de yeni sevgilisi Clara Chia Marti’yle saklanmadan aşkını yaşamaya başladı.

Shakira'nın platosundaki dev "HAYIR" kelimesi illa bir mesaj yollama gayesi taşıyor: Ama bu mesajın adresi kim ya da hangi iddia onu söylemek zor

Haberin Devamı

Geçen hafta iki oğluyla birlikte Kosta Rika’ya tatile giden Shakira bu kez de her defilesi ünlü akınına uğrayan Paris Moda Haftası’nda ortaya çıktı. Ama ne çıkış! Viktor & Rolf Haute Couture defilesine gelen ve arabasından iner inmez tüm bakışları kendine çeviren Shakira şarkılarla ve cadı maketleriyle başlattığı intikam yolculuğundan henüz dönmemişti anlaşılan.

Shakira, fırtınalı ayrılık sürecinden sonra iki oğlunu da yanına alıp Miami'ye yerleşmişti

Ünlü şarkıcının bu seferki mesajı, gittiği etkinliğe uygun olarak moda yoluyla verilmişti. Üzerine giydiği gösterişli beyaz palto, metal işleme detaylarıyla göz alıcıydı. Ancak kimsenin gözlerini Shakira’dan alamama sebebi paltonun göğüs kısmında dikkatlerden kaçmayacak kadar büyük şekilde “NO” yani hayır kelimesinin işlenmiş olmasıydı. Paltonun üzerine eklenmiş üç boyutlu bu iki harf adeta Shakira’nın giydiğiyle bir “had bildirme” çabası ve artık yollarını ayırdığı büyük aşkı Gerard Pique’ye yollanmış bir mesaj olarak algılandı.

Yıldız şarkıcı son zamanlarda verdiği fotoğrafların hepsinde oldukça keyifli görünüyor

Haberin Devamı

Ünlü şarkıcının bu mesajlı görüntüsü sayısız yoruma yol açtı. Shakira’nın hayranları ünlü yıldızın Gerard Pique’yle birlikteyken hiç bu tür etkinliklere katılmadığına dikkat çekti ve “Neyse ki o adamdan kurtuldu ve artık özgürce istediği yere gidebiliyor” dediler. Kimileri de “Eğer evli olsaydım boşanma davama böyle giderdim” tarzı eğlenceli yorumlarla yıldız şarkıcıya destek çıktılar.

Shakira defileye geldiği araçtan iner inmez bir anda tüm gözler ona çevrildi... Nedeni fotoğraflara bakıldığında kolayca anlaşılıyor!

Shakira kısa bir süre önce ünlü magazin dergisi People’ın İspanya sayısına özel bir röportaj vermiş; Gerard Pique’nin ihanetini babası yoğun bakımda yaşam mücadelesi verirken öğrendiğini anlatmıştı. Sandığından daha uzun süre aldatıldığını, Pique ve Clara Chia Marti’nin, kendi evlerinde tahmin ettiğinden daha sık bir araya geldiğini öğrenen Shakira, tüm bunların basına yansıdığı ve dünya tarafından öğrenildiği gün çok sevdiği ve ona her zaman en büyük dayanak olan babası ölümün pençesinden kurtulsun diye dua ediyordu.

Shakira, geçen hafta bomba bir açıklama yapıp ihanet acısını babası yoğun bakımda hayat mücadelesi verirken tattığını söylemişti

Haberin Devamı

Tüm bu zorlu günlerin ardından kendine ABD’de yeni bir hayat kuran Shakira’nın adı peş peşe Tom Cruise ve Formula 1 pilotu Lewis Hamilton’la anıldı. Tom Cruise’la ilgili söylentiler yıldız isim tarafından anında reddedildi. Shakira, Lewis Hamilton’la da sadece arkadaş olduklarını ve uzun yıllardır tanıştıklarını söyledi. Ancak ikilinin sık sık bir araya gelmesi ve samimi pozlar vermesi yine de söylentilere yol açtı. Shakira’nın giydiği bu “HAYIR” diye bağıran giysinin aslında bu konudaki dedikodulara son vermek için seçilmiş olabileceği de ileri sürüldü.

Shakira ve Tom Cruise arasında bir aşk yaşandığı iddiası çabucak rafa kalktı... Ancak ünlü şarkıcının Lewis Hamilton'la gizliden bir aşk yaşadığına inananların sayısı hâlâ çok fazla

Haberin Devamı

Geçen hafta İspanya basınına yansıyan bir diğer iddia ise, konuyla ilgili diğer tüm iddialardan daha fazla ses getirmişti. Bir İspanyol yayıncı Shakira ve Gerard Pique’nin, son üç yıldır aslında bir açık ilişki yaşadıklarını ve aslında başka kişilerle görüşmek konusunda aralarında yazılı olmayan bir anlaşma olduğunu ortaya attı. Pique’nin, başından beri ihanet suçlamalarını kabul etmemesinin ve “ben mutluyum, yoluma gidiyorum, hayatıma devam ediyorum” açıklamalarının altında da bu gerçeğin yattığı söylendi.

Bir anda ortaya atılan açık ilişki iddiası kafaları karıştırdı ve ortada acaba geçrekten bir ihanet olmayabilir mi sorusunu gündeme getirdi

Shakira’nın göğsüne kondurduğu bu dev “NO” kelimesinin de aslında bu iddialara işaret ettiği ve Shakira’nın bu açık ilişki konusunu şiddetle reddettiği anlamına gelebileceği savunuldu. Ünlü çift yollarını ayırdıklarından beri yıldız şarkıcı ısrarla sırtından bıçaklandığını ve büyük bir ihanete uğradığını savunmuştu. Pique’nin ise tüm bunlar karşısında oldukça soğukkanlı ve umursamaz tavırlarda olması hem dikkat çekmiş hem de yoğun eleştirilere sebep olmuştu.

Bu tercih geçen günlerde ortaya atılan açık ilişki iddiasına bir cevap olabilir mi?

Şimdi ise her şeyin aslında bu “açık ilişki” kararı çerçevesinde yaşandığı hatta Shakira’nın ayrılmalarından haftalar önce çoktan Gerard Pique’yi birlikte yaşadıkları evden kovduğu konuşulur oldu. Shakira da bir kez daha, hem de tüm fotoğraflarda oldukça keyifli bir şekilde gülümseyerek, kafaları karıştıran ve adresi belli olmayan bu “mesaj”la yine manşetlerin en tepesinde yerini almış oldu…