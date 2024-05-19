Aşkları evliliklerini kurtarmaya yetmedi… En sonunda alyansını da fırlatıp attı

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Jennifer Lopez ve Ben Affleck 2000’lerin başında başlayan aşklarıyla o yılların en gözde çifti olmuş, nişanlanıp herkesin evlenmelerini beklediği dönemde ise yollarını ayırmışlardı.

Sonra ikisi de başkalarıyla evlendi, birinin iki birinin de üç çocuğu oldu. Bu evlilikler de yürümedi, isimleri kimi zaman başkalarıyla yan yana yazılsa da geçmişte yaşadıkları bu büyük aşk unutulmadı.

Jennifer Lopez ve Ben Affleck 2022'de evlenmiş, geçmişte başlayıp küllenen aşklarını yeniden yaşamaya başlamıştı

Zaten onlar da hep içlerinde bir yerlerde birbirlerine ait olduklarını hissetmişti ki ilk nişanlanmalarının üzerinden 20 yıl geçtikten sonra, 2022’de evlendiler. Yarım kalan aşk masallarını yeniden yazmaya başladılar.

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KÜLLERİNDEN DOĞAN BÜYÜK AŞK 2 YIL SÜRDÜ

Ancak bu masal da kısa sürdü, sonu da mutlu olması. Son haftalarda kimsenin bir arada görmediği Jennifer Lopez Ben Affleck çiftinin evliliklerinin çok büyük bir sarsıntı atlattığı konuşuluyor.

Hatta kimilerine göre bu iş çoktan bitti ama ünlü çift henüz ayrılık için ilk adımı atmadılar. Çift en son iki ay önce birlikte yemek yerken görülmüştü. Ondan sonra da önemli etkinliklerde bile yan yana gelmediler.

Lopez ve Affleck yeniden aşk yaşamaya başlayıp evlendiklerinden beri birçok kez kameralar tartışırlarken yakalanmıştı. Kavga etmedikleri anlarda da Jennifer Lopez kameralar önünde hep mutlu eş rolünü oynarken Ben Affleck asık suratıyla objektiflere yakalanıyordu. Ünlü çiftin evlerini ayırdıkları söyleniyor... Ben Affleck şu an tek başına yaşadığı söylenen evden çıkarken görüldü

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EVİNDEN AYRILDI

Zaman zaman magazin sayfalarına yansıyan çiftin arasının aslında göründüğü gibi iyi olmadığı haberleri en sonunda gerçeğe dönüştü. İki ay boyunca çiftin peşine takılan paparazziler onları bir türlü birlikte görüntüleyemedi.

Çiftle ilgili basına yansıyan haberlerde Lopez ve Affleck’in aslında çoktan ayrıldığı ve Ben Affleck’in karısıyla yaşadığı evden ayrılıp Brentwood'da, aylık kirası 100 bin dolar olan malikanesine taşındığı söylenmeye başladı.

Ben Affleck en sonunda parmağında alyansı olmadan da görüntülendi

Bu haberler manşetlere taşınınca geçtiğimiz gün Jennifer Lopez ve Ben Affleck söylentileri savuşturmak için yan yana görüntü verdi. Ancak gece karanlığında çekilen belli belirsin bir iki fotoğraf dışında çiftin ilişkisinin yolunda olduğuna dair ortada hiçbir işaret yoktu.

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EN SONUNDA ALYANSINI DA ÇIKARIP ATTI

Tam bunlar herkesin diline dolanmışken dün Ben Affleck bir kez daha tek başına fotoğraflandı. Tek başına kaldığı evinden arabasıyla ayrılırken fotoğrafları çekilen Ben Affleck bu kez tek başına olmakla da kalmadı. Ünlü oyuncunun alyansı da parmağında yoktu.

Ben Affleck dün eşi eşi Jennifer Garner ve kızı Violet ile oğlu Samuel'in maçını izlemeye gitti

Bu fotoğraflar da çiftle ilgili ayrılık dedikodularının bir başka kanıtı sayıldı. Ben Affleck’in fotoğraflarının çekildiği anlarda eski eşi Jennifer Lopez ve kızları Violet de yakınlardaydı. Eski eşlerin oğulları Samuel’in maçına gittikleri anlaşıldı. Ayrı ayrı fotoğrafları çekilen Affleck ve Garner daha sonra maçta buluştu.

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BU EVLİLİKTEN FARKLI ŞEYLER BEKLEDİLER

Çiftin arasının açılmasının en büyük nedenlerinden birinin Ben Affleck’in sessiz sakin ve kendi halinde bir yaşam sürmek istemesi ancak Jennifer Lopez’in spot ışıklarından vazgeçememesi olduğu söyleniyor.

Jennifer Lopez ve Ben Affleck evliliklerinde her şey yolundaymış gibi görüntü vermeye çalışsa da sık sık tartışırken kameralara yakalanıyordu

Ayrıca Ben Affleck’in sürekli kırmızı halılar, davetler ve törenlerde kameralara poz vermekten nefret ettiği, Jennifer Lopez’in ise tam tersi bu anlar için yaşadığı biliniyor. Ünlü oyuncu daha önce basının yoğun ilgisinden ve sürekli böyle pozlar vermekten nefret ettiğini itiraf etmişti.

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BİR AŞKINI DÜNYAYA HAYKIRMAK BİRİ İSE KENDİNE SAKLAMAK İSTEDİ

Ben Affleck aşkını saklı gizli yaşamak isterken Jennifer Lopez’in bu aşkı ve evliliklerini anlatan bir film yaptırması, bu filmde de çiftin özel hayatına dair detayları milyonların önüne atması da bardağı taşıran son damla olmuştu.

Çift 2002'deki nişanlarının 20. yıldönümünde evlnemişti... Ancak bu rüya 2 yılda sona erdi

Ben Affleck’in rahatlık peşinde koşup başına buyruk yaşamak isterken Jennifer Lopez’in ise son derece kontrolcü bir yapıda olması ve kocasını bunaltması da çiftin arasını iyice soğuttu söylentileri var.

SEVGİ HER ŞEYE YETMİYOR

En sonunda aslında birbirlerini çok sevseler de hayattan bambaşka şeyler bekleyen çiftin evliliklerini yürütemedikleri iddia edildi. Lopez ve Affleck’in aşkları belki de bitmemişti ancak bu aşk onları mutluluktan çok mutsuzluk getirmeye başlamıştı.