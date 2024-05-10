Babası ve ağabeyi ona sırt çevirdi… Prense yine annesi Diana’nın ailesi sahip çıktı... 'Sen üzülme oğlum, biz hep arkandayız'

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Bunun en önemli sebebi de hamiliğini yaptığı Invictus Oyunları’nın 10. Yıldönümü için memleketine dönen Sussex Dükü’nün arasının bozuk olduğu aile üyeleriyle görüşme ve zayıf bir ihtimal olsa da barışma ihtimaliydi…

Kral Charles ve Kate Middleton’ın peş peşe kansere yakalanmasıyla sarsılan kraliyet ailesi zaten son birkaç yıldır Prens Harry’nin ailenin en üst düzey üyeleriyle küs olması nedeniyle zor zamanlar geçiriyordu. Harry'nin üç günlük İngltere ziyareti büyük ses getirdi... Ailesiyle arası bozuk olan ve barışmayı uman prensin elleri bir kez daha boş kaldı

MEMLEKETİNDE YİNE ELLERİ BOŞ KALDI

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Harry şubat ayında babası Charles’ın kanser olduğunu duyar duymaz İngiltere’ye koşmuş, onunla sadece 45 dakika görüşebildikten sonra da ABD’ye geri dönmüştü. Harry’nin 8 Mayıs’ta, Invictus için İngiltere’ye gelmeden önce yeniden bir görüşme talep ettiği de biliniyordu.

Invictus Oyunlarının 10 yıl dönümünün kutlandığı bu önemli günde Harry'ye sahip çıkan annesinin ailesi oldu

Ancak Kral Charles’ın bu talebe ret cevabı verdiği, kralın yoğun programı nedeniyle oğlu Harry’yle görüşemeyeceği Harry’nin ekibine resmi olarak Buckingham Sarayı tarafından bildirildi. Harry bir kez daha İngiltere’den eli boş olarak döndü… Törenler için koşup gelen Prenses Diana'nın ablası Lady Jane Fellowes ve erkek kardeşi Earl Spencer yeğenleriyle bol bol sohbet edip hasret giderdi

NE BABASINI NE DE AĞABEYİ VE YENGESİNİ GÖREBİLDİ

Harry’nin sadece babası Charles’la değil kanserle savaşan yengesi Kate Middleton’la da görüşmeyi ve kendini affettirmeyi arzu ettiği konuşuluyordu. Ancak bu görüşme de elbette sadece bir temenni olarak kaldı.

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Harry’nin İngiltere’de bulunduğu 3 gün içinde Kral Charles ve Prens William kendi işleriyle meşgul olmaya devam ettiler. Hatta kanser tedavisine rağmen kraliyet görevlerine geri dönen Charles oğlu Harry’nin bu önemli gününde Buckingham Sarayı’nda yılın ilk bahçe partisine ev sahipliği yaptı.





ONA SAHİP ÇIKAN YİNE DIANA'NIN AİLESİ OLDU

Ancak Harry’nin ülkeden boynu bükük ayrılmasına razı olmayan ve öz babası ve ağabeyi ona sırt dönerken prensi kucaklayan iki isim vardı… Annesi Diana’nın erkek kardeşi Earl Spencer ve ablası Lady Jane Fellowes yeğenlerini bu özel günde yalnız bırakmayıp ona destek çıkan isimler oldular.

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Törenlerde hükümet adına İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın eşi Akshata Murty ve Gazi İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Johnny Mercer katıldı. Prens Harry için en önemli konuklar ise dayısı Earl Spencer ve teyzesi Lady Jane Fellowes oldu. Diana'nın milyonları ağlatan cenazesinde erkek kardeşi Earl Spencer Prens Philip, Charles ve yeğenleri Wiiliam'la Harry'nin yanında böyle yürümüştü

YEĞENLERİNİN BOYNU BÜKÜK KALMASIN DİYE KOŞUP GELDİLER

Sussex Dükü törende dayısı ve teyzesiyle sohbet etti, en çok da o anlarda yüzünün güldüğü kameralara yansıdı. Earl Spencer Lady Diana’nın küçük erkek kardeşi, Lady Jane Fellowes ise ablası. Harry son yıllarda babası Charles, üvey annesi Camilla, ağabeyi William ve yengesi Kate’le kavgalı.

Prenses Diana'nın kardeşleri Lady Jane Fellowes, Lady Sarah McCorquodale ve Earl Spencer

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Ancak asi prens her zaman annesinin ailesiyle bağlarını çok güçlü tuttu. Hatta hayatının önemli dönemeçlerinde, her ne olursa olsun en büyük ve çoğu zaman tek desteği de onlardan gördü. Harry’nin özellikle Diana’nın ablası, yani teyzesi Lady Jane ile çok yakın bir ilişkisi oldu. Lady Jane aile içinde ne yaşanırsa yaşansın küçük yeğeni Harry'ye en çok sahip çıkan isimlerden biri oldu

HARRY HER ZAMAN ANNESİNİN AİLESİNE YAKIN KALDI

Teyze Lady Jane, küçük kardeşi Diana’nın emaneti Harry’nin 2018’deki görkemli düğününde konuşma yapmış, ilk çocuğu Prens Archie’yi de, Prens William’dan bile önce, ilk gören kişilerden olmuştu.

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Harry 2023’ün ilk günlerinde piyasaya çıkan anı kitabı Spare (Yedek) için yazdığı önsözde gencecik yaşta trajik şekilde ölen annesi Diana’nın kardeşleri Leydi Jane, ablası Leydi Sarah McCorquodale ve Earl Spencer'a özel olarak teşekkürlerini de sunmuştu.

Ancak Harry önsözde yer vermediği ve teşekkür etmediği aile üyeleri Charles, Camilla, William ve Kate’i kitabında yerden yere vurdu. Bu yüzden de aslında kendisi için çok önemli olan bu günde babası ve diğer aile üyeleri yerine ona sadece annesinin ailesinin sahip çıkması çok da şaşırtıcı olmadı…