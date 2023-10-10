Aşkın arasına iş girdi: Parlayan kariyeri için sevgilisini feda etti!

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En son Oppenheimer filminde izlediğimiz 27 yaşındaki İngiliz yıldız Florence Pugh, hollywood’un son yıllarda en beğenilen ve büyük yönetmenlerin birlikte çalışmak için sıraya girdiği oyunculardan biri. Yıldız oyuncu bir süredir kızattığı uzun sarı saçları ve kırmızı halılarda giydiği cesur kıyafetlerle gündeme geliyor

AŞKINI GİZLİ YAŞADI

Geçen sene ünlü oyuncu ve yönetmen Zach Braff’la olan ilişkisini bitiren Florence Pugh, bir süredir İngiliz fotoğrafçı Charlie Gooch’la birlikteydi. Pugh, sevgilisiyle fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşmadı ya da onu kırmızı halılara da hiç götürmedi.

Florence Pugh ve fotoğrafçı aşkı Charlie Gooch, aşklarını Sevgililer Günün'nde el ele ortaya çıkarak ilan etmişti

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Özel hayatını gizli yaşamayı seven ve bu konularda pek de konuşmayan Florence Pugh, şubat ayından beri Londra sokaklarında Charlie Gooch'la el ele yürürken mutlu mesut görüntülenmişti. Hatta çiftin ilişkileri ilk olarak Sevgililer Günü’nde çekilen fotoğraflarıyla ortaya çıkmıştı.

KARİYERİ AŞKININ ÖNÜNDE ENGEL OLDU

Art arda önemli projelerde yer alan yıldız oyuncunun Hollywood kariyerinin giderek yükselmesi ve sürekli olarak çalışmasını bahane göstererek sevgilisiyle yollarını ayırdığı ortaya çıktı. İkilinin ilişkisi henüz birinci yılını bile doldurmamıştı.

Birbirini yıllardır tanıyan ve ilişkileri geçen yılın sonunda romantik bir hale gelen çiftin Florence Pugh'nun yükselen kariyerinin yarattığı baskı ve yoğunluk nedeniyle bittiği açıklandı

The Sun gazetesinin haberine göre Florence'ın yoğun Hollywood kariyerinin getirdiği baskılar ilişkiye son vermesine neden oldu. Çifte yakın kaynaklar Florence Pugh ve Charlie Gooch'un birbirlerini yıllardır tanıdığını, aralarındaki ilişkininse geçen yılın sonunda romantik bir hal aldığını söyledi.

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ESKİ TANIŞIKLIK SONRADAN AŞKA DÖNÜŞMÜŞTÜ

Yakın çevresi güzel yıldızın programının çok yoğun olduğunu ve ayrılık kararını bu yüzden verdiğini söylediler ve üzgün olmadığını, yoluna bir süre tek başına devam etmek istediğini iddia etti.

Florence Pugh’nun Don't Worry Darling filminde birlikte kamera karşısına geçtiği Harry Styles'la da bir kaçamak yaşadığı iddia edilmişti... İkili filmde bir karı kocayı oynamış ve samimi sahnelerde yer almıştı

Charlie Gooch ile aşk yaşamadan önce Florence Pugh’nun Don't Worry Darling filminin çekimleri sırasında kocasını canlandıran ünlü şarkıcıyla kısa süreli bir kaçamak yaşadığı iddia edilmişti. Kamera önündeki yakınlaşmayı gerçek hayata taşıyan ikilinin sette öpüştükleri duyulmuştu.

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İKİ ÜNLÜ KADIN HARRY STYLES YÜZÜNDEN BİRBİRİNE GİRDİ

Hatta filmin yönetmeni ve bir diğer başrol oyuncusu olan Olivia Wilde da gönlünü Harry Styles’a kaptırdı. Olivia Wilde filmin çekimleri bittikten sonra Harry Styles’la bir yıla yakın ilişki yaşadı. Ancak göz koyduğu erkekle sette kaçamak yapan Florence Pugh’yla arası bozuldu. İki ünlü kadının kıskançlık yüzünden kavga ettikleri haberi manşetlerden inmemişti.

Florence Pugh ve Zach Braff üç yıl boyunca büyük bir aşk yaşadıktan sonra ayrılmıştı... Genç yıldız Braff'la olan yaş farkını diline dolayan internet trollerine isyan etmişti

Florence Pugh’nun bugüne kadarki en ses getiren ilişkisi ABD’li oyuncu ve yönetmen Zach Braff’la yaşadığı 3 yıllık aşk olmuştu. İkili ilişkilerini kamuoyunun gözünden uzak tutmaya çalıştı ve Florence ayrılıklarını da herkesten saklamak için çok çaba gösterdi.

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3 YILLIK AŞKINDAN GEÇEN YIL AYRILMIŞTI

Ünlü oyuncu o günlerde yaptığı açıklamada “Bu ayrılığı dünyanın haberi olmadan yapmaya çalışıyorduk, çünkü bu herkesin hakkında fikir sahibi olduğu bir ilişki oldu. Milyonlarca insanın bize ayrıldığımız için ne kadar sevindiklerini söylemelerini istemedik. Bu konu hakkında her konuştuğumda otomatik olarak boğazım düğümleniyor.” demişti.

Florence Pugh ve Charlie Gooch birkaç ay önce çıktıkları İtalya tatilinde böyle görüntülenmişti

48 yaşındaki Braff ve 27 yaşındaki Pugh İkili arasındaki 21 yıllık yaş farkı, üç yıllık flörtleri sırasında dikkat çekmişti ve çok konuşulmuştu. Florence Pugh, Zach Braff’ın 46. doğum günü için sosyal medyada bir paylaşım yapmış sonra da trollerin hedefi olmuştu. "Sizin beklediğiniz kişi değil sadece bir insan olmak istiyorum!”

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“SİZİN OLMAMI İSTEDİĞİNİZ KİŞİ DEĞİLİM”

Yıldız isim konu hakkında “Bence insanların bekledikleri kişi olmadığım için canları sıkılıyor. Ama bu benim hayatım ve insanları memnun etmek ya da daha iyi bir manşet ya da haber olmak için hiçbir şey yapmıyorum. Ben de bir insan olmak istiyorum!”