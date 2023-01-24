Yıldız şarkıcının başını samuray kılıcıyla kesmeyi planlamışlardı: Şeytan kraliçe onu seviyor, ölmeli!

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2011'DE YAŞANAN KORKUNÇ OLAY
35 yaşındaki yıldız şarkıcı Joss Stone, sevgilisi Cody DaLuz’dan Ocak 2021’de kızı Violet Melissa’yı, Ekim 2022’de ise oğlu Shackleton Stoker’ı doğurdu. Mutlu ailesiyle ABD, Nashville’de yaşayan şarkıcı bugünkü haliyle mutlu bir aileye sahip bir yıldız ama 2011’de yaşadıklarını bir türlü unutamıyor.
Adları Kevin Liverpool ve Junior Bradshaw olarak açıklanan ve daha sonra mahkemede uyuşturucu bağımlığı oldukları bildirilen iki adam 2011 yılında, mayıs ayında, yanlarındaki bir samuray kılıcı ve bir araba dolusu başka silahla şarkıcı Joss Stone’u öldürmek için yola çıktılar. Yakalanmasalar “Bu olaydan önce kapımı bile kilitlemezdim” diyen şarkıcıyı muhtemelen öldürecek olan bu adamların cinayet planını neden yaptıkları ise arabalarında bulunan notlardan anlaşıldı.
WILLIAM VE HARRY'YLE DE YAKIN DOST
Bu sevginin ona pahalıya patlayacağındansa haberi yoktu. Kevin Liverpool ve Junior Bradshaw, kraliyet ailesinden, özellikle de Kraliçe Elizabeth’ten nefret ediyordu. Ve onlara göre kraliyet ailesinin gözbebeği olan bu şarkıcı sırf bu yüzden kafası samuray kılıcıyla kesilerek öldürülmeyi hak ediyordu! Bulunan kanıtlar ikilinin önce Joss Stone’nun evini soymayı planladığı, sonra onu öldürecekleri ve sonrasında da cesedini evinin yakınlarındaki bir nehre atacaklardı.
"İNSANLAR BAZEN SİZİ ÖLDÜRMEK İSTER"
Ama elbette bu kadar uzakta, hatta başka bir kıtada olmasının bir nedeni var. Yargılanmaları 2013’te biten ve ikisi de uzun hapis cezaları alan bu iki adam aradan birkaç ıl geçtikten sonra serbest bırakılmış. Ve bir zamanlar kapısını bile kilitlemeyen yıldız şarkıcı onların hapiste olmadığı bir ülkede yaşamak istemediğini anlayarak ABD’ye, Nashville’e taşınmaya karar vermiş.
KRALİYET AİLESİYLE BAĞINI HÂLÂ KOPARMADI
Joss Stone bir gün yeniden memleketi Devon’a dönebilmeyi umuyor. İki çocuğunun da kendisi gibi doğayla iç içe, kır evlerinde, at binerek ve rahat bir yaşam sürerek büyümesini diliyor. Kent'te doğduktan sonra bir genç olarak büyüdüğü Devon'a dönmeyi umuyor. Üstelik Stone, kraliyet ailesi yüzünden başına gelenlere rağmen onlarla olan dostluğunu da sürdürüyor: Güzel şarkıcı Prens Harry ve Meghan Markle’ın 2018’deki düğününün de davetlileri arasındaydı.