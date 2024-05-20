Ayrılık iddialarına inat gülerek poz verdiler… Bu aşk bu kadar çabuk ölemez…

Haberin Devamı

Her zaman, her yerde, el ele, göz göze olan çifti neredeyse 2 aydır kimseler yan yana göremeyince bu söylentilerin yayılması doğal. Zaten evlendiklerinden beri de ara ara ikilinin ilişkilerinin gergi olduğu haberleri manşetlere yansıyordu.

Jennifer Lopez ve Ben Affleck’in 2022’deki rüya gibi düğünlerinin ardından evliliklerinin yolunda gitmediği haberleri sürekli gündeme geldi. Ben Affleck geçtiğimiz gün parmağında alyansı olmadan görüntülenince Jennifer Lopez'le ayrıldıkları iddiaları iyice alevlenmişti

AYRILIK SÖYLENTİLERİ BİTMİYORDU

Çift her ne kadar basına konuşurken ya da sosyal medyada paylaşım yaparken birbirlerine olan aşklarını dillerinden düşürmese de dedikodu kazanı kaynamaya başlamıştı bir kere…

Haberin Devamı

Jennifer Lopez ve Ben Affleck’in 20 yıl öncesinden günümüze taşıdıkları aşkları aralarındaki anlaşmazlıklara dayanamadı deniyordu. Çift birbirini sevse de evliliklerini yürütememişlerdi.

Ünlü çift tam artık bu iş bitti denirken yeniden bir arada poz verdi

Tüm bu söylentilerin arasında ve üstelik de Ben Affleck parmağında alyansı olmadan görüntülendikten sonra ünlü çift belki bu söylentilere son vermek belki de gerçekten de barıştıkları için kameralara gülümseyerek poz verdiler.

AYRI GELDİLER BİRLİKTE GİTTİLER

Ben Affleck ve Jennifer Lopez Los Angeles’ta, yanlarına çocuklarını da alıp sinemaya gittiler. Yanlarında Affleck’in eski eşi Jennifer Garner da vardı.

Lopez ve Affleck sinemaya ayrı ayrı geldiler. Bu da herkese yollarını ayıran çiftin çocukların hatırına görüştüğünü düşündürdü.

Genellikle arabalarına biner binmez tartışmaya başlayan Ben Affleck ve Jenner Lopez bu kez tam tersi paparazzilere gülümseyerek poz verdiler

Haberin Devamı

Ancak ikili herkesi yanılttı ve ayrı geldikleri bu yerden birlikte ayrıldı. Üstelik arabalarına binen Lopez ve Affleck gayet neşeli görünüyorlardı ve fotoğraflarının çekilmesinden rahatsız olmadıkları gibi paparazzilere gülümseyerek poz verdiler.

BASINA BİLEREK Mİ BU POZLARI VERDİLER?

Bu gerçekten aralarındaki sorunların çözüldüğüne mi işaret ediyor yoksa ünlü çift basına böyle bir görüntü verip biraz zaman kazanmaya ve rahat bırakılmaya mı çabalıyor şimdilik meçhul…

Henüz iki taraf da evliliğin durumu ya da kendi hisleri konusunda açıklama yapmış değil. O yüzden de çiftin evliliğinin gerçek durumu hakkında tüm yazılıp çizilenler birer tahminden ibaret.

Haberin Devamı

Jennifer Lopez ve Ben Affleck 2000’lerin başında, ikisi de kariyerlerinin ve ünlerinin ilk zirve döneminde büyük bir aşk yaşamıştı.

İLK NİŞANDAN 20 YIL SONRA DÜĞÜN

2002’de nişanlanan çift üzerlerindeki medya baskısı ve özel hayatlarının sürekli didik didik edilmesi nedeniyle ayrıldılar.

İkisi de bu ayrılıktan sonra başkalarıyla evlendi, Jennifer Lopez’iz ikizleri oldu, Ben Affleck de Jennifer Garner’dan üç çocuk sahibi.

Aradan geçen yıllar eski aşıkları zaman içinde birbirine tekrar yaklaştırdı. Ve ilk nişanlarından tam 20 yıl sonra Lopez ve Affleck dillere destan bir düğünle evlendiler.

Haberin Devamı

Birlikte mutluluk pozları verseler de ünlü çiftin sık sık kavga ettikleri basına yansıyan fotoğraflarla, Ben Affleck’in mutsuz halleri ve asık suratıyla yakalandığı anlarla belgelenmişti. Ünlü çiftin aslında birbirlerini çok sevdikleri ancak sık sık anlaşmazlık yaşayıp kavga ettikleri söyleniyor

ÇOK SEVİYORLAR AMA ANLAŞAMIYORLAR

Yakın çevreleri Jennifer Lopez ve Ben Affleck’in aslında birbirlerini sevdiklerini ancak sık sık anlaşmazlığa düştüğünü söylüyor.

Jennifer Lopez şöhreti ve sürekli göz önünde olmayı seven, kocasıyla aşklarını da deyim yerindeyse ele güne göstermeyi isteyen bir ünlü.

Haberin Devamı

Ancak Ben Affleck bunun tam tersi bir anlayışa sahip. Ünlü oyuncu büyük bir Hollywood yıldızı olmasına rağmen sessiz sakin, gözlerden uzak bir yaşam sürmek istiyor.

Gözden Kaçmasın Aşkları evliliklerini kurtarmaya yetmedi… En sonunda alyansını da fırlatıp attı Haberi görüntüle

HAYATINI DA AŞKININ DA GÖZLERDEN UZAKTA YAŞAMAK İSTİYOR

Hatta Affleck daha önce bunu itiraf etmiş, kırmızı halıya çıkmaktan, sürekli etkinliklere, davetlere gitmekten hoşlanmadığını söylemişti.

Ve çiftin sık sık kameralara yakalanan kavgaları ve asık suratlarının sebebinin de bu olduğu söyleniyor…