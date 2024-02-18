Herkes Ã§eÅŸit Ã§eÅŸit giyindi, aÅŸkÄ±n reni ona dÃ¼ÅŸtÃ¼... KÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±da ÅŸÄ±klÄ±k yarÄ±ÅŸÄ±

Haberin DevamÄ±

Â Ã–dÃ¼l kazananlarÄ±n aÃ§Ä±klanmasÄ±na sadece sayÄ±lÄ± saatler kala her yÄ±l olduÄŸu gibi yine kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ± geÃ§iÅŸi yapÄ±lÄ±yor. Sinema dÃ¼nyasÄ±nÄ±n Ã¼nlÃ¼leri bu gece iÃ§in Ã¶zel olarak hazÄ±rladÄ±klarÄ± kreasyonlarÄ±yla birer birer kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±ya Ã§Ä±kÄ±p objektiflere poz veriyor.

Galler Prensi William'Ä±n patronu olduÄŸu British Film Academy (Ä°ngiliz Film Akademisi) tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen tÃ¶ren gecesinin son dÃ¶nemde zor gÃ¼nlerden geÃ§en Ä°ngiliz kraliyet ailesi iÃ§in de ayrÄ± bir Ã¶nemi var.

Her yÄ±l eÅŸi Kate Middleton ile birlikte tÃ¶rene katÄ±lan William, bu kez tek baÅŸÄ±na. GeÃ§en ay karÄ±n bÃ¶lgesinden ciddi bir operasyon geÃ§iren Galler Prensesi Kate Middleton bu kez gecede eÅŸiyle birlikte yer alamayacak.

Haberin DevamÄ±

Her yÄ±l BAFTA tÃ¶renine eÅŸi Kate Middleton ile katÄ±lan Prens William, bu kez yalnÄ±z baÅŸÄ±naydÄ±. Yine de gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼ne ve yÃ¼z ifadesine bakÄ±lÄ±rsa iÅŸler yolunda, karÄ±sÄ± iyileÅŸiyor.

Prens William, bir ara Ã¼nlÃ¼ oyuncu Cate Blanchett ile derin bir sohbete daldÄ±.

Gelin tÃ¶rene ilk gelen konuklara ve kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±dan yansÄ±yan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lere bir bakalÄ±m.

ÃœnlÃ¼ oyuncu Cate Blanchett, her zamanki tarzÄ±ndan Ã¶dÃ¼n vermedi. Bu kez seÃ§tiÄŸi renk bordo oldu.

Naomi Campbell, top model tanÄ±mÄ±nÄ± sonuna kadar hak ettiÄŸini bir kez daha gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdi. Gecede ona Suudi ArabistanlÄ± yapÄ±mcÄ± Mohamed Al Turki eÅŸlik etti.

Haberin DevamÄ±

Claire Foy, aÃ§Ä±k renk giyinmeyi tercih etti.

YÄ±llardÄ±r Parkinson hastalÄ±ÄŸÄ±yla mÃ¼cadele eden Michael J. Fox, karÄ±sÄ± Tracy Pollan ile birlikte tÃ¶rendeydi.







Emma Stone, gece iÃ§in turuncu bir kÄ±yafet giydi.

Emily Blunt'un ten rengi ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ±.

Margot Robbie, iki renk kÄ±yafetiyle kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±da. GÃ¼zel oyuncu siyah giyse de bu sezonun iddialÄ± filmi Barbie'nin rengi olan pembeden vazgeÃ§medi.

Haberin DevamÄ±

Florence Pugh, her zamanki gibi yine riskli bir elbise giydi.

Ella Hunt'Ä±n iddialÄ± ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ±.

Carey Mulligan siyah bir ÅŸÄ±klÄ±k sergiledi.

Rosemund Pike'in kÄ±yafetinin Ã§izgilerinde 50'li ve 60'lÄ± yÄ±llarÄ±n esintileri vardÄ±.





Bryce Dallas Howard gece iÃ§in gÃ¼mÃ¼ÅŸ rengi bir elbise seÃ§ti.

GenÃ§ oyuncu Amelia Gething'in romantik beyaz kÄ±yafeti.

Haberin DevamÄ±

Emily in Paris dizisinin yÄ±ldÄ±zÄ±, Ã¼nlÃ¼ mÃ¼zisyen Phil Collins'in kÄ±zÄ± Lily iki renk giyindi.

Molly Simms de gece iÃ§in iki renk kÄ±yafet seÃ§en Ã¼nlÃ¼lerden biri oldu.

Talia Storm, kÄ±zÄ±la boyattÄ±ÄŸÄ± saÃ§larÄ±yla ilk kez BAFTA kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±.

Gecenin en iddialÄ± rengini ise genÃ§ ÅŸarkÄ±cÄ± Dua Lipa taÅŸÄ±yordu. Son dÃ¶nemde genÃ§ oyuncu Callum Turner ile aÅŸkÄ±yla konuÅŸulan Lipa, elbisesinin ateÅŸ kÄ±rmÄ±zÄ± rengiyle sanki aÅŸkÄ±nÄ± ilan ediyordu...

Haberin DevamÄ±

Robert Downey JR, eÅŸiyle birlikte kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±ya Ã§Ä±ktÄ±... ÃœnlÃ¼ oyuncu neÅŸeli hareketleriyle dikkat Ã§ekti.

Son dÃ¶nemde Gigi Hadid ile aÅŸkÄ±yla konuÅŸulan Bradley Cooper kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±da yalnÄ±z baÅŸÄ±naydÄ±.

Bir sÃ¼redir Emma Corin ile aÅŸk yaÅŸayan Rami Malek de kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±da yalnÄ±z poz vermeyi tercih etti.

Malek'in sevgilisi Emma Corrin de kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±da tek baÅŸÄ±na poz verdi. The Crown dizisinde Prenses Diana'yÄ± canlandÄ±rarak tanÄ±nan oyuncu her zamanki gibi ilginÃ§ bir kÄ±yafet giydi.Â

Corrin'in gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nÃ¼n en Ã§ok dikkat Ã§eken yanlarÄ±ndan biri de kÄ±sacÄ±k saÃ§larÄ±nÄ±n Ã¼zerine yerleÅŸtirdiÄŸi tÃ¼ldÃ¼.

The Crown dizisinde Kate Middleton'Ä± canlandÄ±ran genÃ§ oyuncu Meg Bellamy, derin yÄ±rtmacÄ±yla dikkat Ã§ekti.

Sophie Ellix Baxtor ÅŸeffaf siyah kÄ±yafetiyle kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±ya Ã§Ä±ktÄ±.

Â

Paul Mescal, gecenin ÅŸÄ±k erkek yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan biriydi.

Cilian Murphy ve Andreq Scott kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±da iki renkli bir gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ sergiledi.

Phoebe Dynevor'Ä±n elbisesinin kuyruÄŸu baÅŸÄ±na dert oldu.