Haberin Devamı

ACI DOLU 55 SAAT

Bu sözler geçen yıl şubat ayında doğal yaşamı koruma programı kapsamında gittiği Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ormanda düşerek bacağını üç yerden kıran ve 55 saat sonra hastaneye ulaşabilen ünlü oyuncu Ashley Judd'a ait.

GÜNLÜK HAYATINA DÖNDÜ

Saatlerce hareket edemeden yatmak zorunda kaldığı balta girmemiş ormandan, benzerine filmlerde rastlanacak şekilde kurtarılan 53 yaşındaki Judd, her ne kadar günlük hayatına dönmüş olsa da yaşadığı travmayı tam olarak unutmuş değil.

O ANLARI BİR KEZ DAHA ANLATTI

Bonobo şempanzeleri (cüce şempanze) koruma programı kapsamında gittiği Kongo'da ormanda yürüyüş yaparken düşen ve sağ bacağı dört yerinden kırılan Judd, o anları tekrar hatırladı. Kate Roberts'ın sunduğu Sex, Body and Soul adlı podcast yayınına katılan Ashley Judd, Güney Afrika'da tedavi gördüğü hastaneye ulaşana kadar geçen 55 saati bir kez daha anlattı.

Haberin Devamı

Ashley Judd, o kabus gibi anları "Zihnin, bedenin ve ruhun nasıl olup da bir araya geldiğini ve dayanılmaz olan bir şeye nasıl dayandığını bilmiyorum. Bazen bir sopayı ısırdım, bazen bağırdım, hatta uludum ve kıvrandım. O anlarda bayılmadım, keşke bunu yapabilseydim" sözleriyle anlattı Kate Roberts'a.

'KONGOLU KARDEŞLERİM'

Ormanda çıktığı yürüyüşte düşen ve sağ bacağı dört yerinden kırılan Ashley Judd, hareket edemediği için tam beş saat boyunca yatmak zorunda kaldığını hatırlattı. Sonra çevreden birilerinin gelip onu ormandan çıkardığını anlattı. Judd, ormandan "Kongolu kardeşlerim" dediği kurtarıcıları tarafından ilkel bir hamakta taşınarak kurtarıldı.

İLKEL KOŞULLARDA ORMANDAN ÇIKARILDI

Oradan çıkıp kampa ulaşmaları da bir buçuk saati buldu. Kendisi hamakta acılar içinde yatarken bir hamakta onu taşıyanların nehirleri geçtiğini, tepeleri aştığını ve sonunda bir motosiklete ulaştıklarını anlattı. Ormandan çıkıp motosiklete bindirildikten sonra da Güney Afrika'da bir hastaneye ulaşması altı saat sürdü.

Haberin Devamı

'GÜNEY AFRİKA YERİNE AVRUPA'YA NAKLEDİLSEDİM KAN KAYBINDAN ÖLÜRDÜM'

Yaşadıklarını Instagram sayfasından da takipçileriyle paylaşan Judd, Güney Afrika'da dokuz gün tedavi gördü. Sonra da ABD'ye Tennessee'ye götürüldü. O dönemi de şu sözlerle anlattı Ashley Judd " Güney Afrika'ya ulaştığımda bacağımda hayat yoktu ve kanamam vardı. Eğer Güney Afrika yerine Avrupa'ya nakledilmiş olsaydım kan kaybından ölebilirdim."

Ormanda düşüp ayağı kırıldıktan sonra hastaneye ulaşıncaya kadar geçen 55 saat içinde yaşadığı acıya dayanma konusunda yıllardır uyguladığı meditasyon egzersizlerinin büyük faydasını gördüğünü de söyledi. Ashley Judd "Meditasyon için harcadığım zamanın, o 55 saat içinde de sonrasındaki iyileşme sürecinde de işime yaradığını fark ettim" diye konuştu ünlü oyuncu.

AĞRI KESİCİ BULMA BEKLENTİM BİLE YOKTU: Yaşadığı o 55 saat boyunca acıya nasıl dayandığını da "Örneğin ne zaman bir ağrı kesici bulabileceğim, ne zaman bir yardım alabileceğim konusunda bir beklentim yoktu" sözleriyle ifade etti Judd.

Haberin Devamı

Aynı zamanda Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi de olan Ashley Judd, ormanda bulunduğu sırada yürürken, yere düşen bir ağaca takıldı. Dengesini yitiren Judd, düştü. Bu sırada sağ bacağı dört yerinden kırıldı. Hareket edemediği için de yaklaşık beş saat ormanda yardım bekledi. daha sonra yerel halktan kendisine yardım eli uzandı. Judd çarşaf ve bambu dalı kullanılarak yapılan bir sedyeyle taşındı. Ardından gecenin karanlığında motosikletle ormanlık bölgeden çıkarıldı. Ashley Judd'un tedavi görmek için hastaneye ulaşması tam 55 saat sürdü.

