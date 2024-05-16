Kanser olduğunu öğrenince hemen harekete geçti… Artık rahmi olmasa bile isterse anne olabilecek

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Ancak bu durum en çok çeşitli sağlık sorunları yüzünden anne olma hayallerine kavuşamamış kadınların işine yarıyor elbet.

KANSER OLDUĞUNU AÇIKLAYIP HERKESİ ŞOKE ETMİŞTİ

Bu isimlerden biri de geçtiğimiz günlerde kansere yakalandığını açıklayan güzel yıldız Olivia Munn oldu.

Olivia Munn meme kanserine yakalandığını ve kanserle kimslere söylemeden tek başına mücadele ettiğini aylar sonra açıklamıştı

Mart ayında 2024 Oscar Ödülleri'nde kırmızı halıda boy gösterdiğinde her zamanki güzelliğiyle herkesi büyüleyen Olivia Munn çok kısa bir süre sonra kansere yakalandığını söyleyerek herkesi şaşkına çevirdi.

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Üstelik ünlü oyuncu bunu herkesten saklamış, iki memesi de alınmış ve çoktan kanser tedavisi görmeye başlamıştı.

Bu zorlu süreci herkesten gizli, sevgilisi John Mulaney’in desteğiyle atlatmaya çalışan Munn, bu haberi verdikten kısa bir süre geçtikten sonra bir kötü haberi daha hayranlarına duyurdu.

MEME KANSERİ OLDU, TÜM ÜREME ORGANLARINI ALDIRMAK ZORUNDA KALDI

Kanser tedavisi görürken ileride daha başka tehlikeli durumlar yaşamak istemeyen yıldız isim doktorlarının da önerisiyle tüm üreme organlarını yani yumurtalıklarını ve rahmini aldırmak zorunda kalmıştı.

Olivia Munn iki memesi de alındıktan sonra doktorlarının tevsiyesiyle yumurtalıkları ve rahmini de aldırmıştı

Bu psikolojik açıdan çok zor durum kadınlar için ruhen ve bedenen çok zorlayıcı bir süreç anlamına geliyor.

Olivia Munn, aldığı destekle, John Mulaney, annesi ve sevdiklerinin yardımlarıyla bu kötü günleri atlattı, toparlanma sürecine girdi.





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TAM YUVASINI KURMUŞKEN KÖTÜ HABERİ ALDI

42 yaşındaki oyuncu meslektaşı John Mulaney’le 2021’de aşk yaşamaya başlamış, çiftin oğulları da yıl bitmeden dünyaya gelmişti.

Olivia Munn işi ve aşkı bir arada yürütüp, mutlu yuvasını kurmuşken gelen kötü haber adeta hayatının en güzel günlerinin üzerine bir kabus gibi çöktü.

Kanser teşhsi aldıktan sonra yumurtalarını donduran güzel yıldız rahmi olmasa bile anne olabilecek

John Mulaney’le ailelerini büyütmek isteyen güzel yıldız neyse ki bu korkunç kâbustan uyanabilecek ve isterse yumurtalıkları ve rahmi olmasa da çocuk sahibi olabilecek.

DAHA ÖNCE DE DENEMİŞTİ… KANSER OLDUĞUNU ÖĞRENİNCE HEMEN HAREKETE GEÇTİ

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Çünkü o da yumurtalarını donduran ünlülerin arasında ve bu güzel haberi de geçtiğimiz gün verdi. Olivia Munn aslında 33 ve 39 yaşlarındayken iki kez daha yumurtalarını dondurmuştu.

Ancak o günlerde belki bir yuva kuracağı umuduyla yaptırdığı bu işlemden faydalanmadı yani çocuk sahibi olma girişiminde bulunmadı.

Olivia Munn üçüncü kez yani 42 yaşındayken yumurtalarını dondurduğundaysa kanser olduğunu öğrenmişti.

KANSER TEDAVİSİ BİRÇOK KADININ ELİNDEN ANNE OLMA ŞANSINI ALIYOR

Birçok kadın kanser tedavisinde kullanılan radyasyon, kemoterapi ya da hormon tedavileri nedeniyle ileride anne olma şansını kaybediyor…

Olivia Munn bir çocuk sahibi daha olmayı isterse taşıyıcı anne yöntemini kullanacak

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Bu kez bu işlemi yaptırması çok daha anlamlı oldu çünkü kanser tedavisi sırasında başına gelebilecekleri tahmin etmiş ve önceden önlem almak istemişti.

“ANNE OLSAM DA ÇOCUĞUMU KARNIMDA TAŞIYAMAM”

“John ve ben bu konu hakkında çok konuştuk ve ailemizi büyütmeyi düşünüyoruz. Rahmim ve yumurtalıklarım alınmadan önce yumurta dondurmaya karar verdik” diyen Olivia Munn bu işlemle bir sağlıklı embriyo elde ettiklerini söyledi.

Olivia Munn son Instagram paylaşımında oğlunun parmağının burnuna girdiği anları gösterip "hoşça kal kişisel mesafe sınırları" yazdı

“Ben artık anne olmak istesem bile kendi bebeğimi karnımda taşıma şansım yok” diyen Olivia Munn oğullarının bir kardeşi olmasını istediklerinde taşıyıcı anne yoluyla bir çocuk sahibi olmayı planladıklarını duyurdu…