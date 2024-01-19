Sıla hasreti evliliğini bitirmişti: Yerim artık senin yanın aşkım!

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Joe Jonas ve Sophie Turner’ı ortak arkadaşları çöpçatanlık yaparak bir araya getirmek istemiş, Jonas ve Turner da bu baskıya dayanamayarak birbirlerini Instagram üzerinden takibe alıp mesajlaşmaya başlamıştı.

Joe Jonas ve Sophie Turner önce herkesten gizli Las Vegas'ta evlenmiş sonra da görkemli bir düğün daha yapıp hayatlarını birleştirmişti

2016’da başlayan bu gönül ilişkisi 2017’de bir evlilik teklifi, 2019’da da ikilinin önce kaçıp kendi aralarında evlenmesi sonra da görkemli bir düğün yapmasıyla mutlu mesut nihayete erdi. Her fırsatta birbirlerine olan aşklarını dile getiren Joe Jonas ve Sophie Turner’ın 2020’de ilk kızları doğdu, çift ikinci kızlarını da 2022’de kucaklarına aldı. Ünlü çift yollarını ayırınca Sophie Turner'ın kötü bir anne olduğu, iki küçük kızına bakmak yerine partiden partiye koştuğu söylentileri yayıldı... Hatta Jonas'ın bu yüzden kızlarını konser provalarına, stüryolara götürmek zorunda kaldığı bile söylendi: Gerçek ise bunlardan bambaşkaydı

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KİMSE BU AŞKIN BİTECEĞİNE İNANMAZDI...

Bu bitmeyecekmiş gibi görünen büyük aşk bir anda gelen boşanma haberiyle sona ermişti. Eylül ayında, her şey yolundayken bir anda ayrıldıkları ortaya çıkan ünlü çift boşanma davaları ve kızlarının velayeti için giriştikleri kavgayla da manşetlerden inmedi.

Sophie Turner ve İngiltere'nin en zengin iş insanlarından birinin oğlu olan ve gözde bekar lakabıyla bilinen aristokrat Peregrine Pearson'la Paris'te öpüşürken böyle yakalanmıştı

Sophie Turner, bu çok konuşulan ve ayrıldığı Joe Jonas’ın büyük suçlamalarına maruz kaldığı sıkıntılı dönemden çabuk sıyrıldı. Yıldız oyuncu bir süredir aşk yaşadığı söylenen İngiliz aristokrat Peregrine Pearson ile Londra'da gece gezintisinde fotoğraflandı.

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BOŞANIR BOŞANMAZ "GÖZDE BEKARLA" ÖPÜŞÜRKEN YAKALANDI

Sophie Turner ve Peregrine Pearson ilk olarak kasım ayının başında Paris sokaklarında öpüşürken görüntülendi. İngiltere’nin en gözde bekarı olarak anılan Pearson'la Sophie Turner o günden sonra da birkaç kez samimi şekilde paparazzilere yakalanmıştı.

Turner ve Pearson başlarda saklı gizli buluşsalar da boşanma davasının kavgaları dinmeye başlayınca rahatladılar... İlişkileri resmiyete dökülen yeni çift artık her yerde ele ele geziyor

Taze aşıklar artık ilişkileri ilerlemeye başladıkça saklanmaktan da vazgeçtiler. Sophie Turner, özel hayatı ortaya dökülüp, iki kızının velayeti için ayrıldığı kocasıyla yaşadığı kavgalardan sonra anlaşılan huzuru memleketlisi Peregrine Pearson’da bulmuştu.

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TAZE AŞIKLAR HEP EL ELE KOL KOLA

Henüz deyim yerindeyse cicim aylarını yaşayan yeni çift fotoğraflarının çekilmesine aldırmadan el ele kol kola dolaştılar. Sophie Turner, yüzünü yeniden güldüren Pearson’ın omzuna başını gülümseyerek yaslarken gözde bekar da güzel yıldıza sıkı sıkı sarıldı.