TEDAVİ SÜRECİNİ DE SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Judd, Güney Afrika'daki tedavi sürecinde yaşadıklarını da yine sosyal medya sayfasından paylaştı o dönemde. Judd, Instagram sayfasında yer verdiği paylaşımda, kendisine uygulanan tedavileri ve hastanede yaşadıklarını anlattı. Judd, Johannesburg'daki Sunninghill Hastanesi'ne ulaştığında bacağının gerçekten çok kötü durumda olduğunu, hiçbir canlılık belirtisi göstermediğini anlatarak kendisini sağlığına kavuşturmak için ellerinden geleni yapan sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Haberin Devamı

'İŞTE DOKTORUM': Hastaneye ulaştığında kan nakline ihtiyacı olduğunu belirten Ashley Judd , fotoğrafını da paylaştığı Doktor Greef'in bacağındaki yumuşak doku hasarı ve şişlik geçinceye kadar bacağını stabil hale getirdiğini anlattı. Bu sorunların giderilmesinden sonra da bir operasyon geçireceğini de ekledi.

'YİNE KONGO'YA GİDECEĞİM'

Geçirdiği bu kaza Ashley Judd'u Kongo'dan uzaklaştırmadı. Judd, 2022'nin ilk günlerinde yeniden Kongo'ya gitmeye hazır olduğunu bir sosyal medya paylaşımında duyurdu. Tam altı ay boyunca yürüme konusunda zorluk yaşayan, bacaklarındaki kırıklar yüzünden operasyon geçiren 53 yaşındaki Ashley Judd, sağlığına kavuştu. Üstelik de yeniden dağlara tırmanmaya ve doğa yürüyüşlerine başladı. Judd, yaşadığı Tennessee yakınlarındaki Great Smoky Mountains National Park'ta doğa yürüyüşleri yaptı. Sonra da yeni yıl tatili için İsviçre Alpleri'ne gitti. Sonuç olarak geçen yıl yaşadığı o kazanın ardından tekrar Kongo'ya dönmeye hazırlandığını duyurdu.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Çocuklarının tahtını da yaptı bahtını da: En ünlü kayınvalide Haberi görüntüle

YARDIMCI OLAN HERKESE TEŞEKKÜR ETTİ

Ashley Judd, bu kararını da sosyal medya hesabından duyurdu. Judd "Selam 2022" diye başladığı paylaşımında, önce kendi ülkesinde sonra da İsviçre Alpleri'nde yaptığı doğa yürüyüşleri ve tırmanışların ardından kendini "hazır" hissettiğini yazdı. Sonra da şöyle devam etti: "Bütün bunlar bana kendimi hazır hissettiriyor. Ne için? Evet, Kongo! Şimdi dönüyorum. Kalbim açık ve istekli." Judd, paylaşımında, geçen yıl Kongo'da yaşadığı kazayı, kan kaybı yüzünden neredeyse ölümün eşiğine geldiğini hatırlayıp o zor anlarda kendisine yardım elini uzatan herkese bir kez daha teşekkür etti. Oyuncu, o kötü anların artık geçmişte kaldığını da belirtti.



RUBY IN PARADISE ADLI YAPIMDA DİKKAT ÇEKTİ

Tam adı Ashley Tyler Ciminella olan Judd, 19 Nisan 1968'de Amerika Birleşik Devletleri’de Kaliforniya'da dünyaya geldi. Profesyonel oyunculuk kariyerine 1991 yılında başlayan Judd'unç annesi Naomi ve ablası Wynonna da country şarkıcısı olarak tanınıyor. Ashley Judd, ilk kayda değer rolunü, 1993 tarihli Ruby in Paradise’da sergiledi. Bunun ardından 1996 yılında Norma Jean & Marily adlı yapımda rol alan Judd, sonrasında 1997’de Kiss the Girls ve 1999’da Double Jeopardy’de rol alarak hatırı sayılır bir hayran kitlesine sahip oldu.

HEM OYUNCU HEM AKTİVİST HEM DE BM İYİ NİYET ELÇİSİ

1990’lı yıllarda yükselen bir yıldız olarak kabul edilen Judd, 2000’lı yılların başında da ses getiren filmlerde oynamasa orta bütçeli yapımlarda oynama fırsatını yakaladı. Ashley Judd, kadın ve insan haklarıyla ilgili kampanyalara katılımıyla da tanınıyor. Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi de olan Judd, zaman zaman dünyanın çeşitli yerlerindeki mülteci kamplarını da ziyaret ediyor.