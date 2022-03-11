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ACI DOLU 55 SAAT

Bu sÃ¶zler geÃ§en yÄ±l ÅŸubat ayÄ±nda doÄŸal yaÅŸamÄ± koruma programÄ± kapsamÄ±nda gittiÄŸi Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ormanda dÃ¼ÅŸerek bacaÄŸÄ±nÄ± Ã¼Ã§ yerden kÄ±ran ve 55 saat sonra hastaneye ulaÅŸabilen Ã¼nlÃ¼ oyuncu Ashley Judd'a ait.

GÃœNLÃœK HAYATINA DÃ–NDÃœ

Saatlerce hareket edemeden yatmak zorunda kaldÄ±ÄŸÄ± balta girmemiÅŸ ormandan, benzerine filmlerde rastlanacak ÅŸekilde kurtarÄ±lan 53 yaÅŸÄ±ndaki Judd, her ne kadar gÃ¼nlÃ¼k hayatÄ±na dÃ¶nmÃ¼ÅŸ olsa da yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± travmayÄ± tam olarak unutmuÅŸ deÄŸil.

O ANLARI BÄ°R KEZ DAHA ANLATTI

Bonobo ÅŸempanzeleri (cÃ¼ce ÅŸempanze) koruma programÄ± kapsamÄ±nda gittiÄŸi Kongo'da ormanda yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ yaparken dÃ¼ÅŸen ve saÄŸ bacaÄŸÄ± dÃ¶rt yerinden kÄ±rÄ±lan Judd, o anlarÄ± tekrar hatÄ±rladÄ±. Kate Roberts'Ä±n sunduÄŸu Sex, Body and Soul adlÄ± podcast yayÄ±nÄ±na katÄ±lan Ashley Judd, GÃ¼ney Afrika'da tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ hastaneye ulaÅŸana kadar geÃ§en 55 saati bir kez daha anlattÄ±.Â

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Ashley Judd, o kabus gibi anlarÄ± "Zihnin, bedenin ve ruhun nasÄ±l olup da bir araya geldiÄŸini ve dayanÄ±lmaz olan bir ÅŸeye nasÄ±l dayandÄ±ÄŸÄ±nÄ± bilmiyorum. Bazen bir sopayÄ± Ä±sÄ±rdÄ±m, bazen baÄŸÄ±rdÄ±m, hatta uludum ve kÄ±vrandÄ±m. O anlarda bayÄ±lmadÄ±m, keÅŸke bunu yapabilseydim" sözleriyle anlattÄ± Kate Roberts'a.

'KONGOLU KARDEÅžLERÄ°M'

Ormanda Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸte dÃ¼ÅŸen ve saÄŸ bacaÄŸÄ± dÃ¶rt yerinden kÄ±rÄ±lan Ashley Judd, hareket edemediÄŸi iÃ§in tam beÅŸ saat boyunca yatmak zorunda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±. Sonra Ã§evreden birilerinin gelip onu ormandan Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±. Judd, ormandan "Kongolu kardeÅŸlerim" dediÄŸi kurtarÄ±cÄ±larÄ± tarafÄ±ndan ilkel bir hamakta taÅŸÄ±narak kurtarÄ±ldÄ±.

Ä°LKEL KOÅžULLARDA ORMANDAN Ã‡IKARILDI

Oradan Ã§Ä±kÄ±p kampa ulaÅŸmalarÄ± da bir buÃ§uk saati buldu. Kendisi hamakta acÄ±lar iÃ§inde yatarken bir hamakta onu taÅŸÄ±yanlarÄ±n nehirleri geÃ§tiÄŸini, tepeleri aÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve sonunda bir motosiklete ulaÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±. Ormandan Ã§Ä±kÄ±p motosiklete bindirildikten sonra da GÃ¼ney Afrika'da bir hastaneye ulaÅŸmasÄ± altÄ± saat sÃ¼rdÃ¼.

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'GÃœNEY AFRÄ°KA YERÄ°NE AVRUPA'YA NAKLEDÄ°LSEDÄ°M KAN KAYBINDAN Ã–LÃœRDÃœM'

YaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± Instagram sayfasÄ±ndan da takipÃ§ileriyle paylaÅŸan Judd, GÃ¼ney Afrika'da dokuz gÃ¼n tedavi gÃ¶rdÃ¼. Sonra da ABD'ye Tennessee'ye gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. O dÃ¶nemi de ÅŸu sÃ¶zlerle anlattÄ± Ashley Judd " GÃ¼ney Afrika'ya ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±mda bacaÄŸÄ±mda hayat yoktu ve kanamam vardÄ±. EÄŸer GÃ¼ney Afrika yerine Avrupa'ya nakledilmiÅŸ olsaydÄ±m kan kaybÄ±ndan Ã¶lebilirdim."

