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Belki haykırmıyor ama Brad Pitt, 60'ında sırılsıklam aşık oldu... İpucu da giydiği kıyafette gizli 

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#Brad Pitt#İnes De Ramon#Angelina Jolie
Belki haykırmıyor ama Brad Pitt, 60ında sırılsıklam aşık oldu... İpucu da giydiği kıyafette gizli
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2024 14:36

Romantik ilişki yaşadığınız bir erkeğin sizinle gerçekten ilgilendiğini, sizi içten sevdiğini nereden anlarsınız? Bunun için birçok ipucu vardır elbette. Ama eğer yıllara meydan okuyan ünlü yıldız Brad Pitt ile sevgili olduysanız bunu anlamanın çok kolay bir yolu var: Onun kıyafetlerine bakmak!

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Böyle söyleyince kulağa gayet tuhaf geliyor elbette. Ama kısa süre önce 60 yaşına giren Pitt için durum gerçekten de böyle.

Hatta bu durum yıllardır  ünlü yıldızın aşk hayatını yakından takip eden beden dili uzmanlarının ve  ünlü çöpçatan olarak tanınan kişilerin bile ilgi alanına giriyor.

Brad Pitt'in, bir süredir birlikte olduğu Ines De Ramon ile çıktığı romantik sahil gezintisinin görüntüleri geçen hafta gazete manşetlerini süsledi. İşte orada çiftin giyimi kuşamı da bir kez daha masaya yatırıldı.

Belki haykırmıyor ama Brad Pitt, 60ında sırılsıklam aşık oldu... İpucu da giydiği kıyafette gizli

Brad Pitt'in, nasıl gerçekten sevdiği kadınlara "dönüştüğü" onlarla nasıl bir uyum sergilediği bir kez daha gündem oldu.

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Bundan birkaç yıl önce Pitt'in hayatına giren özel kadınlara uyumlu giyinmesi hatta saç modelini ona göre belirlemesi de uzun bir makaleye konu olmuştu.

Onu da birazdan hatırlayacağız ama önce gelin magazin dünyasının "ünlü çöpçatan" olarak tanıdığı Alessandra Conti'nin söylediklerine bir bakalım.

Ünlüler dünyasında kendisine başvuranları, anlaşabileceklerini düşündüğü başka ünlülerle tanıştıran Conti de Brad Pitt ile Ines de Ramon'un son görüntülerinden yola çıkarak ünlü yıldızın genç sevgilisini gerçekten sevdiğini, benimsediğini, ona ayak uydurmaya çalıştığını ileri sürdü. 

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Belki haykırmıyor ama Brad Pitt, 60ında sırılsıklam aşık oldu... İpucu da giydiği kıyafette gizli

Pitt, geçen hafta sevgilisi Ines de Ramon ile çıktığı sahil gezintisinde böyle görüntülenmişti.

Onun yorumuna göre Pitt, Jennifer Aniston ve Angelina Jolie ile olan evliliklerinden Gwyneth Paltrow ve Christina Applegate ile olan ilişkilerine kadar bir kalıp izliyor.


Aslında Conti'ye göre bu davranış, çiftler için olmayacak bir durum değil. Conti bu konuda "Birlikte çok fazla zaman geçiren çiftler birbirlerini 'aynalama' eğilimine girer" dedi.

Bu arada bu "aynalama" deyiminin, iki sevgilinin bir aradayken benzer yüz ifadeleri ve beden dilini benimsemesi olduğunu da not düşelim. 

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Belki haykırmıyor ama Brad Pitt, 60ında sırılsıklam aşık oldu... İpucu da giydiği kıyafette gizli

MÜTHİŞ BİR EMPATİ YETENEĞİ VAR 
Alessandra Conti'nin değindiği bir başka nokta da Brad Pitt'in sevdiği kadınlarla empati yapabilme yeteneği.

Bir oyuncu olduğu için de bu durum onun için çok da zor değil. Brad Pitt, sevdiği kadının hoşlandığı ya da hoşlanmadığı şeylere uyum sağlama konusunda gayet becerikli olduğunu da sözlerine ekledi.

Bu aslında Brad Pitt ile ilgili olarak konuşulan ilk "dönüşüm" değil. Pitt'in uzmanlar tarafından empati olarak nitelendirilen bu özelliği bundan birkaç yıl örce sosyal medyada dolaşan bir makaleye de konu olmuştu.

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Belki haykırmıyor ama Brad Pitt, 60ında sırılsıklam aşık oldu... İpucu da giydiği kıyafette gizli

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'SEVDİĞİ KADINLARA DÖNÜŞEN ADAM'
Bu makale Pitt'in, hayatına giren kadınların fiziksel görünüşlerine, tarzlarına göre her seferinde kendini de "baştan yarattığını" anlatıyordu. Hatta başlığı da manidardı: "Kız arkadaşlarına benzemeyi seven adam." 

Şu anda birlikte olduğu Ines de Ramon ile kumsal gezintisinde uyumlu bir görüntü sergileyen Pitt, daha önce de hayatına giren kadınlarla ya da eski eşleriyle "bir örnek" bir görünüme bürünüyordu. 

Tabii ki bunun Brad Pitt'in hayatına giren kadınla sonsuza kadar birlikte kalacağı anlamına gelmediğini de hatırlatarak ünlü yıldızın sevgilileriyle benzer göründüğü anları bir hatırlayalım.  

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Belki haykırmıyor ama Brad Pitt, 60ında sırılsıklam aşık oldu... İpucu da giydiği kıyafette gizli

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Brad Pitt, uzun süreli ilişki yaşadığı, hatta evliliğin eşiğinden döndüğü Gwyneth Paltrow ile birlikteyken saç modelini bile ona uygun hale getirmişti. Bazen de aksesuarlarıyla sevgilisine uyum sağlıyordu.

Belki haykırmıyor ama Brad Pitt, 60ında sırılsıklam aşık oldu... İpucu da giydiği kıyafette gizli


Pitt, Juliette Lewis ile birlikte olduğu dönemde de ona sanki kardeşi kadar benziyordu. Bir başka deyişle tıpkı bir bukalemun gibiydi Pitt.

Belki haykırmıyor ama Brad Pitt, 60ında sırılsıklam aşık oldu... İpucu da giydiği kıyafette gizli

Angelina Jolie ile uzun bir birliktelik yaşayan Pitt, en çok da saç şeklini karısının görüntüsüne uydurmaya çalıştı.

Belki haykırmıyor ama Brad Pitt, 60ında sırılsıklam aşık oldu... İpucu da giydiği kıyafette gizli

Pitt'in belki de kendini en az benzettiği kişi ilk eşi Jennifer Aniston oldu. Ama onunla birlikteyken de renk uyumuna dikkat ediyordu. 

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Belki haykırmıyor ama Brad Pitt, 60ında sırılsıklam aşık oldu... İpucu da giydiği kıyafette gizli


Pitt'in tarzı Jitka Pohledek'in tarzına ne kadar benziyor değil mi?

 

 

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#Brad Pitt#İnes De Ramon#Angelina Jolie

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