BAFTA ödül töreninde deprem kurbanlarını andı: Filmin bir bölümü Türkiye'de çekilmişti

GÖZYAŞLARINI GÜÇLÜKLE TUTTU

Bu yıl 76'ıncı kez düzenlenen BAFTA Ödülleri'ni kazananlar dün gece Londra'da düzenlenen bir törenle açıklandı. Ev sahipliğini BAFTA (British Academy of Film and Television Arts- Britanya Film ve Televizyon Sanatları Akademisi) patronu Prens William ve eşi Galler Prensesi Catherine yani Kate Middleton'ın yaptığı tören, sinema dünyasının birçok ünlüsünü konuk etti.

Ödül dağıtımı sırasında dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan sorunlar da gündeme getirildi. Bunlardan biri de 6 Şubat'ta meydana gelen ve Türkiye'de 11 ili yıkan, Suriye'nin de etkilendiği iki büyük deprem oldu. Hem senaryosunu yazdığı hem de yönettiği Aftersun (Güneş Sonrası) filmiyle "en iyi çıkış yapan yönetmen ödülünü kazanan Charlotte Wells, teşekkür konuşmasında Türkiye'deki deprem kurbanlarını unutmadı. Wells, o konuşması sırasında sırasında gözyaşlarını güçlükle tuttu.

TÜRK EKİBE ÖZEL TEŞEKKÜR

Charlotte Wells'in büyük felaketten bu kadar etkilenip teşekkür konuşmasında bu kadar duygusal olmasının önemli bir nedeni var. Ona ödül kazandıranAftersun filminin bir bölümü Türkiye'de, Fethiye'de çekildi. Charlotte Wells, BAFTA'daki teşekkür konuşmasında bu konuyu da vurguladı: "Türk ekibimize özel bir teşekkür ederiz. O ülkede hiç kimsenin depremden etkilenmediğini sanmıyorum" dedi.

After Sun filminin başrol oyuncularından Paul Mescal, performansıyla en iyi erkek oyuncu dalında Oscar'a da aday gösterildi. Charlotte Wells'in hem yazdığı hem de yönettiği filmi çekimlerinin bir bölümü Fethiye Ölüdeniz'de yapıldı. Ekip oradaki çekimlerin tamamlanmasının ardından bir süre İstanbul'u da gezmişti.

MESCAL YARDIM ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Bir bölümü Türkiye'de çekilen filminin Aftersun filminin başrol oyuncularından Paul Mescal de daha önce depremzedelere yardım çağrısında bulunmuştu. Filmdeki performansıyla en iyi erkek oyuncu dalında Oscar adayı da olan Mescal, sosyal medya paylaşımında depremler nedeniyle büyük bir acı içinde olduğunu belirtip "Aftersun ekibi olarak orada çekim yaptık. Türkiye'de çok güzel aylar geçirdik" dedi. Mescal, o paylaşımında herkesi elinden geldiğince yardıma çağırdı.

YAŞADIKLARI YERİ TERK ETMEK ZORUNDA KALAN deprem KURBANLARI ANISINA

BAFTA ödül töreninde dikkat çeken bir başka ayrıntı daha vardı. Aralarında Aftersun'ın başrol oyuncusu Paul Mescal, gecede en iyi kadın oyuncu ödülünü kazanan Cate Blanchett, usta oyuncu Jamie Lee Curtis'in de bulunduğu birçok oyuncu yakalarına mavi kurdele taktı. Bu kurdele, yeryüzünde devam eden savaşlar başta olmak üzere son olarak Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 11 ili etkileyen deprem nedeniyle evlerini, doğup büyüdükleri kentleri terk etmek zorunda kalan milyonlarca insanı simgeliyordu.

ESKİ ELBİSEYE TADİLAT YAPILDI

76'ıncı BAFTA Ödülleri gecesinde çok konuşulan kişilerden biri Prens William'ın eşi Kate Middleton oldu. Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünden sonra Galler Prensi ve Galler Prensesi unvanlarını alan çift, kırmızı halıda kameralar karşısına geçti. Middleton, gecede kıyafet tercihiyle çok konuşuldu. Dünyanın stil ikonlarından biri olarak nitelendirilen Middleton, gece için 2019 yılında yine BAFTA töreninde giydiği tek omuzlu beyaz elbiseyi seçti. Bir unvanı da "tutumlu Kate" olan Middleton'ın eski elbisesinin üzerinde bazı değişiklikler yapıldı ve söz konusu kıyafet bir kez daha değerlendirilmiş oldu. Middleton, sol omuzuna farklı bir detay eklenen beyaz elbiseyi, uzun siyah eldivenlerle tamamladı. Saçlarını açık bırakan Middleton, iri küpeler kullandı. 2019 yılında beyaz kıyafetiyle tam not alan Kate Middleton, bu kez karışık eleştiriler aldı. Bazıları tarafından beğenilen bu kıyafet bazı kişiler tarafından olumsuz eleştirildi.

Geceye dair bu ayrıntıya da kısaca değindikten sonra gelelim BAFTA 2023'un kazananlarına.

En iyi yönetmen: Edward Berger - All Quiet On The Western Front (Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok)

En iyi erkek oyuncu: Austin Butler - Elvis

En iyi kadın oyuncu: Cate Blanchett - Tar

En iyi film: All Quiet On The Western Front (Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok)

Yükselen yeni yıldız: Emma Mackey

En iyi uyarlama senaryo: All Quiet On The Western Front (Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok)

En iyi yardımcı kadın oyuncu: Kerry Condon - The Banshees Of Inisherin

En iyi yardımcı erkek oyuncu: Barry Keoghan - The Banshees Of Inisherin

Yabancı dilde en iyi film: All Quiet On The Western Front (Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok)

En iyi görüntü yönetimi: All Quiet On The Western Front (Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok)

Çıkış yapan en iyi İngiliz sanatçı: Charlotte Wells

En iyi animasyon film: Pinokyo

En iyi orijinal senaryo: The Banshees Of Inisherin

En iyi belgesel: Navalny

En iyi İngiliz yapımı kısa animasyon: The Boy, The Mole, The Fox And The Horse

Çıkış yapan İngiliz filmi: The Banshees Of Inisherin