Aşkları dizi setinde başlamıştı: Mucize bebek geliyor!

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İşte böyle bir olay yaşayan yani sette başlayan aşklarını önce uzun bir ilişkiye sonra da evliliğe taşıyan iki genç TV yıldızından mutlu haber geldi. Çift 'mucize' diye tanımladıkları ilk bebeklerinin dünyaya geleceğini sosyal medya hesaplarından duyurdu.

İngiltere'nin en çok izlenen TV şovlarından biri olan Made In Chelsea'da birlikte kamera karşısına geçen 32 yaşındaki Lucy Watson ile 34 yaşındaki James Dunmore ilk bebeklerini bekledikleri haberini Instagram sayfalarından verdiler.

Genç çift, 'mucize bebek' diye tanımladıkları ilk bebeklerinin yakında aralarına katılacağını Mikonos tatilinde çekilen gün batımı pozlarıyla duyurdu.

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Watson'ın sayfasında yer alan fotoğrafta çift, Yunanistan'ın Mikonos adasında yaptıkları tatil sırasında görülüyor. Tam gün batımı anında çekilen o pozda Lucy Watson'ın karnının iyice büyümüş olması da dikkatlerden kaçmadı.

Watson'ın "Bizim küçük mucizemiz" notuyla yaptığı bu paylaşıma takipçilerinden çok sayıda tebrik mesajı ve beğeni geldi. Genç çift, 2021 yılında o dönemde çok konuşulan gösterişli bir törenle hayatlarını birleştirmişti.

Anne adayı Lucy Watson adını Made In Chelsea adı yapımda duyurmuştu. Zaten kocası James Dunmore ile 2015 yılında o yapımın setinde tanıştı. Fakat sonra ikisi de diziden ayrıldı.

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Genç çiftin aşkı birlikte rol aldıkları TV şovunun setinde başlamıştı. Uzun birlikteliklerini 2021 yılında resmiyete döküp evliliğe taşıdılar.

Watson bu ayrılığın ardından yemek kitapları yazdı. Sonra da kendi vegan restoranını açtı. Lucy Watson bunun yanı sıra bir mücevher koleksiyonu da tasarladı.

Yakında ilk kez baba olmaya hazırlanan James Dunmore ise geçen yıl İngiliz basınıyla yaptığı bir söyleşide evlilik hayatını anlatmıştı. Her ikisi de evliliğin kendilerini ve hayata bakışlarını değiştirmediğini söyledi.

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James bu konuda "Biz yedi yıldır birlikteyiz. Evlilikten önce de uzun süre flört ettik. Ben hayatın evlendikten sonra değişeceğine inananlardan değilim. Hayat nasılsa öyledir" diye konuşmuştu.

Lucy Watson ile James'in düğünü de o dönemde çok uzun süre konuşulmuştu. Lucy sevgilisinin kendisine nasıl evlilik teklif ettiğini de anlatmıştı bir röportajında.

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Genç çift 2021 yılında çok konuşulan gösterişli bir yaz düğünüyle evlenmişti.

Teklif birlikte tatil yaptıkları sırada geldi. Lucy "Bir otelde kalıyorduk. Bana bir mektup gönderdi ve birlikte bir yat gezisine çıkacağımızı söyledi. Tuhaf şekilde bu durumdan hiç heyecanlanmadım. James bir yat kiralamış ve her şeyi planlamıştı."

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Lucy Watson'ın anlattığına göre bu gezide onlara arkadaşları olan bir çift de eşlik etti. Gün boyu birbirinden güzel koyları gezdiler, olağünüstü doğa manzaraları gördüler. Bazı özel adaları ziyaret ettiler. Lucy o gezide gördüklerini "Hayatım boyunca gördüğüm en güzel manzaralardı" diye tanımladı.

Sonra birlikte bir fotoğraf çekmeye gittiklerini ve işte o anda James'in önünde diz çökerek kendisine evlenme teklif ettiğini söyledi. Watson gerisini şöyle anlattı: "Gerçek anlamıyla şaşkınlıktan donup kaldım. Sanki kalbim üç saniye kadar atmadı."

Sonra da Lucy Watson sevgilisinin evlenme teklifini kabul etti . Çift 2021 yılında Kefalonya'da deniz kenarında yapılan bir törenle hayatlarını birleştirdi.