Ormanda düÅŸüp ayaÄŸÄ± kÄ±rÄ±ldÄ±ktan sonra hastaneye ulaÅŸÄ±ncaya kadar geçen 55 saat içinde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± acÄ±ya dayanma konusunda yÄ±llardÄ±r uyguladÄ±ÄŸÄ± meditasyon egzersizlerinin büyük faydasÄ±nÄ± gördüÄŸünü de söyledi. Ashley Judd "Meditasyon için harcadÄ±ÄŸÄ±m zamanÄ±n, o 55 saat içinde de sonrasÄ±ndaki iyileÅŸme sürecinde de iÅŸime yaradÄ±ÄŸÄ±nÄ± fark ettim" diye konuÅŸtu ünlü oyuncu.

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AÄžRI KESÄ°CÄ° BULMA BEKLENTÄ°M BÄ°LE YOKTU: YaÅŸadÄ±ÄŸÄ± o 55 saat boyunca acÄ±ya nasÄ±l dayandÄ±ÄŸÄ±nÄ± da "Ã–rneÄŸin ne zaman bir aÄŸrÄ± kesici bulabileceÄŸim, ne zaman bir yardÄ±m alabileceÄŸim konusunda bir beklentim yoktu" sÃ¶zleriyle ifade etti Judd.

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AynÄ± zamanda BirleÅŸmiÅŸ Milletler Ä°yi Niyet ElÃ§isi de olan Ashley Judd, ormanda bulunduÄŸu sÄ±rada yÃ¼rÃ¼rken, yere dÃ¼ÅŸen bir aÄŸaca takÄ±ldÄ±. Dengesini yitiren Judd, dÃ¼ÅŸtÃ¼. Bu sÄ±rada saÄŸ bacaÄŸÄ± dÃ¶rt yerinden kÄ±rÄ±ldÄ±. Hareket edemediÄŸi iÃ§in de yaklaÅŸÄ±k beÅŸ saat ormanda yardÄ±m bekledi. daha sonra yerel halktan kendisine yardÄ±m eli uzandÄ±. Judd Ã§arÅŸaf ve bambu dalÄ± kullanÄ±larak yapÄ±lan bir sedyeyle taÅŸÄ±ndÄ±. ArdÄ±ndan gecenin karanlÄ±ÄŸÄ±nda motosikletle ormanlÄ±k bÃ¶lgeden Ã§Ä±karÄ±ldÄ±. Ashley Judd'un tedavi gÃ¶rmek iÃ§in hastaneye ulaÅŸmasÄ± tam 55 saat sÃ¼rdÃ¼.

TEDAVÄ° SÃœRECÄ°NÄ° DE SOSYAL MEDYADAN PAYLAÅžTI

Judd, GÃ¼ney Afrika'daki tedavi sÃ¼recinde yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± da yine sosyal medya sayfasÄ±ndan paylaÅŸtÄ± o dÃ¶nemde. Judd, Instagram sayfasÄ±nda yer verdiÄŸi paylaÅŸÄ±mda, kendisine uygulanan tedavileri ve hastanede yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±. Judd, Johannesburg'daki Sunninghill Hastanesi'ne ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nda bacaÄŸÄ±nÄ±n gerÃ§ekten Ã§ok kÃ¶tÃ¼ durumda olduÄŸunu, hiÃ§bir canlÄ±lÄ±k belirtisi gÃ¶stermediÄŸini anlatarak kendisini saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na kavuÅŸturmak iÃ§in ellerinden geleni yapan saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±na teÅŸekkÃ¼r etti.

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'Ä°ÅžTE DOKTORUM':Â Hastaneye ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nda kan nakline ihtiyacÄ± olduÄŸunu belirten Ashley Judd , fotoÄŸrafÄ±nÄ± da paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± Doktor Greef'in bacaÄŸÄ±ndaki yumuÅŸak doku hasarÄ± ve ÅŸiÅŸlik geÃ§inceye kadar bacaÄŸÄ±nÄ± stabil hale getirdiÄŸini anlattÄ±. Bu sorunlarÄ±n giderilmesinden sonra da bir operasyon geÃ§ireceÄŸini de ekledi.

