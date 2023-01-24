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Aşklarını Instagram'da resmileştirdiler: Gönlünü eski kocasının takım arkadaşının oğluna kaptırdı!

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#Larsa Pippen#Marcus Jordan#Scottie Pippen
Aşklarını Instagramda resmileştirdiler: Gönlünü eski kocasının takım arkadaşının oğluna kaptırdı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 24, 2023 15:28

‘İnternette hakkındaki bilgiler kısmında Amerikalı bir realite televizyon kişiliği, sosyetik ve iş kadınıdır’ yazan bu televizyon yıldızı aslında hâlâ en çok eski evliliği ve bu evliliğinden kalan soyadını taşımasıyla tanınıyor. ABD’nin popüler kanalı Bravo'nun 2011'deki prömiyerinden bu yana ‘Miami'nin Gerçek Ev Hanımları’ adlı realite dizisinin orijinal ana oyuncu kadrosunda yer alan ve bu programda kazandığı popülariteyi başarılı iş girişimlerine ve gösteri dünyasından isimlerle kurduğu dostluklara dönüştüren bu isim şimdilerde yaşadığı aşkla gündemde.

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BU AŞK ÇOK GÜMBÜRTÜ KOPARDI

“E ne var bunda? Aşk yaşaması neden gündemde?” diye sorabilirsiniz elbette. Önce Larsa Marie Pippen, yani dünyaca tanındığı ismiyle Larsa Pippen’ın NBA’in en büyük efsanelerinden biri olan Scottie Pippen'dan daha 2021’de boşandığını ve onun dört çocuğunun annesi olduğunu hatırlatalım. 1997’de başlayan bu büyük aşk Pippen büyük bir NBA yıldızı olduğu müddetçe ve o emekli olduktan sonra da devam etmiş; çiftin ayrılıklarının ardındansa Larsa’nın adı oldukça dikkat çekici bir isimle anılmaya başlamıştı.

Aşklarını Instagramda resmileştirdiler: Gönlünü eski kocasının takım arkadaşının oğluna kaptırdı
48 yaşındaki Larsa Pippen, başta Kim Kardashian ve Kardashian ailesinin diğer ünlü üyeleriyle olmak üzere gösteri dünyasından birçok isimle dostluklarıyla da tanınıyor. Eşinden dolayı kazandığı ünü kendi girişimleriyle büyüten bu kadın, Scottie Pippen'la olan aşkı sona erdikten sonra Khloe Kardashian’ın 2 çocuğunun babası Tristan Thompson’la ilişki yaşamış; sonra da Kardashian ailesi tarafından dışlanmıştı.

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KENDİNDEN 16 YAŞ KÜÇÜK AŞKININ KİMLİĞİ ŞOK ETKİSİ YARATMIŞTI

Ama zaten bir süredir başka bir aşka yelken açan Larsa, bu yaşananlardan çok etkilenmedi. Şimdilerde onun için hayatının merkezinde yeni aşkı Marcus Jordan var. 32 yaşındaki Marcus Jordan’ın Larsa Pippen’dan 16 yaş küçük olması bir yana babasının kimliği herkesin gözlerinin bu ikiliye çevrilmesine neden oluyor. Üstelik daha önce sarmaş dolaş paparazzilere yakalan çift artık saklanmaktan vazgeçmiş olacak ki birlikte ilk resmi Instagram paylaşımlarını da yaptılar.

Aşklarını Instagramda resmileştirdiler: Gönlünü eski kocasının takım arkadaşının oğluna kaptırdı
Marcus Jordan, gelmiş geçmiş en büyük NBA efsanesi sayılan, basketbol oynadığı dönemde kırdığı rekorlarla spor dünyasını altüst eden bir isim. Ve çoğu kişinin de hatırlayacağı gibi Scottie Pippen'la da uzun süre takım arkadaşıydılar. Yani Larsa Pippen’ın yeni aşkı eski kocasının takım arkadaşı. Kim bilir belki de Larsa Pippen, Marcus’un daha küçük bir çocuk olduğu dönemlerin bile tanığı olmuştur. Zira iki eski arkadaş olan Jordan ve Pippen’ın yakın oldukları herkesin malumu.
Aşklarını Instagramda resmileştirdiler: Gönlünü eski kocasının takım arkadaşının oğluna kaptırdı
ESKİ KOCASININ ESKİ DOSTUNUN OĞLU!

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Hal böyle olunca Larsa Pippen ve Marcus Jordan aşkı da herkesin çok konuştuğu bir olay haline gelmiş durumda. Üstelik Scottie Pippen ve Michael Jordan’ın arası, eleştirmenlerce beğenilen 10 bölümlük ESPN belgeseli The Last Dance'in 2020'de yayınlanmasının ardından bozulmuş durumda. İki eski dost artık görüşmüyor.

57 yaşındaki Scottie Pippen, belgeselde Michael Jordan’ın bile isteye kendisini çok öne çıkarıp kendisi ve diğer takım arkadaşlarının adını küçülttüğünü, Jordan’ın bu yapımdan 10 milyon dolar kazanırken kendilerine hiç para verilmediğini açıklamıştı.

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Hatta Marcus Jordan’la aşk yaşayan Larsa Pippen’ın da kocası ve sevgilisinin babası arasındaki bu anlaşmazlık yüzünden aşkını saklamaya çalıştığı ve birlikte görüntülenmelerine rağmen Marcus’tan ‘arkadaşı’ olarak söz ettiği iddia edildi.

Aşklarını Instagramda resmileştirdiler: Gönlünü eski kocasının takım arkadaşının oğluna kaptırdı
BİRKAÇ AYDIR FOTOĞRAFÇILAR HER YERDE PEŞLERİNDE 

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Larsa Pippen ve Marcus Jordan ilk olarak 4 Eylül 2022’de Miami’de sarmaş dolaş görüldüler. O günden beri birbirlerinden hiç ayrı duramayan çift her yerde fotoğrafçılara yakalanmaya devam ettiler. Çiftin öpüşürken çekilmiş ilk fotoğrafı ise 7 Ocak’ta yayınlandı. Ancak tüm bunlara rağmen çift kendileri fotoğraf paylaşmaktan çekindi.

Aşklarını Instagramda resmileştirdiler: Gönlünü eski kocasının takım arkadaşının oğluna kaptırdı
Bunca köşe kapmaca ve saklı gizli kaçamağın ardından Larsa Pippen ilk adımı attı ve Marcus Jordan’la ilk fotoğrafını Instagram’dan paylaştı. Sevgilisinin bu paylaşımına seyirci kalmayan Marcus da bu paylaşımı kendi hesabına taşıdı. Böylece çift dünyaya ‘artık saklanmıyoruz’ mesajı da vermiş oldu.
Aşklarını Instagramda resmileştirdiler: Gönlünü eski kocasının takım arkadaşının oğluna kaptırdı
İLK RESMİ INSTAGRAM PAYLAŞIMLARI DA MANİDAR OLDU

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Bu paylaşımın en dikkat ekici yanıysa ikilinin poz verdiği yerin duvarındaki devasa detaydı. Larsa ve Marcus, Marcus’un babası Michael Jordan’ın efsane 23 numaralı Chicago Bulls formasının önünde poz vermişti. Yani hem konumları ve yaş farkları gereği dikkat çeken bu aşk yüzünden söylenen şeyleri umursamadıklarının altını çiziyorlar hem de Michael jordan’la kavgalı olan eski eş Scottie Pippen’a selam çakıyorlardı…

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#Larsa Pippen#Marcus Jordan#Scottie Pippen

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