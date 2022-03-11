YalnÄ±z yatarsam Ã¶lÃ¼rÃ¼m demiÅŸti: AyrÄ±lsak da Ã§ocuk yapmaya devam edeceÄŸiz

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YENÄ° BEBEK GELDÄ°

Her ne kadar ayrÄ±ldÄ±klarÄ±nÄ± ilan etmiÅŸ olsalar da gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re "sÄ±ra dÄ±ÅŸÄ±" ailelerini bÃ¼yÃ¼tmekten Ã§ekinmediler. Ã‡Ã¼nkÃ¼ son gelen haberlere gÃ¶re aralarÄ±na yeni bir bebek daha katÄ±ldÄ±.

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Gerçek adÄ± Claire Elise Boucher olan KanadalÄ± ÅŸarkÄ±cÄ±, ÅŸarkÄ± sözü yazarÄ± Grimes'Ä±n, Elon Musk ile iliÅŸkisinden dünyaya gelen oÄŸluna hamileyken yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± saÄŸlÄ±k sorunlarÄ± yüzünden bu kez taÅŸÄ±yÄ±cÄ± anne yöntemiyle bebek sahibi olmayÄ± tercih ettiÄŸini de hatÄ±rlatalÄ±m.

Tesla ve Space X'in CEO'su ve dÃ¼nyanÄ±n en zengin iÅŸ insanlarÄ±ndan biri olan Elon Musk ile ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±- daha doÄŸrusu tam olarak ayrÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± ama bir araya da gelmediÄŸi- sevgilisi Grimes 'Ä±n bir bebeÄŸi daha dÃ¼nyaya gÃ¶zlerini aÃ§tÄ±. 2020 yÄ±lÄ±nda X Ã† A-Xii adÄ±nÄ± verdikleri bir erkek bebek sahibi olan Musk ile Grimes'Ä±n bu kez de taÅŸÄ±yÄ±cÄ± anne yÃ¶ntemiyle bir kÄ±zlarÄ± dÃ¼nyaya geldi. Ona da aÄŸabeyine uygun bir ÅŸekilde Exa Dark SiderÃ¦l adÄ± verildi. Bu aynÄ± zamanda toplam yedi Ã§ocuk babasÄ± olan Musk'Ä±n ilk kÄ±zÄ±. Bu yeni kÄ±z bebek geÃ§tiÄŸimiz yÄ±lÄ±n aralÄ±k ayÄ±nda dÃ¼nyaya geldi.

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Grimes, Elon Musk ile yeni bir bebek sahibi olduklarÄ±nÄ± Vanity Fair dergisine aÃ§Ä±kladÄ±. Her ne kadar bir bebekleri daha olsa da Musk ve Grimes, tekrar bir araya gelmiÅŸ deÄŸiller. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Musk, son zamanlarda AvustralyalÄ± oyuncu Natasha Bassett ile birlikte gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leniyor. Zaten Grimes da Musk ile iliÅŸkilerini tanÄ±mlayacak bir sÃ¶zcÃ¼k olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi Vanity Fair dergisine.

'BAÅžKALARININ BUNU ANLAMASINI BEKLEMÄ°YORUM'

KanadalÄ± sanatÃ§Ä± bu konuda "Onu muhtemelen erkek arkadaÅŸÄ±m diye tanÄ±mlardÄ±m. Ama bizim iliÅŸkimiz Ã§ok deÄŸiÅŸken" diye konuÅŸtu. Sonra da sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼: "FarklÄ± evlerde yaÅŸÄ±yoruz. Ã‡ok iyi arkadaÅŸÄ±z. Her zaman birbirimizi gÃ¶rÃ¼yoruz." Grimes, hem kendisinin hem de Musk'Ä±n kendilerine ait yapacak iÅŸleri ve farklÄ± hayatlarÄ± olduÄŸunu belirterek "Ama baÅŸka insanlarÄ±n bunu anlamasÄ±nÄ± beklemiyorum" diyerek sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ sÃ¶zlerini. Musk ile iliÅŸkilerinin ÅŸu anda hiÃ§bir zaman olmadÄ±ÄŸÄ± kadar iyi olduÄŸunu sÃ¶yleyen Grimes "Her ikimiz de Ã¶zgÃ¼r olmaya ihtiyaÃ§ duyuyoruz" dedi.

