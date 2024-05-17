Ünlü oyuncu kanserle mücadele ediyor… İtirafı yürekleri dağladı… ‘Eğer başaramazsam oğlum büyüyünce izlesin diye kendimi çekiyorum’

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Ancak kariyerinin olgunluk dönemini yaşayan, özel hayatında da tam istediği noktada olup mutluluğu bulan ünlü oyuncunun dünyası geçen yıl bu zamanlar başına yıkılacaktı.

"OĞLUM ONUN İÇİN SAVAŞTIĞIMI BİLSİN İSTİYORUM"

Olivia Munn, dün katıldığı bir canlı yayında sesi titreyerek “Eğer başaramazsam, oğlumun büyüdüğünde burada olmak, onun yanında kalabilmek için savaştığımı, elimden gelenin en iyisini yaptığımı bilmesini istedim” diyordu.

Güzel yıldızın “Hayatınızda şu anda neler olup bittiğini anlamayan insanların, burada olmak için elinizden gelen her şeyi yaptığınızı bilmelerini istiyorsunuz.” sözleri izleyenleri duygulandırdı.

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BİR YIL ÖNCE MEME KANSERİ OLDUĞUNU ÖĞRENDİ

43 yaşındaki yıldız oyuncuya Nisan 2023’te meme kanseri teşhisi kondu. Olivia Munn bir ay sonra tedaviye başlamış ve bu süreçte iki memesi de alınmıştı.

Doktorları risk almamak için ünlü oyuncuyu bu ameliyatın ardından hormon tedavisine aldılar ve onu ilaç yardımıyla menopoza soktular. Ardından Olivia Munn’ın hem yumurtalıkları hem de rahmi alındı.

TEDAVİ OLURKEN RAHMİNİ BİLE ALDIRMAK ZORUNDA KALMIŞ

Kanserin yayılmasını, üreme organlarına sıçrayıp onu daha kötü bir duruma getirmesini istemeyen doktorları bu zorlu süreçlerden geçmesinin gerekli olduğunu söylemişti.

Olivia Munn bir anda hayatının en mutlu ve huzurlu günlerini yaşarken hayat mücadelesi vermek zorunda kaldı. Ve tüm bu yollardan geçerken de yaşadıklarını sevgilisi ve oğlunun babası John Mulaney ve yakın aile bireyleri dışında kimselere söylemedi…

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"BİR GÜN ÖNCE ÇOK İYİYDİM, ERTESİ GÜN AMELİYAT MASASINDA UYANDIM"

Olivia Munn, kısa bir süre önce yaşadıklarını dünyaya duyururken “Bir önceki gün tamamen iyi hissederken, ertesi gün 10 saatlik bir ameliyattan sonra hastane yatağında uyandım” demişti.

Ünlü oyuncu kanser olduğunu öğrendiği anda aklına ilk gelenin küçük oğlu Malcolm olduğunu söyledi.

HABERİ ALINCA İLK DÜĞÜNDÜĞÜ ŞEY KÜÇÜK OĞLU OLDU

“Sadece bebeğimi düşündüm,” diyordu güzel yıldız. “Kanser, duymak istemeyeceğiniz bir kelime... Kanser pek çok insanı alaşağı ediyor” sözleriyle verdiği savaşın büyüklüğünü tarif ediyordu.

Tedaviye başlamadan önce Munn, bir gün daha fazla çocuk sahibi olma umuduyla yumurtalarını dondurdu.

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Ünlü oyuncu “John ve ben bu konuda uzun uzun konuştuk. Ailemizi büyütmek istediğimizi anlamıştık” dedi.

YENİDEN ANNE OLABİLECEĞİNİ ÖĞRENİNCE SEVİNÇ GÖZYAŞLARI DÖKMÜŞ

Ve dondurulmuş yumurtalarından sağlıklı bir embriyo elde ettiklerinde hem kendisinin hem de 41 yaşındaki hayat arkadaşı John Mulaney’in gözyaşlarına boğulduğunu itiraf etti.

Güzel yıldız bir yandan tedaviye devam ederken bir yandan da bir kez daha anne olmanın hayalini kuruyor.

OĞLU BÜYÜRKEN YANINDA OLAMAZSA DİYE...

Bir yandan da duygusal açıdan çok zor olmasına rağmen kansere yakalandığı günden sonra yaşadığı zorlu sürecin her anını belgelemeye çalışıyor.

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Bir gün eğer bu savaşta yenik düşer ve oğlu büyürken yanında olmazsa ona annesini hatırlamak ve yanında olabilmek, onu büyürken görebilmek için ne büyük bir mücadele verdiğini anlatabilmek için…