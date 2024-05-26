Aştan kör olan gözleri açıldı diyorlardı… Ünlü çiftin mutlu yuvası dağılmak üzere… Artık parmağındaki alyansı göstermeden gezmiyor

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2000’lerin hemen başında birlikte kamera karşısına geçtikleri filmin setinde başlayan aşkları o dönemin en ses getiren ilişkisi olmuştu…

Ben Affleck ve Jennifer Lopez bu çok ses getiren ilişkinin ardından 2002’de nişanlandılar.

Herkes evlenmelerini beklerken de bir anda ayrılarak herkesi şaşkına çevirmişlerdi.





20 YILDAN FAZLADIR YAZILAN BİR AŞK MASALI…

Ayrılıklarının sebebi çiftin aşkının çok fazla ilgi çekmesi, basının peşlerinden ayrılmaması ve bu yoğun ilginin hem Ben Affleck’i hem de Jennifer Lopez’i bunaltmış olması diye anlatıldı.

Üzerinden geçen yıllarda Ben Affleck Jennifer Garner’la, Jennifer Lopez ise Marc Anthony’yle evlendi.

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Ben Affleck’in üç Jennifer Lopez’in ise iki çocuğu oldu. Ancak bu evlilikler de mutl sonla bitmedi ve iki ünlü çift de boşandı.

Ünlü çift evlendiklerinden beri mutlu bir tablo çizmeye çalışsalar da sık sık kavga ederken görüntülendiler

Üzerinden yıllar geçse de küllenen aşklarını unutamayan Affleck ve Lopez 2021’de yeniden bir araya geldi. Ve 2022’de de günler süren görkemli bir düğünle evlendi.

RÜYA EVLİLİK 2 YILDA DAĞILDI

Bu mutluluk ise sadece 2 yıl sürdü. Uzun süredir bir araya gelmeyen, birlikte fotoğraflanmayan ünlü çiftin evliliğinin sona erdiği, ikilinin yollarını ayıracağı bir süredir dillerden düşmüyor.

Kısa bir süre önce çıkan söylentilere göre Ben Affleck Jennifer Lopez’le yaşadığı 60 milyon dolarlık malikaneden taşınmış. Ve kirası on binlerce dolar olan bir başka ve taşınmış durumda.

Jennifer Lopez son günlerde gösterime giren yeni filmi Atlas’ın galaları ve kırmızı halılarda boy gösteriyor.

Evliliğinin bittiği söylentileri yüzünden adı manşetlerden inmeyen Ben Affleck oğlu Samuel'le çıktığı gezintide görüntülendi

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Ben Affleck ise bu süreçte eski eşi Jennifer Garner’la ve çocuklarıyla sık sık bir araya geliyor. Kısa bir süre önce parmağında alyansı olmadan fotoğraflanan Ben Affleck bu kez de tamaksi bir şekilde karşımıza çıktı.

ALYANSINI GÖSTERMEK İÇİN ÇARPILDI

12 yaşındaki oğlu Samuel’le gezintiye çıkan Ben Affleck bu kez parmağında alyansıyla yürüyordu. Üstelik peşinde paparazzilerin olduğunu ve fotoğraflarının çekildiğini de gaye iyi biliyordu.

Ve sanki tam da bu sebepten yani herkesin göreceğini bilerek elini göğsünün üstüne koyarak parmağındaki alyansı deyim yerindeyse paparazzilerin gözüne soktu. Ben Affleck'in alyansını hala taktığı görüldü hatta bunu göstermek için de fotoğrafları çekilirken elinin sürekli görünmesine uğraştı

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O DA ALYANSINI TAKIYORDU AMA BUNU SAKLADI

Ben Affleck küçük oğluyla gezerken Jennifer Lopez de her gün ziyaret ettiği spor salonundan çıkarken görüntülendi. O da parmağında alyansını taşıyordu.

Ancak Ben Affleck’ten farklı olarak Jennifer Lopez sol elini üzerine giydiği bluzun uzun kollarıyla saklamaya çalıştı.

Çift bu konuda hiç açıklama yapmadığı için şimdilik evliliklerinin durumu büyük bir bilinmezlik içinde. Jennifer Lopez ise tam tersi parmağındaki alyans görünmesin diye uğraştı

AŞKTAN KÖR OLAN GÖZLERİ AÇILDI

Ancak Affleck ve Lopez’e yakın kaynaklar ünlü aktörün Jennifer Lopez’le evlendiği sırada aşktan adeta başının döndüğünü ve mantıklı düşünemediğini söyledi.

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Aradan geçen 2 yılda deyim yerindeyse aklı başına gelen Ben Affleck Jennifer Lopez’le anlaşamadıklarını, evliliklerinin onlara mutluluk getirmediğini fark etti ve Lopez’le yollarını ayırmaya karar verdi.

Yakın çevresi Ben Affleck'in Jennifer Lopez'le evlendiği sırada geçici bir delilik yaşadığını ve adeta aklının yerinde olmadığını, aradan geçen 2 yılda da yaptığı hatayı fark ettiğini söylüyor

Öte yandan ünlü çift ayrılmak ya da boşanmak için de henüz bir hamle yapmış değiller. Kimi hayranları onların aşklarının bu badireyi de atlatacağına, çiftin barışacağına inanıyor.

HAYATTAN VE BU AŞKTAN FARKLI BEKLENTİLERİ VAR

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Çiftin arasındaki en büyük sorunun sade ve sessiz sakin bir yaşam isteyen Ben Affleck’in Jennifer Lopez’in şöhret merakı, ilgiye adeta bağımlı olması ve spot ışıkları altında yaşamak istemesi olduğu söyleniyor.

Ben Affleck’in karısını defalarca uyarmasına rağmen Jennifer Lopez’in Affleck’le olan mahrem duygularını ve özel hayatlarını sürekli sergilemeye çalışması da Ben Affleck’i ayrılığa sürekleyen bir diğer neden olarak gösteriliyor.