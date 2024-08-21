Bu aşk ayaklarını yerden kesmişti… Karar çoktan alınmış! Önce nişan sonra düğün…

Haberin Devamı

Adı yıllarca kendisi gibi çocuk yaşta yıldız olan ve adeta kameralar karşısında büyüyen Justin Bieber’la anılmıştı. Selena Gomez ve Bieber’ın bir dargın bir barışık sürdürdükleri ilişki uzun zaman önce bitti.

Ancak Selan Gomez ayrılığın ardından da yıllarca eski aşkıyla anılmaya, bu kalp kırıklığının onu nasıl yiyip bitirdiğiyle konuşuldu.

Hatta Gomez’in Justin Bieber’la evlenen Hailey Baldwin’le kıskançlık kavgaları yaptığı söylendi; iki kadın birbirlerine imalı sosyal medya paylaşımlarıyla göndermeler yapıp durdu.

Selena Gomez'in son dönem fotoğraflarında hep yüzü gülüyor hatta ünlü yıldız aşk mutluluğuyla pırıl pırıl parlıyor

Haberin Devamı

Bu fırtınalı yılların ardından en sonunda aradığı huzur ve mutluluğu bulan Selena Gomez artık üzüntüler, sosyal medyada verilen kavgalar ve sağlık sorunlarıyla değil hızla evliliğe doğru ilerlediği söylenen mutlu ilişkisiyle konuşuluyor.

GERÇEK AŞKI ESKİ SEVGİLİSİNİN YAKIN DOSTUNDA BULDU

Gomez’i adeta bulutların üzerine çıkaran bu beyaz atlı prens ise Justin Bieber’ın da yakın arkadaşı olan, müzik dünyasının tanınmış yapımcılarından Benny Blanco'dan başkası değil.

Daha önce Gomez’in albümleri için birlikte çalışan ve birbirlerini tanıyan çiftin bu tanışıklıkları 2022’de aşka dönüşmüştü.

Gözü birbirlerinden başka bir şey görmeyen çift birlikte olmadıkları nadir anlarda da telefonda görüntülü konuşuyor

Gözden Kaçmasın Yıllardır aradığı aşka sonunda kavuştu: Dünyanın en mutlu yeri senin yanın sevgilim Haberi görüntüle

Selena ve Benny bir süre gizlice görüştükten sonra artık bu ilişkinin uzun soluklu olacağına karar vermiş olacaklar ki hayranlarının karşısına altı ay sonra sarmaş dolaş çıkmaya başladılar.

Her an el ele, göz göze olan çift mutlu aşklarını sosyal medya hesaplarından sürekli paylaşmaya ve birbirlerini ne kadar çok sevdiklerini söylemeye doyamıyor adeta.

Haberin Devamı

MUTLULUK İKİ YILDIR SÜRÜYOR

İlişkileri Aralık 2023’te ortaya çıkan Gomez ve Blanco aslında aşklarını dünyaya haykırmadan önce altı ay da gizlice görüştüklerini ilan etmişlerdi.

Selena Gomez ve Benny Blanco'nun evlilik kararı aldıkları ve nişanlandıkları hatta düğünlerini planlamaya da başladıkları iddia edildi

Yani ikili aslında 2 yıldır birlikte. Ve attıkları her adımı yakından takip eden hayranlarına göre ise bu aşk çoktan evlilik yoluna girmiş bile.

Bu ayın başında Instagram’dan bir ayna selfie’si paylaşan Selena Gomez, sol elinin yüzük parmağını kalp emojisi ile kapatmış, bu da hayranlarının ünlü şarkıcının nişan yüzüğünü saklamaya çalışıyor yorumlarına yol açmıştı.

Haberin Devamı

Ünlü çiftin nişanlandığı dedikodusu alıp başını gitmişken Gomez’in TikTok hesabından çok beğenilen bir düğün planlama şirketini takibe alması bu dedikoduları iyice alevlendirdi.

Selena Gomez'in paylaştığı bu fotoğrafta sol elinin yüzük parmağını kalp emojisi'yle kapatması nişan dedikodularının yayılmasına neden olmuştu

DÜĞÜN PLANLARI YAPILMAYA BAŞLADI!

Selana Gomez’in dikkatli hayranları yıldız ismin sosyal medya platformunda CMG Weddings & Events'i takip etmeye başladığını fark etti. Bu ünlü düğün organizasyonu şirketi Los Angeles, Napa Vadisi ve San Francisco'da gerçekleşen lüks düğünleri planlıyor ve bu düğünler moda dergisi Vogue'da yer alıyor.

Haberin Devamı

Çift henüz bu söylentileri doğrulamamış olsa da 32 yaşındaki Gomez ve 37 yaşındaki Benny Blanco neredeyse tek bir anlarını bile ayrı geçirmiyorlar ve hayatlarındaki en büyük mutluluğa birbirleriyle kavuştuklarını saklamıyorlar.

Yakın çevrelerine göre Selena Gomez yıllardır aradığı her şeyi Benny Blanco’da buldu ve en sonunda evlilik kararı aldı.