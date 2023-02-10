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Dünya yardım elini uzattı: Türkiye! Güzel anam... Yüzündeki hüzün silinsin

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#Kahramanmaraş#Kahramanmaraş Depremi#Deprem
Dünya yardım elini uzattı: Türkiye Güzel anam... Yüzündeki hüzün silinsin
Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2023 10:46

6 Şubat 2023 sabaha karşı Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli meydana gelen 7.8 büyüklüğündeki deprem sadece Türkiye'nin değil tüm dünyanın yüreğini yaktı. Bu ilk depremden bir gün sonra yaşanan ve yine 7.6 şiddetinde olan ikinci deprem acıyı ve kederi ikiye katladı. Sadece Kahramanmaraş'ı değil, 9 ili daha yıkan depremden etkilenen felaketzedeler için tüm dünyadan yardım eli uzanıyor.

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KİŞİSEL BAĞIŞ YAPACAKLARINI DUYURDULAR
Büyük felaketin izlerini silmek için adım atanlar arasında ünlüler ve dünyanın dört bir yanındaki kraliyet ailesi üyeleri de yer alıyor. Önce Kral 3. Charles'ın imzasını taşıyan bir taziye mesajı yayınlayan İngiliz kraliyet ailesinden bir başka adım daha geldi. Kral Charles, eşi Konsort Kraliçe Camilla, büyük oğlu William ve karısı Kate Middleton, Türkiye ve Suriye'de bu büyük depremden etkilenenler için kişisel bağış yapacaklarını duyurdu. Yeni Galler Prensi ve Galler Prensesi, resmi Twitter hesaplarından DEC (Disasters Emergency Committee- Afet Acil Durum Komitesi) aracılığıyla depremzedelerin yararına kişisel bağışta bulunacaklarını açıkladı.

Dünya yardım elini uzattı: Türkiye Güzel anam... Yüzündeki hüzün silinsin


William ile Kate'in resmi Twitter hesaplarından paylaşılan mesajda "Bu hafta Türkiye ve Suriye'den gelen üzücü görüntüleri izleyince dehşete kapıldık. Depremden etkilenenlerle birlikteyiz. Sahadaki mücadeleye yardımcı olmak için DEC'in düzenlediği kampanyayı desteklemekten memnuniyet duyarız" satırları yer aldı.

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TÜRK ARKADAŞININ KAMPANYASINI DUYURDU
Büyük felaketten etkilenenler için düzenlenen yardım kampanyalarını duyuranlardan biri de ünlü İngiliz oyuncu Helen Mirren. Yıldız oyuncu, Instagram sayfasında Türk arkadaşı Sedef Aygün'ün kurduğu derneğin düzenlediği bir yardım kampanyasını duyurdu. Mirren "Sevgili arkadaşım Sedef bir Türk. Hayır kurumu United Hearts aracılığıyla Türkiye ve Suriye'de yaşanan yıkıcı depremin kurbanları için bir kampanya başlattı" diye yazdı. Sonra da takipçilerini bu kampanyaya destek vermeye çağırdı.

Dünya yardım elini uzattı: Türkiye Güzel anam... Yüzündeki hüzün silinsin

'TÜRKİYE... GÜZEL ANAM, YÜZÜNDEKİ HÜZÜN SİLİNSİN'
İranlı ünlü müzisyen Mohsen Namjoo ise Twitter hesabından Türkçe bir paylaşım yaparak ülkenin büyük acısını paylaştığını ifade etti. Namjoo'nun paylaşımı şöyle: Türkiye! Sevgili, nazik ve misafirperver ev sahibim! Güzel Anam! Ve senin asil halkın... Yüzünden hüzün silinsin.

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DESTEK OLANLARA TEŞEKKÜR ETTİ
Ben Affleck'in eski eşi Jennifer Garner Instagram hesabından özelliklere deprem bölgesindeki çocuklara yönelik bir kampanyayı duyurdu. Takipçilerini Save The Children adlı kurumun kampanyasına destek olmaya çağırdı önce Garner. Ardından da bir başka paylaşımda bu konudaki destek için takipçilerine teşekkür etti.

Dünya yardım elini uzattı: Türkiye Güzel anam... Yüzündeki hüzün silinsin

ÇOCUKLAR İÇİN YARDIM ÇAĞRISI
Oyuncu ve şarkıcı Jennifer Lopez sosyal medya hesabını kullanarak BM Çocuklara Yardım Fonu'na (UNICEF) destek olmaya çağırdı. Lopez paylaşımında Türkiye ve Suriye'de depremden etkilenen herkese güç dilediğini belirtti. Bunun son 100 yılda yaşanan en büyük Deprem olduğunu hatırlatan Lopez takipçilerine "Lütfen bu zor zamanlarda çocuklara ve ailelere onların ihtiyaç duyduğu kaynakları sağlayın" diye yazdı.

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Dünya yardım elini uzattı: Türkiye Güzel anam... Yüzündeki hüzün silinsin

SHAKIRA DA ÖNCE ÇOCUKLARI DÜŞÜNDÜ
Shakira da tıpkı Orlando Bloom ve Lopez gibi takipçilerini UNICEF'e bağış yapmaya çağırdı. Ünlü şarkıcı bu büyük depremin çocuklar üzerinde çok yıkıcı bir etkisi olduğu mesajını yazdı. UNICEF'e bağış yapmaya çağıran ünlülerden biri de David Beckham oldu.

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