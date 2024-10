‘Beni kimseler böyle sevmedi’ diyordu… Yıllarca kilolarıyla boğuşan ünlü şarkıcı aşkından iğne ipliğe döndü

Haberin Devamı

Yıllarca yaptığı albümler milyonlarca satan, şarkıcılıktan tekrar oyunculuğa dümen kıran, oynadığı dizi izlenme rekorları kıran yıldız isim Selena Gomez geçtiğimiz günlerde elde ettiği büyük servetle milyarderler kulübüne de girmişti.

SELENA GOMEZ FIRTINASI DİNMEK BİLMİYOR

Şimdilerde eleştirmenlerden büyük övgüler alan ve ilk kez gösterildiği Cannes Film Festivali’nde kendisine en iyi kadın oyuncu ödülü de kazandıran yeni filmi Emilia Perez’in heyecanını yaşayan Selena Gomez’i filmin New York Film Festivali’ndeki galasında görenler adeta gözlerine inanamadı…

Şu sıralarda deyim yerindeyse tüm dünyada bir Selena gomez "fırtınası" esiyor... Milyarderler kulübüne giren Selena Gomez bir yandan da başarılı dizi ve film projeleriyle adeta yeniden doğdu

Galaya stilisti Erin Walsh tarafından seçilen siyah, boyundan bağlamalı ve vücuduna yapışan siyah bir elbiseyle katılan Selena herkesi büyüledi. Ünlü yıldızın verdiği kilolar ve neredeyse iğne ipliğe dönmüş olması ise herkesi şaşkına çevirdi.

VERDİĞİ KİLOLARA KİMSELER İNANAMADI

Geçmiş yıllarda birçok ciddi sağlık sorunuyla boğuşan Gomez son birkaç yıldır fazla kiloları yüzünden eleştirilere maruz kalıyor hatta sosyal medyada internet trollerinin saldırısına uğrayıp ağza alınmayacak hakaretler işitiyordu. Eleştirmenlerden büyük övgüler alan yeni filmi Emilia Perez'in galasında güzelliği ve şıklığıyla herkesi büyüleyen Gomez verdiği kilolarla da dikkat çekmişti

“EVET ÇOK KİLO ALDIM AMA UMURUMDA DEĞİL” DEMİŞTİ

Yaşadığı sağlık sorunları ya da ruhsal buhranlar hakkında her zaman açık sözlü olmasıyla tanınan Selena Gomez özellikle geçen sene Altın Küre ödüllerine giderken giydiği elbise ve aldığı kilolar yüzünden çok eleştiri almış ve fotoğrafları günlerce paylaşılarak “şişko” hareketlerine maruz kalmıştı.

Daha sadece bir yıl önce Altın Küre kırmızı halısında aldığı kilolar yüzünden büyük eleştirilere maruz kalan yıldız isim durumu umursamadığını söylese de verdiği kilolarla adeta yeni bir çehreye büründü

Yaşadığı bu linçlere “Evet şu anda epey iriyim. Tatil sezonunda çok eğlendim, mutlulukla yiyip içtim ve durum bu. Ama bu inanın umurumda değil” diye cevap veren Selena Gomez bu kez de aşırı zayıflamasıyla haber oldu…

ÇOK POPÜLER OLAN ZAYIFLAMA İĞNELERİNDEN Mİ KULLANDI?

Ünlü yıldızı görenler onun da son birkaç yıldır tüm Hollywood ünlülerinin kullandığı zayıflama iğnelerini yaptırmaya başladığını konuşmaya başladılar. Ancak lupus hastası olan, 2017’de hayati bir operasyon geçirip böbrek nakli olmak zorunda kalan ve bu yüzden de büyük acılar çeken Selena Gomez sağlığını yan etkileri şüpheli olan bu tür zayıflama ilaçlarıyla riske atmaya hiç de hevesli değil…

Ünlü ismin geçirdiği bu dönüşüm ardında aslında çok daha güzel ve mutluluk verici bir sebep var… Selena'nın gerçirdiği bu değişimde son zamanların popüler zayıflama iğneleri değil aşk etkili olmuş gibi görünüyor

Artık hem işte hem aşkta kazanan Selena Gomez yıllarca yaşadığı sağlık sorunları ruhsal çalkantılar ve bir türlü adının birlikte anılmasından kurtulamadığı eski sevgilisi Justin Bieber’la gündeme gelmekten nihayet kurtuldu desek yeridir…

MEĞER AŞKINDAN İĞNE İPLİĞE DÖNMÜŞ

Ünlü yıldız sonunda aşkta aradığı mutluluğu buldu. Ve yakın çevresine göreyse fazla kilolarından kurtulup serpilmesinin altında da bu aşk yatıyor.

Gomez bir sürdir ünlü müzik yapımcısı Benny Blanco ile büyük bir aşk yaşıyor

Bir türlü dilinden düşürmediği, sürekli sarmaş dolaş aşk pozlarını paylaştığı sevgilisi Benny Blanco ile mutlu bir aşka yelken açan 32 yaşındaki Gomez artık etrafındaki tüm olumsuzluklara da kulak tıkamış durumda.

“BENİ DAHA ÖNCE KİMSELER BÖYLE SEVMEMİŞTİ”

Geçen yılın aralık ayında ilişkilerini itiraf ettiklerinde zaten altı aydır birlikte olduklarını itiraf eden çift o zamandan beri her an her yerde el ele dudak dudağa görüntülenmeye başladılar.

Ünlü bir müzik yapımcısı olan hatta Selena’nın unutulmaz aşkı Justin Bieber’la da çalışmış olan müzik yapımcısı Benny Blanco’da yıllardır aradığı her şeyi bulan ve adeta aşk sarhoşu olan Gomez aşkını “Beni daha önce kimseler böyle sevmemişti” sözleriyle anlatıyor. Yıllardır peşinde koştuğu aşka sonunda kavuşan Gomez için artık ufukta evlilik ve mutlu bir yuva gürünüyor...

UFUKTA ARTIK EVLİLİK VAR!

“Onun çocuklarını doğurmak için sabırsızlanıyorum” diyen ancak ne yazık ki sağlık sorunları yüzünden doğum yapması mümkün olmayan ünlü şarkıcının Blanco ile olan ilişkisi her geçen gün giderek güçlenirken ünlü çiftin artık evlilik planları yapmaya başladıkları da söyleniyor.