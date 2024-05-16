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Küllerinden doğan aşkın ömrü kısa oldu… Haftalardır onları birlikte gören yok: Ünlü çift için ayrılık çanları çalıyor

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#Jennifer Lopez #Ben Affleck#Ünlü Çiftler
Küllerinden doğan aşkın ömrü kısa oldu… Haftalardır onları birlikte gören yok: Ünlü çift için ayrılık çanları çalıyor
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 16, 2024 12:46

Onların aşkı tıpkı bir peri masalına benziyordu. İkisi de şöhretlerinin ilk dönemlerindeyken bir araya gelmişler, büyük aşklarını nikah masasına taşımak için nişanlanmışlardı. O dönemde üzerlerine yönelen yoğun ilgi, her an peşlerinde dolaşan paparazziler ve magazin sayfalarındaki haberler ikisini de bunalttı.

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Jennifer Lopez ve Ben Affleck 2000’lerin ilk yıllarına damga vuran aşklarını noktaladıktan sonra ikisi de başkalarıyla aile kurup çocuk sahibi olmuştu. Bu süre boyunca da birbirlerinden hep sevgiyle söz ettiler.

İlk kez nişanlanmalarının üzerinden tam 20 yıl geçtikten sonra ise bu kez günler süren görkemli bir düğünle evlendiler. İki yılını dolduran bu evliliğin Jennifer Lopez’in tüm çabalarına rağmen yürümediği dedikoduları bitmek bilmiyor.

Küllerinden doğan aşkın ömrü kısa oldu… Haftalardır onları birlikte gören yok: Ünlü çift için ayrılık çanları çalıyor
Bu yıl Met Gala2da ev sahipliği yapan Jennifer Lopez'in tek başına oluşu ve asık suratı dikkat çekti

HAFTALARDIR ONLARI BİRLİKTE GÖREN YOK

Tıpkı bir zamanlar Brad Pitt ve Angelina Jolie’ye “Brangelina” denmesi gibi Lopez ve Affleck’e çiftine de isimleri birleştirilerek “Bennifer” ismi verilmişti.

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Ünlü çift büyük aşklarını yıllar sonra küllerinden doğurup bir araya gelseler de bu ilişkinin dışarıdan göründüğü gibi olmadığı hep kapalı kapılar ardında konuşuldu.

Küllerinden doğan aşkın ömrü kısa oldu… Haftalardır onları birlikte gören yok: Ünlü çift için ayrılık çanları çalıyor
Ünlü yıldız geçen hafta da kızı Emme ile Paris'e tatile gitti

Bu bitmeyen söylentiler son günlerde ise iyice ayyuka çıktı. Çünkü Jennifer Lopez haftalardır hatta neredeyse iki aydır kocası Ben Affleck’le birlikte görüntülenmedi.

EN ÖZEL GÜNLERDE BİLE YALNIZDI

Aybaşında gerçekleşen Met Gala’da bu yıl ev sahipliği yapan Jennifer Lopez bu büyük etkinliğe tek başına gelmiş, ardından da kızı Emme ile Paris’e tatile gitmişti.

Son haftalarda nerede görüntülenirse görüntülensin Lopez hep tek başına. Şu sıralar yeni filminin çekimleriyle meşgul olduğu söylenen Ben Affleck de katıldığı etkinliklere tek başına gidiyor.

Küllerinden doğan aşkın ömrü kısa oldu… Haftalardır onları birlikte gören yok: Ünlü çift için ayrılık çanları çalıyor

Basına poz verirken ya da paparazziler fotoğraflarını çekerken mutlaka göz göze dudak dudağa olmaya özen gösteren çiftin hiçbir araya gelmemesi hem hayranları hem de magazin basını tarafından tuhaf bulundu ve ayrılık söylentileri de böylece aldı başını gitti.

