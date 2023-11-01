Boşanma savaşından daha yeni çıkmıştı… Ünlü oyuncu 'en gözde bekar' olarak anılan aristokratla öpüşürken yakalandı

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2019’da sürpriz bir şekilde herkesten gizli Las Vegas’ta evlenen iki yıldız isim dışarıdan bakıldığında oldukça mutlu bir evlilik sürdürürken bir anda yollarını ayırdı. Önceleri sadece bir söylentiden ibaret olan ayrılık haberi Joe Jonas’ın 1 Eylül’de boşanma davası açmasıyla kesinleşmiş ve çiftin hayranlarını şaşkına çevirmişti.

Sophie Turner ve Joe Jonas'ın ayrılığı son ayların en çok konuşulan magazin olaylarındna biri haline gelmişti

SÜRPRİZ AYRLIĞIN ARDINDAN VELAYET SAVAŞINA GİRDİLER

Çiftin ayrılığıyla ilgili birçok söylenti ortaya atıldı. Önce Joe Jonas’ın yakın çevresinden Sophie Turner’ın iki küçük kızlarına bakmadığı, sürekli partilerde gününü gün ettiğine dair haberler yayıldı. Gerçeklerse sonradan ortaya çıktı. Sophie Turner’ın ABD’de yaşamaktan mutlu olmadığı, kocası ve çocuklarıyla birlikte memleketi İngiltere’ye dönmek istediği açığa çıktı. Ünlü oyuncu memleket hasreti çekiyor, Amerika’da kendini mutlu hissetmiyordu.

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Çiftin bu konuda anlaştığı, hatta Oxford’da bir ev satın aldığı ve Joe Jonas’ın bu fikre sıcak baktığı Sophie Turner’ın mahkemeye sunduğu belgelerle kanıtlandı. Ancak Jonas sonradan bu fikirden vazgeçmiş, Turner’ın bu isteğine karşı çıkmıştı.

SON ZAMANLARIN EN ÇEKİŞMELİ BOŞANMALARINDAN BİRİ

Çiftin arasındaki tüm bağları koparan bu olaydan sonra yollar ayrıldı. Bu kez de Jonas Turner’ın kızlarını Amerika dışına çıkarmasına, İngiltere’ye gitmelerine mahkeme yoluyla engel oldu. Bu süreç son zamanların en çekişmeli boşanma ve velayet davalarından birine sahne oldu.

Sophie Turner birkaç gündür Rugby Dünya Kupası kupasının açılış töreni için Paris'teydi

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Mahkeme en sonunda çift kendi aralarında bir anlaşmaya varana kadar Sophie Turner ve Joe Jonas’a ortak velayet hakkı tanıdı. Turner ve Jonas kızlarını dönüşümlü olarak iki haftalık sürelerle alacak, bu sırada da Sophie Turner isterse çocuklarını İngiltere’ye götürme hakkına sahip olacaktı. Bu yılbaşına kadar geçerli anlaşmanın ardından çiftin boşanma ve velayet davası devam edecek.

Sophie Turner'ın İngiliz aristokrasisinin ünlü ismi Peregrine Pearson'la öpüşürken çekilen fotoğrafını The Sun gazetesi ele geçirdi

ÖPÜCÜK FOTOĞRAFI GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞTÜ

Velayet paylaşımının ardından Sophie Turner ve Joe Jonas sık sık çocuklarıyla birlikte New York sokaklarında görülmeye devam ettiler. İkisi de rahatlamış görünen yıldız isimler küçük kızlarıyla doya doya vakit geçirdiler. Bomba haberse Sophie Turner’ın birkaç gündür bulunduğu Paris’ten geldi.

Peregrine Pearson İngiltere'nin en ünlü aristokrat ailelerinden birinin varisi... Ailesi ülkenin en büyük yayıncılarından Pearson'ın da sahibi

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Yıldız oyuncu Paris’te Rugby Dünya Kupası kupasının açılış törenine gitti ve Stade de France'da elinde kupayla poz verdi. Bu tanıtım görevinin ardından Paris’te kalmaya devam eden Sophie Turner burada İngiltere’nin en gözde bekarı olarak anılan aristokrat Peregrine Pearson'la öpüşürken fotoğraflandı!

Peregrine Pearson, Kral Charles'ın vaftiz kızı ve Yunanistan ve Danimarka'nın Prensesi olan 27 yaşındaki Maria-Olympia ile üç yıldır birlikteydi... Kendisi de soylu bir aileden gelen Pearson prenses sevgilisiyle birlikte kraliyet davetlerine de katılıyordu

ONA "İNGİLTERE'NİN EN GÖZDE BEKARI" DİYORLAR

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The Sun gazetesinin ele geçirdiği fotoğrafta Peregrine Pearson ve Sophie Turner aşk şehri Paris’in sokaklarında tutkulu bir şekilde öpüşürken yakalandılar. Peregrine Pearson’ın tanınmamak için şapka ve güneş gözlüğü takan Sophie Turner’ı iki kolundan tutup kendine çektiği ve dudaklarına ateşli bir öpücük kondurduğu görüldü.

Bu öpücüğün yeni bir aşkın başlangıcı mı yoksa sadece bir kaçamak mı olduğu henüz bilinmiyor. Ancak boşanma ve velayet savaşının üzerinden çok kısa bir süre geçmişken Pearson’la görüntülenen Sophie Turner’ın fotoğrafı büyük merak uyandırdı ve bu sabah tüm manşetleri süsledi.

Sophie Turner ve Joe Jonas'ın ayrılığında Turner'ın İngiltere'ye geri dönmek ve memleketinde yaşamak istemesinin ancak Jonas'ın buna yanaşmamasının rol oynadığı ortaya çııkmıştı

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Turner’ın birlikte görüntülendiği Peregrine Pearson “İngiltere’nin en gözde bekarı” olarak adlandırılıyor. Ailesinin servetinin 224 milyon sterlin olduğu tahmin edilen 29 yaşındaki Pearson aristokrak bir ailenin oğlu: 4. Vikont Cowdray'in varisi olan Peregrine Pearson bir prens olmanın da eşiğinden dönmüştü. Peregrine Pearson, Kral Charles'ın vaftiz kızı ve Yunanistan ve Danimarka'nın Prensesi olan 27 yaşındaki Maria-Olympia'dan eylül ayında ayrıldı.

SOYLU AİLENİN ZENGİN OĞLU GERÇEK BİR PRENSESLE AŞK YAŞIYORDU

2020’den beri birlikte olan çiftin ilişkisinin evliliğe gitmesine kesin gözüyle bakılıyordu. Kendisi de soylu bir aileden gelen Peregrine Pearson, Prenses Maria-Olympia'yla birlikte kraliyet davetlerine katılıyordu.

Peregrine Pearson'ın bir ay önce ayrıldığı Prenses Maria-Olympia aynı zamanda ünlü bir model

Peregrine Pearson’ın babası, Pearson medya imparatorluğunun büyük bir kısmına ve Prens William ve Harry'nin oynadığı Cowdray Park polo kulübüne ev sahipliği yapan 16.500 dönümlük Batı Sussex arazisine sahip. Pearson’ın kardeşi 25 yaşındaki Constantine de 37 yaşındaki model Poppy Delevingne’le aşk yaşıyor.