O gün müşterisiyle kavga etmeseymiş bugün her şey farklı olacakmış: Market kasiyerliğinden Hollywood yıldızlığına…

GEREKİRSE SÜPER KAHRAMAN, GEREKİRSE BÜYÜKANNE

64 yaşındaki yıldız oyuncu 17 Şubat'ta sinemalarda gösterime girecek Marvel yapımı süper kahraman filmi Ant-Man and the Wasp: Quantumania'da Janet Van Dyne rolünde rol alacak. Bir yandan da yeni filmi Wild Four O'Clocks'ta yıllarca onlarla görüşmedikten sonra torunlarını emanet alan ve onlara bakmaya başlayan bir büyükanneyi canlandırmaya hazırlanıyor. İlerleyen yaşına rağmen sahip olduğu dinamizmle her türden rolün altından kalkabileceğini kanıtlayan bu isim Hollywood’un en çok yönlü oyuncularından biri.

Güzel yıldız ilerleyen yaşına rağmen hâlâ süper kahraman filmlerinde başrolde yer alıyor

AL PACINO'YLA BİRLİKTE DEVLEŞTİLER

Küçük televizyon filmleri ve ufak rollerle kamera karşısına geçtiği dizilerin ardından ilk büyük çıkışını 1983'te Al Pacino'yla kamera karşısında karşılıklı döktürdükleri Scarface’de (Yaralı Yüz) yaptı. Öldürücü bakışları ve 'içgüdüsel' olarak tanımladığı ham yeteneğiyle Michelle Pfeiffer adındaki bu mavi gözlü sarışın hemen Hollywood’un A listesine girdi. Ancak kendi anlattığına göre rollerin seçme süreci onu çok gerginleştirdiği için yapımcılarla her görüşmesinde performansı daha da kötüleşti. 40 YILDAN UZUN KARİYERİ BAŞARILARLA DOLU

40 yıldan uzun süren kariye boyunca rol aldığı filmler çok ses getirdi; bir mafya patronunun sevgilisinden Batman’in düşmanı Kedi Kadın’a, siyah çocuklarla çalışan idealist bir öğretmenden psikopat karakterlere kadar çok geniş yelpazede karakterler canlandırdı. “Bir oyuncuyu her şeyden daha çabuk zayıflatan şey korkudur” diyerek seçmelerde yaşadığı kâbus gibi anları paylaşan güzel oyuncu bu süreçlerde cesareti oldukça kırılsa da ve bilmeden de olsa bu korkuyu kendi lehine kullanmayı bilmiş.

ADI BİR ZAMANLAR 'DR. HAYIR' OLMUŞ

Şimdilerde sık sık perdede izleyebildiğimiz oyuncu kariyerinin karanlık bir dönemindeyse onunla çalışan menajerler tarafından ‘Dr. No’ yani Dr. Hayır olarak adlandırılmış. Ona teklif edilen her rolü reddeden, kameralardan kaçan ve Hollywood’un ışıltısına sırt çeviren yıldız o günleri yakın zamanda katıldığı bir poscast’te anlattı.

Ne genç ne de yaşlı sayıldığı, baş kadın karakteri oynayabilecek durumda olsa bile zaman zaman büyükanne rollerinin karşısına getirildiği süreçte o da yaş alan tüm kadın Hollywood aktrisleri gibi sektörün azizliğine uğradığını söyledi. Bu tür durumlarda hep arada kaldığını ve rolleri reddettiğini itiraf eden yıldız bir yandan da kurduğu aile yüzünden oyunculuktan çekindiğini anlatıyor. ÇOCUKLARI İÇİN KAMERAYA SIRT ÇEVİRDİ

Üç kez Oscar’a aday gösterilen Michelle Pfeiffer, uzun yıllardır ünlü yazar ve yapımcı David E. Kelley’yle evli ve 29 yaşında Claudia adında bir kızı ve 28 yaşında Henry adında bir oğlu var. Bir film teklifi aldığında sürekli çocuklarının bakımı, filmin okul dönemiyle çakışıp çakışmaması, çocuklarına ne kadar zaman ayırabileceği gibi konularda hep kaygılanan yıldız biraz da bu sebeple ara verdiği oyunculuğa çocuklarının “Anne, ne zaman evden çıkıp tekrar oyunculuk yapmaya başlayacaksın” soruyla dönmüş aslında.

Önce şaşırıp çocuklarına “Evde olmamdan memnun değil misiniz?” diye soran Michelle Pfeiffer, sektörden ne kadar uzun yıllar ayrı kaldığını fark etmediğini böylece anlamış. “Dürüst olmak gerekirse, ben, ne kadar zaman geçtiğinin farkında bile değildim. Ve beni evden ayrılmaya sevk edecek kadar sevdiğim hiçbir şey yoktu.” diyen yıldız oyuncu mesleğine başlamasına sebep olan şaşırtıcı olayı da anlattı. SÜPERMARKET KASİYERLİĞİNDEN HOLLYWOOD YILDIZLIĞINA UZANAN YOL

Hollywood’un ikonik güzeli, California Orange County ilçesinde büyüdü ve Vons adındaki bir süpermarket zincirinde çalışıyordu. Kasiyerlik yapan gencecik Michelle Pfeiffer bir gün kızgın bir müşteriyle büyük bir kavga ettikten sonra oturup bir karar verdiğini söylüyor. O kavgadan sonra yaşadığını hayal kırıklığını anlatan yetenekli oyuncuyu hâlâ perdede görmemizi bu kötü olaya borçluyuz aslında.

Çünkü Michelle Pfeiffer, market kasiyeri bir işçiyken başına gelenlerin ardından oturup hayatta ne istediğini ve kendisine altın tepside ne sunulsa ömrü boyunca yapmak isteyeceğini işte tam da o gün düşünmüş ve oyunculuk mesleğinde karar kılmış. İlk önce tiyatroya aşık olan ve ufak roller için sürekli Los Angeles’a gidip gelmeye başlayan yetenekli aktris bir yandan da oyunculuk dersleri almaya başlamış ve büyük bir Hollywood yıldızı olmanın ilk adımlarını da işte böyle atmış.

