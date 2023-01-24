Yıldız şarkıcının başını samuray kılıcıyla kesmeyi planlamışlardı: Şeytan kraliçe onu seviyor, ölmeli!

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2011'DE YAŞANAN KORKUNÇ OLAY

35 yaşındaki yıldız şarkıcı Joss Stone, sevgilisi Cody DaLuz’dan Ocak 2021’de kızı Violet Melissa’yı, Ekim 2022’de ise oğlu Shackleton Stoker’ı doğurdu. Mutlu ailesiyle ABD, Nashville’de yaşayan şarkıcı bugünkü haliyle mutlu bir aileye sahip bir yıldız ama 2011’de yaşadıklarını bir türlü unutamıyor.

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2011’de, kendi memleketi İngiltere’de, Devon şehrinin kırsalında güzel bir evde mutlu mesut yaşar ve ününün tadını çıkarırken başına gelenler herkes için korkulu bir rüyaya dönüşebilecek kadar kan dondurucu. Joss Stone’un dikkatli komşuları olmasa belki de bu Grammy ödüllü yetenekli şarkıcı şimdi aramızda olmayacaktı. Çevrede yaşayanların ihbarları üzerine Stone’un evinin çevresinde dolaşan bir araç durdurulmuş; içindeki iki adam, yanlarına aldıkları cinayet silahları ve bu silahlarla işlemeyi planladıkları korkunç cinayet o günlerin en çok konuşulan olaylarından biri haline gelmişti.

KRALİÇE ONU SEVİYOR, MUTLAKA ÖLMELİ

Adları Kevin Liverpool ve Junior Bradshaw olarak açıklanan ve daha sonra mahkemede uyuşturucu bağımlığı oldukları bildirilen iki adam 2011 yılında, mayıs ayında, yanlarındaki bir samuray kılıcı ve bir araba dolusu başka silahla şarkıcı Joss Stone’u öldürmek için yola çıktılar. Yakalanmasalar “Bu olaydan önce kapımı bile kilitlemezdim” diyen şarkıcıyı muhtemelen öldürecek olan bu adamların cinayet planını neden yaptıkları ise arabalarında bulunan notlardan anlaşıldı.

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2000’li yılların başında o dönemde henüz gencecik prensler olan William ve Harry’yle tanışan ve onlarla arkadaş olan Joss Stone, ülkesinde kraliyete yakınlığıyla tanınan bir şarkıcı haline gelmişti. Stone, şimdi Galler Prensi ve Prensesi olan William ve Kate Middleton’ın düğününe özel davetli olan sınırlı sayıdaki kişiden biriydi. Joss Stone yıllar içinde kraliyet ailesiyle olan bağını güçlendirmiş, kraliyetyararına düzenlenen konserlerde sahneye çıkmış, William ve Harry’yle arkadaşlık ederek görüşmüş ve hatta Kraliçe Elizabeth’in bile sevgisini kazanmıştı.

WILLIAM VE HARRY'YLE DE YAKIN DOST

Bu sevginin ona pahalıya patlayacağındansa haberi yoktu. Kevin Liverpool ve Junior Bradshaw, kraliyet ailesinden, özellikle de Kraliçe Elizabeth’ten nefret ediyordu. Ve onlara göre kraliyet ailesinin gözbebeği olan bu şarkıcı sırf bu yüzden kafası samuray kılıcıyla kesilerek öldürülmeyi hak ediyordu! Bulunan kanıtlar ikilinin önce Joss Stone’nun evini soymayı planladığı, sonra onu öldürecekleri ve sonrasında da cesedini evinin yakınlarındaki bir nehre atacaklardı.

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Tüm bunlar olup biterken Joss Stone evindeydi ve eğer polis arabalarını durdurmamış olsa Stone belki de gerçekten çok tan ölmüş olacaktı. Tüm bunlar olduğunda Joss Stone henüz 23 yaşında genç bir şarkıcıydı. Acı acı gülümseyerek “İnsanlar bazen sizi gerçekten öldürmeye çalışıyor” diyen ve yaşadıklarının şokunu uzun süre üzerinden atamayan Stone artık tüm bunlardan uzakta bir yaşam sürüyor.

"İNSANLAR BAZEN SİZİ ÖLDÜRMEK İSTER"

Ama elbette bu kadar uzakta, hatta başka bir kıtada olmasının bir nedeni var. Yargılanmaları 2013’te biten ve ikisi de uzun hapis cezaları alan bu iki adam aradan birkaç ıl geçtikten sonra serbest bırakılmış. Ve bir zamanlar kapısını bile kilitlemeyen yıldız şarkıcı onların hapiste olmadığı bir ülkede yaşamak istemediğini anlayarak ABD’ye, Nashville’e taşınmaya karar vermiş.

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The Times'a konuşan Joss Stone “2011'de başıma gelenler, kapılarımı kilitlememe ve alarm sistemi kurmama neden oldu, oysa daha önce böyle bir yaşantım yoktu” diyor. Sevgilisi Cody DaLuz’un bu konularda çok daha rahat bir insan olduğunu ve “Endişelenecek bir şey yok” dediğini anlatan güzel yıldız yine de sevdiği adamın güvenlik sektöründe çalışmasından ve bu konudaki deneyimlerinden mutlu.

KRALİYET AİLESİYLE BAĞINI HÂLÂ KOPARMADI

Joss Stone bir gün yeniden memleketi Devon’a dönebilmeyi umuyor. İki çocuğunun da kendisi gibi doğayla iç içe, kır evlerinde, at binerek ve rahat bir yaşam sürerek büyümesini diliyor. Kent'te doğduktan sonra bir genç olarak büyüdüğü Devon'a dönmeyi umuyor. Üstelik Stone, kraliyet ailesi yüzünden başına gelenlere rağmen onlarla olan dostluğunu da sürdürüyor: Güzel şarkıcı Prens Harry ve Meghan Markle’ın 2018’deki düğününün de davetlileri arasındaydı.