Sophie Turner'ın ayrılık acısını Peregrine Pearson'ın kollarında dindirdiği ve yüzünün yeniden güldüğü söyleniyor... Üstelik Peregrine Pearson'ın tıpkı Turner gibi İngiliz olması ve Londra'da yaşaması da bu aşkın çabucak filizlenmesinde büyük etken

Turner ve Pearson’ın ne zaman ve nasıl tanıştığı şimdilik belli değil. Ancak ikiliye yakın çevrelerin fısıldadığına göre zorlu boşanma sürecinden geçen Sophie Turner’ı teselli eden kişi bu serveti ve çapkınlığıyla ünlü aristokrat olmuş…

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AYRILIK YARALARINI ONUNLA SARDI

"Sophie Joe'dan ayrıldığı için incinmişti ve Perry ile takılmak onu gerçekten rahatlattı. Perry sayesinde kendini yeniden buluyor, yeniden gülümsüyor" diyenlerin bu sözlerinde doğruluk payı olduğu söylenebilir.

Kocasından ayrılmasının asıl sebebi kendisi İngiltere'ye dönmek isteyen ancak Jonas'ın bunu kabul etmemesi olan Sophie Turner artık rahatça hem İngiltere'de olabiliyor hem de aşkını özgürce yaşıyor

Çünkü Sophie Turner ve Joe Jonas’ın ayrılığının ardındaki gerçek sebep İngiliz olan güzel yıldızın kendi ülkesine dönüp yaşamak istemesiydi. İki kızını Londra’da büyütmek isteyen Sophie Turner, hakkında eski eşi tarafından ortaya atılan “çocuklarıyla ilgilenmeyen, parti kızı kötü anne” suçlamaları karşısında gerçekleri anlatmıştı.

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HEP SILA HASRETİ ÇEKİYORDU: YENİ AŞKI KENDİ MEMLEKETİNDEN

Sophie Turner, Joe Jonas’a İngiltere’ye yerleşme isteğini anlatmış, Jonas da buna olumlu yaklaşmıştı. Hatta eski eşler Oxford’dan bir ev alma girişiminde bile bulundular. Hatta Sophie Turner bunun boşanma davasında mahkemeye delil olarak sundu. Ancak Joe Jonas verdiği sözü tutmadı ve en sonunda yollar ayrıldı.

Sophie Turner Joe Jonas kızlarını İngiltere'ye götürmesine izin vermeyince ona çocuk kaçırma davası açmıştı... Artık yeni bir ilişkisi olan ve hayatını baştan kuran güzel yıldız bu dramaya son verip davayı geri çekti

Ünlü çiftin evliliğinin dinmeyen bu memleket özlemi yüzünden bitmesinin hemen ardından Turner’ın hayatına giren Peregrine Pearson’ın İngliz olması ve Londra’da yaşaması aslında güzel oyuncu için hayallerinin gerçek olması anlamına da geliyor. Turner böylece istediği gibi kendi memleketine yerleşebilip bir yandan da aşkını gönlünce yaşayabilecek…

KOCASINI ÇOCUKLARINI KAÇIRMAKLA SUÇLAMIŞTI

Sophie Turner ve Joe Jonas’ın 3 yaşında Willa ve 1 yaşında Delphine adındaki kızları büyük bir velayet kavgasına sebep olmuştu. Turner kızlarını İngiltere’ye götürmek istemiş, Joe Jonas ise kızlarının pasaportlarını annelerine vermemişti.

Turner bunun üzerine ayrıldığı eşi için çocuk kaçırma davası açtı. Jonas kızlarını Amerika’da tutmak, Turner ise İngiltere’de yetiştirmek istiyordu. En sonunda Sophie Turner, bu çocuk kaçırma davasından vazgeçti. Mahkeme de henüz devam eden velayet davası bitene kadar eski eşlerin karar belli olana kadar kızlarını sırayla 15’er gün boyunca yanlarına almasına hükmetti…