Özel kolyeyi ünlü modelden ilham alıp tasarlamışlar… Aşkını hep boynunda taşıyor

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Bu aşkın ve hatta evliliğin bu günleri görebileceğine ise başta pek kimseler inanmamıştı. Evlendiklerinde Justin Bieber sadece 24, Hailey ise 22 yaşındaydı. Üstelik evlenmeden 2 yıl önce kısa bir süre sevgili olup ayrılmışlardı.

2018’de yolları yeniden kesişen ve büyük bir aşk yaşamayan başlayan genç yıldızlar çabucak evlendi. Bu çok genç yaşta gelen evlilik kararı, aşkların ve evliliklerin hep kaygan zeminde yaşandığı gösteri dünyasında geleceği pek parlak görülmeyen bir karar olarak yorumlandı.

Üstelik Hailey Bieber Justin Bieber’a geri dönmeden önce bir başka ünlü şarkıcı Shawn Mendes’le birlikteydi. Justin Bieber ise hep kendisi gibi çocuk yaşta ünlenmiş Selena Gomez’le yaşadığı aşkla anılıyordu.

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Genç aşıklar “bu ilişki yürümez” diyen herkesi yanılttılar ve evliliklerinde beşinci yılı geçenlerde devirdiler. Sürekli olarak birbirlerine olan aşklarını anlatan Bieber çifti sosyal medya hesaplarını da bu büyük aşkı dünyaya ilan etmek için yoğun şekilde kullanmaya devam ediyor.

Hailey Bieber kendisinin Justin Bieber'a duyduğu aşktan ilham alarak tasarlanan kolyeyi aldığından beri neredeyse hiç boynundan çıkarmadı

Justin Bieber, beşinci evlilik yıldönümleri için eşi Hailey’e paylaştığı bir dizi romantik fotoğraflar birlikte “En değerlim, sevgilim. 5 yıl. Kalbimi büyüledin. Ruhumun derinliklerinden iliklerime kadar biliyorum ki seninle çıktığımız bu yolculuk en çılgın beklentilerimizi bile aşacak. O yüzden büyük hayaller kurmaya devam edelim bebeğim. Sonsuza dek şerefe. Seni varlığımın her zerresiyle seviyorum.” satırlarını yazmıştı.

Hailey Bieber da, eşinin bu dokunaklı kutlama sözcüklerine karşılık sadece “5. Seni seviyorum” diye sade bir karşılık vermişti. Ancak ünlü model sözcükleri eşi kadar ustaca kullanmasa da ona olan aşkını bir başka şekilde hem de her gün tüm dünyaya sergilemeye devam ediyor.

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Justin Bieber kimi zaman her daim bakımlı ve çok şık giyinen eşinin yanındaki hırpani görüntüsü nedeniyle topa tutuluyor

Yıldız isim son birkaç aydır neredeyse her sokağa çıktığında boynunda taşıdığı özel kolyesiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Hailey Bieber, kendisinin ve kocasının ortak soyadlarına bir övgü niteliğindeki “B” harfli kolyesini boynundan hiç eksik etmiyor.

Kolyeyi tüm giysi ve takı seçenekleriyle kombinleyen Hailey Bieber, gündelik gezilerinde de özel durumlarda da takmaya özen gösteriyor. Kolyenin tasarımcısı Alex Moss bir süre önce bu kabartmalı baş harf kolye ve küpe takımını sosyal medya hesabından tanıtmıştı.

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Çiftin sosyal medyadan sürekli paylaştıkları aşk pozları hem çok beğeniliyor hem de eleştiri topluyor: Hayranları iki ünlü ismi böyle görmekten mutlu... Ancak birçok kişi de "Hiç sevgilerini kanıtlamak için bu kadar çırpınan bir çift görmemiştik" diyerek Bieber'ları eleştiriyor

Paylaşımda tasarımın direkt olarak Hailey ve Justin Bieber’dan ilham alınarak yapıldığı yazıyordu. Alex Moss People dergisine de "Onun en sevdiği ve en çok taktığı parçalardan birini yarattığımızı bilmek güzel bir duygu. Her zaman zamansız mücevherler yaratmayı hedefliyoruz. Baloncuklu tasarımı doğrudan Hailey'den gelen bir referansla ve onun aşkından ilham alarak ortaya çıkardık." dedi.

Hailey Bieber daha evlenir evlenmez boynuna hemen "wifey" kolyesini geçirip justin Bieber'a olan aşkını dünyaya böyle ilan etmişti

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Hailey Bieber aşkını simgesi kolyeyi ağustos ayından beri sürekli boynunda taşıyor. Güzel model Justin Bieber’la evlenir evlenmez de üzerinde “Wifey” yani “Eş” yazan bir kolye takmaya başlamış ve uzun süre hep bu kolyeyle gezmişti.