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KONTROLCÜ KİŞİLİĞİ KOCASINI BUNALTTI

En son bundan tam yedi hafta önce birlikte öğlen yemeğinde görüntülenen çiftin o gün de suratlarının asık olduğuna dikkat çekenler BenAffleck’in Jennifer Lopez’le yaşadığı 60 milyon dolarlık saray yavrusu gibi evinden çoktan ayrıldığını bile iddia ettiler.

Küllerinden doğan aşkın ömrü kısa oldu… Haftalardır onları birlikte gören yok: Ünlü çift için ayrılık çanları çalıyor
Ünlü çift neredeyse 2 aydır birlikte görüntülenmedi, en son fotoğraflarında da yüzleri asıktı

54 yaşındaki Lopez ve 51 yaşındaki Affleck’in aslında birbirlerini sevdikleri ancak Ben Affleck’in aşırı kontrolcü kişiliğiyle tanınan Jennifer Lopez’den bunaldığı söyleniyor. Jennifer Lopez’in kocasını değiştirmeye ve onu istediği kalıba sokmaya çalıştığı ancak Ben Affleck’in buna tepki gösterdiği  iddia ediliyor.

Küllerinden doğan aşkın ömrü kısa oldu… Haftalardır onları birlikte gören yok: Ünlü çift için ayrılık çanları çalıyor
Çiftin şiddetli kavgaları zaman zaman basına böyle yansımıştı

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AŞKINI GÖZLER ÖNÜNDE YAŞAMAK İSTEMEDİ, KARISINA ENGEL OLAMADI

Affleck daha önce de çoğu zaman Jennifer Lopez’in yanında somurtarak pozlar verirken yakalanmış, çiftin sürekli tartıştığı söylenmişti. Ünlü oyuncu en sonunda yakın zamanda karısına ve evliliklerine yönelik yoğun ilgiden bunaldığını itiraf etmek zorunda kalmıştı.

Küllerinden doğan aşkın ömrü kısa oldu… Haftalardır onları birlikte gören yok: Ünlü çift için ayrılık çanları çalıyor

Jennifer Lopez basının karşısına çok çıkan, bunu da seven biriyken Ben Affleck tam tersi sakin ve kendi halinde bir hayat arzu ediyordu.

Affleck’in karısının özel hayatlarını, aşklarını, ilişkilerini sürekli dile dökmesinden ve basına malzeme vermesinden de mutsuzdu.

Küllerinden doğan aşkın ömrü kısa oldu… Haftalardır onları birlikte gören yok: Ünlü çift için ayrılık çanları çalıyor
Jenifer Lopez Ben Affleck'le aşkını hep magazin malzemesi yapıp göz önünde yaşamaya çalıştı... Sanki herkese mutluluğunu, kocasının kendisine ne kadar aşık olduğunu kanıtlamak ister gibiydi... Ben Affleck'in işte tam da bu yüzden artık bu aşktan vazgeçmiş olabileceği konuşuluyor

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Çiftin arasının bu kadar bozulmasının ve bardağı taşıran son damlanın da Jennifer Lopez tarafından hayata geçirilen bir film projesi olduğu söyleniyor.

AŞKLARINI FİLM YAPTI, ÖZEL MEKTUPLARINI BİLE ORTAYA DÖKTÜ

Ünlü şarkıcı Ben Affleck’le geçmişten bugüne uzanan ilişkilerini ve büyük aşklarını anlatan bir film projesine imza atmış, filmin adını da “The Greatest Love Story Never Told” (En Büyük Aşkın Hiç Anlatılmamış Hikâyesi) koymuştu.

Küllerinden doğan aşkın ömrü kısa oldu… Haftalardır onları birlikte gören yok: Ünlü çift için ayrılık çanları çalıyor

Şubat ayında yayınlanan filmin çiftin evliliğini zora soktuğu konuşuluyor. Jennifer Lopez bu film için Ben Affleck’in kendisine yazdığı aşk mektuplarını bile ortaya dökmüş, Affleck’in de bunun karşısında öfkeden deliye döndüğü iddia edilmişti.

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#Jennifer Lopez#Ben Affleck#Ünlü Çiftler

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