'YÄ°NE KONGO'YA GÄ°DECEÄžÄ°M'

GeÃ§irdiÄŸi bu kaza Ashley Judd'u Kongo'dan uzaklaÅŸtÄ±rmadÄ±.Â Judd, 2022'nin ilk gÃ¼nlerinde yeniden Kongo'ya gitmeye hazÄ±r olduÄŸunu bir sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ±nda duyurdu. Tam altÄ± ay boyunca yÃ¼rÃ¼me konusunda zorluk yaÅŸayan, bacaklarÄ±ndaki kÄ±rÄ±klar yÃ¼zÃ¼nden operasyon geÃ§iren 53 yaÅŸÄ±ndaki Ashley Judd, saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na kavuÅŸtu. Ãœstelik de yeniden daÄŸlara tÄ±rmanmaya ve doÄŸa yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸlerine baÅŸladÄ±. Judd, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Tennessee yakÄ±nlarÄ±ndaki Great Smoky Mountains National Park'ta doÄŸa yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸleri yaptÄ±. Sonra da yeni yÄ±l tatili iÃ§in Ä°sviÃ§re Alpleri'ne gitti. SonuÃ§ olarak geÃ§en yÄ±l yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± o kazanÄ±n ardÄ±ndan tekrar Kongo'ya dÃ¶nmeye hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.Â

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YARDIMCI OLAN HERKESE TEÅžEKKÃœR ETTÄ°

Ashley Judd, bu kararÄ±nÄ± da sosyal medya hesabÄ±ndan duyurdu. Judd "Selam 2022" diye baÅŸladÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mÄ±nda, Ã¶nce kendi Ã¼lkesinde sonra da Ä°sviÃ§re Alpleri'nde yaptÄ±ÄŸÄ± doÄŸa yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸleri ve tÄ±rmanÄ±ÅŸlarÄ±n ardÄ±ndan kendini "hazÄ±r" hissettiÄŸini yazdÄ±. Sonra da ÅŸÃ¶yle devam etti: "BÃ¼tÃ¼n bunlar bana kendimi hazÄ±r hissettiriyor. Ne iÃ§in? Evet, Kongo! Åžimdi dÃ¶nÃ¼yorum. Kalbim aÃ§Ä±k ve istekli." Judd, paylaÅŸÄ±mÄ±nda, geÃ§en yÄ±l Kongo'da yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± kazayÄ±, kan kaybÄ± yÃ¼zÃ¼nden neredeyse Ã¶lÃ¼mÃ¼n eÅŸiÄŸine geldiÄŸini hatÄ±rlayÄ±p o zor anlarda kendisine yardÄ±m elini uzatan herkese bir kez daha teÅŸekkÃ¼r etti. Oyuncu, o kÃ¶tÃ¼ anlarÄ±n artÄ±k geÃ§miÅŸte kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± da belirtti.

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RUBY IN PARADISE ADLI YAPIMDA DÄ°KKAT Ã‡EKTÄ°

Tam adÄ± Ashley Tyler Ciminella olan Judd, 19 Nisan 1968'de Amerika BirleÅŸik Devletleriâ€™de Kaliforniya'da dÃ¼nyaya geldi. Profesyonel oyunculuk kariyerine 1991 yÄ±lÄ±nda baÅŸlayan Judd'unÃ§ annesi Naomi ve ablasÄ± Wynonna da country ÅŸarkÄ±cÄ±sÄ± olarak tanÄ±nÄ±yor. Ashley Judd, ilk kayda deÄŸer rolunÃ¼, 1993 tarihli Ruby in Paradiseâ€™da sergiledi. Bunun ardÄ±ndan 1996 yÄ±lÄ±nda Norma Jean & Marily adlÄ± yapÄ±mda rol alan Judd, sonrasÄ±nda 1997â€™de Kiss the Girls ve 1999â€™da Double Jeopardyâ€™de rol alarak hatÄ±rÄ± sayÄ±lÄ±r bir hayran kitlesine sahip oldu.

HEM OYUNCU HEM AKTÄ°VÄ°ST HEM DE BM Ä°YÄ° NÄ°YET ELÃ‡Ä°SÄ°

1990â€™lÄ± yÄ±llarda yÃ¼kselen bir yÄ±ldÄ±z olarak kabul edilen Judd, 2000â€™lÄ± yÄ±llarÄ±n baÅŸÄ±nda da ses getiren filmlerde oynamasa orta bÃ¼tÃ§eli yapÄ±mlarda oynama fÄ±rsatÄ±nÄ± yakaladÄ±. Ashley Judd, kadÄ±n ve insan haklarÄ±yla ilgili kampanyalara katÄ±lÄ±mÄ±yla da tanÄ±nÄ±yor. BirleÅŸmiÅŸ Milletler Ä°yi Niyet ElÃ§isi de olan Judd, zaman zaman dÃ¼nyanÄ±n Ã§eÅŸitli yerlerindeki mÃ¼lteci kamplarÄ±nÄ± da ziyaret ediyor.Â

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