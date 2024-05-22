Ünlü oyuncunun evliliği sallantıda… Yeni karısıyla sorunlarını çözmek için eski karısından tavsiye alıyor

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Birlikte kamera karşısına geçtikleri filmin setinde aşık olduklarında daha ikisi de kariyerlerinin başlarındaydı. 2000’lerin ilk yıllarında başlayan bu ilişki çok ses getirdi.

AŞKI DA AYRILIĞI DA İKİ TEKRARLA YAŞADILAR

Öyle ki ünlü çift o günlerde peşlerine paparazziler düşmeden adım atamıyor, basın sürekli onları ve ilişkilerini manşetlere taşıyordu.

Ben Affleck ve Jennifer Lopez bir süredir ayrılacakları yönündeki haberlerle manşetleri süslüyor

Hollywood’un o dönemki en ünlü çifti, Jennifer Lopez ve Ben Affleck 2002’de nişanlandıklarını açıkladıklarında adeta yer yerinden oynamıştı.

Tam evlenecek diye beklenirken yollarını ayırmaları ise hayranlarına büyük bir üzüntü yaşattı. Ayrılığın ardında bu iki ünlü ismin ilişkilerine şöhretlerinin gölge düşürmesi, üzerlerindeki baskı vardı.

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BAŞKALARIYLA EVLENMİŞLERDİ, MUTLULUĞU YİNE BİRBİRLERİNDE ARADILAR

Sonrasında Jennifer Lopez ünlü şarkıcı Marc Anthony’yle, Ben Affleck ise güzel yıldız Jennifer Garner ile evlendi. Lopez’in bu evlilikten ikizleri oldu. Ben Affleck ve Jennifer Garner’ın ise üç çocuğu…

Niyetinde bu evlilikler de bitti ve gönülleri boş kalan Jennifer Lopez ve Ben Affleck mutluluğu bir kez daha birbirlerinin kollarında buldu.

İlk kez nişanlanmalarının üzerinden tam 20 yıl geçtikten sonra da 2022’de rüya gibi bir düğünle evlendiler. Ünlü çift yıllar önce film setinde tanışıp büyük bir aşk yaşamıştı

İLK AYRILIKTAN DERS ÇIKARMADILAR, YİNE AYNI SEBEPTEN MUTSUZ OLDULAR

Ve aslında geçmişte onları ayıran kâbusun içine bir kez daha düşmüş oldular. Basın ünlü çifte, hele de ikinci kez bir araya gelince, aşırı ilgi gösterdi, yine peşlerinden paparazziler eksik olmadı ve ilişkileri sürekli basına malzeme oldu.

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Bu süreçte Ben Affleck’in boşandığı Jennifer Garner’la ilişkisi de giderek ilerledi. Eş olarak anlaşamayan iki ünlü yıldız ayrıldıktan sonra üç çocukları için sık sık bir araya gelmeye devam ettiler.

Jennifer Lopez Ben Affleck'ten ayrıldıktan sonra Marc Anthony'yle evlenmiş ve ikizleri olmuştu

Affleck ve Garner çocuklarını ayrı olsalar da birlik içinde büyütmek için güzel bir arkadaşlık ilişkisi kurdular, bu süreçte birbirlerinin de sırdaşı oldular. Hatta iki eski eşin yan yana geldiklerinde sergiledikleri bu samimi görüntü Jennifer Lopez’i epey kıskandırdı.

YENİ EŞ ESKİ EŞİ KISKANIP KAVGA ÇIKARIYOR DENİYORDU

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2 yıllık evlilikleri boyunca sık sık kavga ederken ve asık suratlarıyla basına yakalanan Jennifer Lopez ve Ben Affleck’in Lopez Jennifer Garner’ı kıskandığı için tartıştıkları bile iddia edildi.

Son haftalarda haklarında ayrılacak söylentileri çıkan Jennifer Lopez ve Ben Affleck etraflarına karmaşık mesajlar vermeye devam ediyorlar. Bir yandan Ben Affleck karısını önemli davetlerde, film galalarında yalnız bırakıyor. Jennifer Garner yıllardır adeta eski eşinin akıl hocalığını yapıyor

EVLENİRKEN RÜYADA YAŞIYOR GİBİYDİ… RÜYA 2 YILDA SONA ERDİ

Bir yandan da tam bu iş herhalde bitti derken pat diye yan yana, mutlu mesut pozları ajanslara düşüyor. Ben Affleck’in yeniden bir araya geldiklerinde aşk ateşiyle mantıklı karar veremediği ve Jennifer Lopez’le evlilik kararını çok erken ve düşünmeden aldığı konuşuluyor.

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Aradan iki yıl geçtikten sonra durumun farkına varan ve adeta bir rüyadan uyanan usta aktörün verdiği karardan pişman olduğu, Lopez’le anlaşamadıkları ve çoktan evinden ayrılıp başka bir yere taşındığı da söyleniyor. Birlikte üç çocuk büyüten Ben Affleck ve Jennifer Garner evliyken anlaşamadılar ancak boşandıktan sonra çok iyi birer dost oldular

DERDİ OLUNCA YİNE ONA KOŞTU

Tüm bu sancılı sürecin ortasında, adı sürekli manşetlere taşınan Ben Affleck, Jennifer Lopez kırmızı halılarda tek başına yürürken çareyi yine eski karısı Jennifer Garner’a sığınmakta buldu.

Birlikte kameralara yakalanan eski eşler yine oldukça samimi şekilde görüntülendi. Yakın çevrelerinin söylediğine göre artık evliliğini bitirme konusunda epey kararlı olduğu iddia edilen Ben Affleck bu konuda da Jennifer Garner’a danışıyor.

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BİTEN EVLİLİĞİ İÇİN ESKİ KARISINDAN DESTEK ALIYOR

Hatta danışmakla kalmayıp bu zorlu süreçte Jennifer Garner’dan destek alıyor, derdini ona açıyor ve onun vereceği tavsiyelere de çok değer veriyor.

Zaten evlilikleri boyunca Jennifer Garner’ın bu kadar hayatlarının merkezinde olmasına bozulan Jennifer Lopez’in bun ne tepki vereceği ise merakla bekleniyor…

Ben Affleck'in Jennifer Lopez'le birlikteyken gülmeyen yüzü Jenniger Garner'la birlikteyken hep gülüyor...