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Her ne kadar klasik bir iliÅŸki yaÅŸamÄ±yor olsalar da Elon Musk ile Grimes, sahip olduklarÄ± çocuklarla yetinmeyecekler KanadalÄ± sanatçÄ±nÄ±n söylediÄŸine göre. Grimes, Vanity Fair dergisine Musk ile birlikte en az üç ya da dört çocuk daha yapmak istediklerini de söyleri Vanity Fair dergisine.

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50 yaÅŸÄ±ndaki Elon Musk bugÃ¼ne kadar Ã¼Ã§ kez evlendi. Bu evliliklerden ikisini aynÄ± kadÄ±nla yaptÄ±. ÃœnlÃ¼ oyuncu Amber Heard ile skandala varan bir iliÅŸki yaÅŸadÄ±. Sonra Grimes ile birlikte oldular. Fakat ondan da ayrÄ±lÄ±p Natasha Bassett ile yeni bir iliÅŸkiye baÅŸladÄ±ÄŸÄ± iddia edildi. Ã–te yandan gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re Grimes ile iliÅŸkisine de noktayÄ± koymadÄ±.

Gelelim Grimes ile Elon Musk'Ä±n çocuklarÄ±nÄ±n ilginç isimlerine. Çift, büyük çocuk X Æ A-Xii'i X yeni dünyaya gelen kÄ±zlarÄ± Exa Dark Sideræl'Ä± da Y diye çaÄŸÄ±rÄ±yor.

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EVLAT ACISI YAÅžADI

Elon Musk ilk evliliÄŸini genÃ§lik aÅŸkÄ± Justine Wilson ile yaptÄ±. GenÃ§ Ã§ift, evlendikten sonra Los Angeles'a taÅŸÄ±ndÄ±. Ä°lk bebekleri Nevada dÃ¼nyaya geldi. Fakat Ã§iftin mutluluÄŸu yarÄ±m kaldÄ±, ikisi de genÃ§ yaÅŸta evlat acÄ±sÄ± yaÅŸadÄ±. Nevada, henÃ¼z 10 haftalÄ±kken ani bebek Ã¶lÃ¼m sendromundan hayatÄ±nÄ± kaybetti. Sonra ikiz ve Ã¼Ã§Ã¼z olmak Ã¼zere beÅŸ tane Ã§ocuklarÄ± oldu. Musk, 2010 yÄ±lÄ±nda oÄŸullarÄ±nÄ± "hayatÄ±nÄ±n aÅŸkÄ±" olarak tanÄ±mlamÄ±ÅŸtÄ±.Â Elon Musk ile Justine Wilson'Ä±n evliliÄŸi 2008 yÄ±lÄ±nda sona erdi. Musk, boÅŸanmanÄ±n ardÄ±ndan oyuncu Talulah Riley ile romantik bir iliÅŸki yaÅŸamaya baÅŸladÄ±. Elon Musk ile boÅŸanan Justine Wilson, Marie Claire dergisine yazdÄ±ÄŸÄ± bir makalede eski eÅŸinin yeni sevgilisiyle gayet iyi geÃ§indiÄŸini kaleme aldÄ±. Hatta anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re Musk'Ä±n yeni sevgilisi Riley'e "Ä°ki kadÄ±nÄ±n arkadaÅŸ olduÄŸu ve Ã§eÅŸitli felsefi konularda kafa yorduÄŸu FransÄ±z filmlerindeki gibi yaÅŸamak istediÄŸini" anlatan bir elektronik posta yolladÄ±ÄŸÄ±nÄ± da anlattÄ±.

