Ünlü oyuncu ayrılığın ardından ilk kez konuştu… Çocuklarını ona karşı silah olarak kullanmış… ‘Beni anneliğimden utandırmaya çalıştı’

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Sonra da kimselere söylemeden kaçıp evlendiler. Ardından da aileleri ve dostlarının katıldığı bir de görkemli düğün töreni yaptılar.

Biri müzik sahnelerinin yıldızı biri de ekranların ve sinemanın adından en çok söz edilen isimlerindendi.





RÜYA GİBİ BAŞLAYAN EVLİLİK KÂBUS GİBİ SONA ERDİ

Peş peşe iki kızları oldu, yuvaları çocuk cıvıltısıyla dolup mutluluklarına mutluluk kattı. Game of Thones'un 28 yaşındaki yıldızı Sophie Turner ve Jonas Brothers grubunun 34 yaşındaki üyesi Joe Jonas'ın yaşadıkları adeta modern bir peri masalını andırıyordu…

Masalın bir kâbusa dönüşmesi ise Eylül 2023’te gelen ayrılık haberiyle başladı. Görünürde çok mutlu ve birbirlerine çok aşık bu çift bir anda kızları daha küçücük olmasına rağmen yollarını ayırınca herkes şaşkına dönmüştü. Sophie Turner ve Joe Jonas'ın evliliği bir peri masalını andırıyordu...

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VELAYET SAVAŞLARI AYLARCA KONUŞULDU

Üstelik bu boşanma süreci çok sancılı geçmiş, ünlü çift iki kızlarının velayeti konusunda büyük bir yasal savaş vermeye başlamıştı. En sonunda mahkeme bir ara anlaşma yapmak ve bir çözüm bulana kadar iki yıldızın çocuklarını eşit sürelerde görmelerini sağlamak zorunda kaldı.

Sosyal medya ve magazin basınında hemen her gün bu ayrılığın nedenleri konuşuluyor, çiftin arasına girip yuvalarını dağıtan şeyin ne olduğu çok merak ediliyordu. Bu konuda ne Sophie Turner ne de Joe Jonas konuştu.

Çiftin yakın çevreleri ve mahkemeye sunulan birkaç kanıt ilerleyen günlerde neler yaşandığını ortaya çıkarmıştı. Sophie Turner da aylarca bu konularda hiç açıklama yapmadıktan sonra tüm yaşananları anlatmaya karar verdi.

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"BANA HAYATIMIN EN KÖTÜ GÜNLERİNİ YAŞATTI"

Vogue dergisine çarpıcı bir röportaj veren Sophie Turner “Hayatımın en kötü birkaç günüydü. Avukatımı arayıp ‘Bunu yapamam’ diyordum. Hiçbir zaman kendimi savunacak kadar güçlü değildim” demişti röportajında.

Joe Jonas kendisinden ayrılmak isteyen Sophie Turner hakkında asılsız iddiaların yayılmasını sağlamış, onu kötü bir anne olmakla suçlayarak intikam almak istemişti

Aslında ayrılığın temelinde İngiliz olan Sophie Turner’ın ABD’deki yaşantısından mutlu olmayışı, hep sıla hasreti çekmesi ve kızlarını daha sakin, daha güvenli bulduğu memleketinde büyütme isteği vardı. Mahkemeye sunduğu belgelerde Joe Jonas’a bu istediğini anlattığını söylemişti.

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Ünlü şarkıcının da bu isteğini kabul ettiğini hatta bu amaç uğruna Oxford’da bir ev alma girişiminde olduklarını kanıtladı. Ancak Joe Jonas karsına verdiği bu sözden dönmüş, çocuklarının İngiltere’ye gitmesine karşı çıkmıştı.





BİR ANDA ORTAYA SAÇILAN FOTOĞRAFLAR...

Sophie Turner her geçen gün daha da büyük bir mutsuzluğa sürüklenmeye başlamıştı. En sonunda çift yollarını ayırmaya karar verdi. İşte tam bu sırada ilginç bir şey oldu. O sırada oynadığı yapım için ABD dılında olan Sophie Turner’ın ekip arkadaşlarıyla fotoğrafları internette dolaşıma girdi.

Sophie bu fotoğraflarda arkadaşlarıyla gülüp eğleniyor, içki içiyor ve deyim yerindeyse biraz “dağıtmış” hallerde görünüyordu. Dedikodu kazanı hemen kaynamaya başladı ve sosyal medya Sophie Turner’ın tam bir “parti kızı” olduğu, iyi bir anne olmadığı, iki küçük kızını ihmal eden kötü bir anne ve eş olduğu söylentileri yayıldı. Ünlü oyuncu boşanma süreci hakkında aylar sonra ilk kez konuştu ve eski kocası hakkında zehir zemberek açıklamalar yaptı

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KARISINI KÖTÜ ANNE OLMAKLA SUÇLADI, KENDİSİ DE HEMEN CEFAKAR BABA POZLARINA BÜRÜNDÜ

Bu olurken Joe Jonas da müşfik ve cefakar baba pozları vermeye başlamış, annelerinin yokluğunda daha doğrusu ihmalinde onları konser provalarına götürüyormuş gibi pozları ortaya çıkmıştı. Sophie Turner aylarca sustu en sonunda bu iddialara cevap verdi.

