Dizi oyuncusu dudak uçuklattı: 'Hamile kalmak için çiğ et yiyorum'

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DUDAK UÇUKLATAN YÖNTEM

Bu sözler, bir dönem ardı ardına geçirdiği estetik operasyonlarla gündemde olan TV ünlüsü Heidi Montag'a ait... Bir çocuk annesi 35 yaşındaki Montag, People dergisine, ikinci kez hamile kalmak için çaba harcadığını açıkladı. Bu konudaki şansını artırmak için denediği yöntem ise dudak uçuklatacak türden: Çiğ et yemek!

POZ VERİRKEN BİR LOKMA YEDİ

Son dönemde kendisini üne kavuşturan The Hills adlı yapımın devamı niteliğindeki Hills: New Beginning adlı program ile gündemde olan Heidi Montag, önceki gün Los Angeles'ta görüntülendi. Elinde kasaptan yeni satın aldığı bir bizon eti vardı ve Montag poz verirken kameralar karşısında bu eti ısırdı.

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DOĞURGANLIĞINI ARTIRMAK İÇİN OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

Montag, eşi Spencer Pratt ile birlikte ikinci kez çocuk sahibi olmak istediklerini söyledi. Çiğ et yemenin de doğurganlığını artırmak için denediği beslenme biçiminin bir parçası olduğunu belirtti. Heidi Montag, People dergisine bu konuda yaptığı açıklamada: "Yeni şeyler denemeyi seviyorum. Her zaman farklı beslenme tarzlarına karşı ilgim oldu" diye konuştu. TV yıldızı, etleri yenilebilen büyük baş hayvanların özellikle de belli organlarını çiğ olarak tüketmenin beslenme açısından daha faydalı olduğunu savundu. Sonra da şöyle konuştu: "Örneğin çiğ karaciğer tüketmek, vücudunuzun ihtiyaç duyduğu birçok besin maddesini almasını sağlayacaktır."

Montag, son bir buçuk yıldır yeniden hamile kalmak için çabaladığını belirtti. Çiğ kırmızı et yemenin de libidoyu yükseltmek, daha çok enerji vermek ve gibi özellikleri olduğunu ileri sürdü.

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Spencer Pratt ile evliliğinden 4 yaşında Gunner Stone adlı bir oğlu bulunan Montag, geçen yılın ocak ayında çıktıı tatilde de objektiflere takılmıştı. Montag, o tatilde bikinisi nedeniyle çok daha fazla belirgin hale gelen karnıyla dikkat çekmişti. Montag, o sırada kendisine yöneltilen "Hamile misiniz?" sorusuna da "Umarım yakında" diye yapıt vermişti.





Heidi Montag, 2000'li yılların ilk döneminde sürekli olarak estetik operasyon geçiriyordu. Hatta bir keresinde, tek operasyonda fiziksel görüntüsüyle ilgili olarak 10 tane farklı müdahale yaptırdığını da söylemişti.

ANİDEN EVLENDİLER

2008 yılında ani bir kararla evlenen Heidi Montag ve Spencer Pratt, 2013 yılında maddi olarak zorda kaldıkları iddialarıyla gündeme gelmişti. Bir ara sırf dikkat çekmek ve konuşulmak için boşandıkları da öne sürülen çift, sürdürdükleri bu parlak hayatı da kısa sürede tüketti.

Hatta Spencer Pratt, 'şov' amaçlı bu boşanma ile ilgili olarak "Şöhretimiz gazı azalan bir sıcak hava balonu gibi sönüp gidiyordu Biz de o sırada son kartlarımızı oynadık" diye itirafta bulunmuştu. Çift, sırf şöhretleri azalmasın diye gazetecilerle anlaşıp fotoğraf çektirdiklerini de söylemişti. Hatta Spencer Pratt, 'şov' amaçlı bu boşanma ile ilgili olarak "Şöhretimiz gazı azalan bir sıcak hava balonu gibi sönüp gidiyordu Biz de o sırada son kartlarımızı oynadık" diye itirafta bulunmuştu. Çift, sırf şöhretleri azalmasın diye gazetecilerle anlaşıp fotoğraf çektirdiklerini de söylemişti. 'ŞÖHRETİMİZ GAZI AZALAN BALON GİBİ SÖNÜYORDU'

DAHA NORMAL HAYATA DÖNDÜLER

Heidi Montag ve Spencer Pratt, ekonomik açıdan zor geçen bu süreçte, aktörün anne ve babasının evine taşındı. Bu süreçte Spencer Pratt, Güney California Üniversitesi'nde siyaset bilimi okumaya başladı.

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Heidi Montag, kariyerinin en parlak dönemlerinden birini yaşarken babasıyla ilgili tüyler ürperten bir haberle gündeme geldi. 2015 yılında Montag'ın babası Bill Montag, cinsel taciz ve ensest suçlamaları ile tutuklandı. Hills isimli reality tv serisinin yıldızı olan Heidi Montag programda 67 yaşındaki babasına da oldukça fazla yer vermişti. Aspen şehrinde tutuklanan baba Montag, 1993-98 yılları arasında reşit olmayan bir akrabasına yaklaşık elli kez cinsel tacizde bulunmakla suçlandı. Tüm suçlamaları reddeden ve iftiraya kurban gittiğini iddia eden Montag’a kızı Heidi de destek verdi. TMZ’e konuşan Heidi Montag’a yakın kaynaklar “Kurbanın inanılır bir kişi olmadığını, geçmişte uzun süre Montag ve eşini takip ettiğini, Montag ailesini mahvetmeyi amaçladığını” söyledi ve “Heidi Montag’ın babasının masumiyetinin en kısa sürede kanıtlanacağına emin olduğunu” belirtti.

ESTETİKTEN YAŞLANDI

Bir günde geçirdiği 10 estetik operasyonla konuşuyan Heidi Montag bir dönem de bu yüzden yaşından çok daha büyük görünmesiyle dikkat çekiyordu. Bundan 10 yıl önce, 25 yaşındayken, olduğundan çok daha büyük görünmesi magazin basınının manşetlerinde de yer aldı. İngiliz The Guardian gazetesi genç Hollywood yıldızlarının, uygulanan estetik operasyonlarla 10 yaş daha yaşlı göründüğünü yazdı. Yazıda Lindsay Lohan, Heidi Montag gibi ünlülerin 20’li yaşlarında geçirdikleri ameliyatlar sonucu gençleşmek yerine yaşlandıkları ve suratlarındaki doğal ifadeyi kaybettikleri söylendi.