Paris Moda Haftası’nda inanılmaz anlar: Ünlü şarkıcıyı o halde görenler şaşına döndü

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HERKES KYLIE JENNER'I KONUŞTU AMA...

İşte tam bu görkemli şaşaanın içinde çok tartışılan Kylie Jenner’lı ‘aslan başı’ olayının ardından bir tuhaf moda anı daha yaşandı ve Paris’ten dünyaya servis edilen fotoğrafları gören herkesin gözleri deyim yerindeyse yuvalarından fırladı. Bu kez de başrolde bir model değil dünyaca ünlü bir şarkıcı vardı.

Doja Cat bu çok konuşulan defileye oldukça 'normal' bir şekilde gelmişti

Kylie Jenner ve Irina Shayk’ın podyumda omuzlarında birer aslan başıyla boy gösterdikleri Schiaparelli defilesi belli ki Paris Moda Haftası’nın en çok konuşulan şovu olmaya bir süre daha devam edecek. Çünkü bu ilginç ve birçok açıdan tepki toplayan defilede bu aslan başı şovunu bile gölgede bırakan bir görüntü daha yer aldı. GÖREN KİMSE TANIYAMADI: KİM BU KIRMIZIYA BOYANMIŞ KADIN?

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27 yaşındaki dünyaca ünlü yıldız şarkıcı Doja Cat, Schiaparelli moda şovunda kırmızı kristallerle kaplı bir görünümle ortaya çıktığında tanınmaz haldeydi ve adeta herkesin bu görüntü karşısında gözleri kamaştı. Bir basın açıklamasına göre, bu görünümün ardında efsanevi makyaj sanatçısı Pat McGrath vardı ve sanatçı Dante'nin 14. Yüzyılda yazdığı destansı İlahi Komedya’sının 'Inferno' (Cehennem) bölümünden ilham almıştı bu çılgın görünümü yaratırken.

Doja Cat, kırmızı straplez bir Schiaparelli Haute Couture elbisesini boncuklu etekle giymiş, diz boyu kırmızı çizmeler, dramatik bir kırmızı şal ve aynı kırmızı tonda dev küpelerle de kostümünü tamamlamıştı. Ama bu baştan aşağı kırmızı giysi ve aksesuarların altında; Doja Cat’in bedenine giydiği şey çok daha çarpıcıydı. Doja Cat'in görünümü baştan aşağı Schiaparelli Haute Couture tasarımıydı

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ÜZERİNDE TAM 30 BİN SWAROVSKİ KRİSTALİ TAŞIDI

Pat McGrath, Doja Cat’i baştan ayağa kırmızı vücut boyasıyla boyamıştı ve bu da yetmezmiş gibi ünlü şarkıcının bedenine 30 bin adet Swarovski kristali yapıştırılmıştı. Saçlarını kazıtan Doja Cat’in vücudu başından elbisesinin açıkta bıraktığı tüm noktalara kadar, yüzü de dahil, tamamen kırmızıydı ve bu boyanın üstüne yapıştırılan Swarovski kristalleri şarkıcıyı tanınmaz hale getirmişti.

Defilenin girişinde ve ön sırasında otururken verdiği pozlarla günün en çok konuşulan kişisi olmayı başaran şarkıcının bu görünüme kavuşturulması da haliyle kolay olmadı. Gerçek adı Amalia Dlamini olan şarkıcının bu tuhaf makyajı, üzerine Swarovski kristalleri yapıştırılması ve sonra da Schiaparelli tasarımı giysisini ve aksesuarlarını giymesi tam 5 saat sürdü. Bu görünümün yaratıcısı makyaj sanatçısı Pat McGrath, gün boyunca, Doja Cat’in bu durumda beklerken gösterdiği sabrı ve sakinliği öven paylaşımlar yaptı.

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MAKYAJI TAM 5 SAAT SÜRMÜŞ

Kylie Jenner ve Irina Shayk’ın defilesinde aslan başıyla boy gösterdiği ve Doja Cat’in de tabiri caizse kırmızı bir uzaylı gibi defilesine katıldığı Schiaparelli modaevi 1927'de Elsa Schiaparelli tarafından kuruldu. Yıllar içinde alışılmadık temalarıyla ses getiren marka Beyoncé ve Kim Kardashian gibi isimler tarafından tercih edilmesiyle tanınıyor.

Doja Cat’in Paris Moda Haftası’ndaki ilk tuhaf görünümü bu kristalli kırmızı hali değil. Yıldız şarkıcı geçen yıl da aynı yerde bu kez A.W.A.K.E. MODE tasarımı bir ceket pantolon takımla ve içi kürklü ancak vegan bir süet paltoyla spot ışıklarının altında görülmüş; bu kez da tüm bedenini altın rengi bir vücut boyasıyla kaplamıştı. Bununla da yetinmeyen şarkıcı Monot modaevinin defilesine de siyah dekolteli bir giysi ve tıpkı bir uzaylıya benzediği mavi yüz boyalı makyajıyla katılmıştı. GEÇEN YIL DA BENZER GÖRNÜMLERİ VARDI

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Hayranlarıyla sosyal medyada oldukça yakın ve samimi bir ilişki kuran yıldız şarkıcının geçen sene bu altın yaldızlı görünümü sergilerken bir hayranından ölüm tehditleri aldığı da gündeme gelmişti. Çevrimiçi ve hayranlarına açık bir yayın yapan Doja Cat’in kendisine saygısızca davrandığını düşündüğü bir hayranını yayından atması ve bu kişinin sonradan Doja Cat’e ölüm tehditleri yollaması çok konuşulmuştu.