Hem de oldukça sert cevaplar! Eski kocasının ondan ayrılığı isteyen taraf olduğu için intikam almaya çalıştığını ve onu “anneliğinden utandırarak” bütün dünyaya rezil etmeye çalıştığını itiraf etti güzel yıldız.

Boşanma sürecindeki kavgalar için kendinde mücadele gücü bulamadığını, depresyona ve kaygı bozukluğuna sürüklendiğini, hayatının en kötü günlerini yaşadığını itiraf etti. O da ayrıldığı kocasının yaydığı bu yalanlara inanacak hale gelmişti. Joe Jonas eski eşi hakkında söylentiler yayarken kendisi de cefakar baba rolü yapmayo ihmal etmedi...

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"BEN KÖTÜ BİR ANNE DEĞİLDİM!"

“Kötü bir anne miyim? Kızlarımı gerçekten ihmal mi ediyorum?” diyecek noktaya gelmişti. Rol arkadaşlarıyla çıktığı masum gece gezmelerinin kamuoyuna sanki alkolik, sorumsuz, batağa düşmüş bir eş ve anne gibi yansıtılması onu bir kâbusa sürüklemişti.

Joe Jonas’ın kendisinden intikam almak için kızlarını kullandığını, onun baskıcı ve dışarıdan göründüğü gibi sevgi dolu olmadığını aylar sonra itiraf etti Sophie Turner. Anneliğinden utanması için, kötü bir anne olduğu düşünülsün diye ona iki çocuk veren kadını bir av gibi basının ve sonra da mahkemenin önüne atmaktan çekinmemişti.

Bu haberler çıktığında İngiltere’de çekimde olan Sophie Turner’ın kızları dört yaşındaki Willa ve iki yaşındaki Delphine babalarıyla ABD’deydi. Basın ise sürekli Turner’ın kötü anneliğini, gece eğlencelerine gitmek için onları bir kenara attığını yazıp çiziyordu… Sophie Turner anneliği ve çocukları hakkında yazlıp çizilenler yüzünden hayatının en korkunç günlerini yaşadığını söylüyor

"CANIM ÇOK YANDI"

“Canım acıdı çünkü bir anne olarak yaptığım her hareket için kendime gerçekten işkence ediyorum. Bir anne olarak kendimi suçluyor, utanıyordum. İnsanlar birkaç fotoğraf görüp her şeye inandı” diyordu Sophie Turner.

Güzel yıldız kendine sürekli bunların doğru olmadığını, iyi bir anne olduğunu ve kızlarını ihmal etmediğini tekrarlamaya başlamıştı.

Sophie, Vogue'a verdiği röportaj sırasında daha önce depresyon, anksiyete ve bulimia'dan muzdarip olduğunu da itiraf etti.

Genç yaşında ünlenen ve adeta spot ışıkları altında büyüyen Sophie Turner bir de üstüne erkenden evlenip anne olmanın yükünü sırtlanmıştı.

KOCASINDAN KURTULUNCA RAHAT NEFES ALABİLDİ

Uzun süre depresyon tedavisi için antidepresanlar kullandığını itiraf eden Sophie Turner, Joe Jonas’tan ayrılıp İngiltere’ye yerleştiğinden beri ilaca hiç ihtiyaç duymadığını da itiraf etti.

Sophie Turner çarpıcı röportajın bir yerinde anne olmak ve Joe Jonas'tan çocuk yapmak hakkında da şüpheleri olduğunu hatta hamile kalınca çocuğu aldırmayı bile düşündüğünü itiraf etti

Ünlü oyuncu Joe Jonas’ın yakın çevresinin de kendisini hep mutsuz ettiğini itiraf etti. Jonas kardeşlerin kendileri ve eşleri üzerindeki yoğun ilgiden rahatsız olmuştu. Üstelik bu üç kardeşin eşleri için herkes “onların karıları” diye konuşuyor, bu kadınların kimlikleri, isimleri bile yok sayılıyordu.

Sophie Turner bu durumdan nefret ettiğini söyledi. Joe Jonas’tan ayrıldığında kendini yeniden bulduğu için dünyalar onun olmuştu adeta…





MEMLEKETİNDE ÇOK MUTLU

Artık İngiltere’ye dönen ve kendini evinde, güvende hissettiğini anlatan Sophie Turner hiç olmadığı kadar mutlu ve huzurlu olduğunu itiraf etti.

“Her şeyin bu şekilde gelişmesinden mutsuzum, özellikle de çocuklarım söz konusu olduğunda. Onlar tüm bunların kurbanı oldular” diyen Sophie Turner velayet davası sonuçlandıktan sonra eski eşiyle kızlarına dostane şekilde ebeveynlik yapmayı umduğunu söylüyor. Sophie Turner yaşadığı zor günlerin ardından aşkı ve mutluluğu yeniden buldu

AŞKI YENİDEN BULDU

Joe Jonas ile ayrıldıktan sonra Sophie Turner 4. Cowdray Vikontu Michael Pearson'ın en büyük oğlu ve varisi ve Pearson medya imparatorluğunun varisi olan Peregrine Pearson ile aşk yaşamaya başladı. Bir süre ilişkilerini meraklı gözlerden saklayan çift artık birlikte mutluluk pozları veriyor.