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Ä°KÄ° KEZ EVLENÄ°P BOÅžANDILAR

Bu arada Elon Musk ile Talulah Riley, 2010 yÄ±lÄ±nda evlendi. Fakat flÃ¶rt etmeye baÅŸlamalarÄ±ndan dÃ¶rt, evliliklerinden iki yÄ±l sonra Musk, attÄ±ÄŸÄ± bir Tweet ile herkesi ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±. MesajÄ± gayet aÃ§Ä±k ve netti: "Harika bir dÃ¶rt yÄ±ldÄ±. Seni sonsuza kadar seveceÄŸim. Bir gÃ¼n birini Ã§ok mutlu edeceksin." Bu Musk'Ä±n ikinci evliliÄŸinin de sona erdiÄŸinin belgesiydi. 2013 yÄ±lÄ±nda Ã§ift tekrar evlendi. Fakat, 2016 yÄ±lÄ±nda Riley boÅŸanma davasÄ± aÃ§tÄ±. AynÄ± yÄ±lÄ±n sonlarÄ±nda Ã§ift ikinci kez boÅŸandÄ±. Talulah Riley, People dergisine verdiÄŸi rÃ¶portajda boÅŸandÄ±ktan sonra da gÃ¶rÃ¼ÅŸmeye devam ettiklerini ve birbirlerini Ã¶nemsediklerini anlattÄ±.

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EN Ã‡OK KONUÅžULAN AÅžKI

AynÄ± yÄ±l Elon Musk belki de en Ã§ok konuÅŸulan gÃ¶nÃ¼l iliÅŸkilerinden birini yaÅŸadÄ±. Johnny Depp iyle olaylÄ± bir ÅŸekilde boÅŸanan Amber Heard'e gÃ¶nlÃ¼nÃ¼ kaptÄ±rdÄ±. Hatta o sÄ±rada Depp'in iddialarÄ±yla ortaya Ã§Ä±kan bir skandala da adÄ± karÄ±ÅŸtÄ±. Depp, Heard'Ã¼n daha kendisiyle evliyken film Ã§ekimi iÃ§in ÅŸehir dÄ±ÅŸÄ±nda bulunduÄŸu sÄ±rada Elon Musk'Ä± evlerine aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti. Hatta o anlarda Ã§ekildiÄŸi ileri sÃ¼rÃ¼len ve Heard ile Musk'Ä± birlikte gÃ¶steren asansÃ¶r gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri de ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

'GERÃ‡EKTEN AÅžIK OLDUM, Ã‡OK CANIM YANDI'

Amber Heard ve Elon Musk, yoÄŸun Ã§alÄ±ÅŸma programlarÄ± nedeniyle 2017'de ayrÄ±ldÄ±klarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Fakat gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re Elon Musk, bu iliÅŸkinin sona ermesiyle bÃ¼yÃ¼k bir aÅŸk acÄ±sÄ± yaÅŸadÄ±. Heard'Ã¼n bir Instagram paylaÅŸÄ±mÄ±nÄ±n altÄ±na "nala arkadaÅŸ olduklarÄ±nÄ± ve birbirlerini sevdiklerini" belirten bir yorum yaptÄ±. Bu konuda Rolling Stone'a verdiÄŸi demeÃ§te de "GerÃ§ekten Ã§ok aÅŸÄ±ktÄ±m ve bu Ã§ok kÃ¶tÃ¼ canÄ±mÄ± yaktÄ±" diye konuÅŸtu.

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Ã‡OCUK SEVÄ°YOR

Elon Musk'Ä±n iki kez evlenip boÅŸandÄ±ÄŸÄ± yazar Justine Wilson'dan bebekken hayata veda eden Grifffin dÄ±ÅŸÄ±nda Nevada Alexander, Xavier, Kai, Saxon ve Damian adÄ±nda Ã¼Ã§ oÄŸlu daha dÃ¼nyaya geldi.

Elon Musk bir keresinde romantik iliÅŸkilere bakÄ±ÅŸÄ±nÄ± ÅŸu ilginç cümlelerle anlatmÄ±ÅŸtÄ±: EÄŸer aÅŸÄ±k deÄŸilsem, eÄŸer uzun süreli bir sevgilim yoksa ben mutlu olamam. YalnÄ±z uyumak beni öldürür."

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