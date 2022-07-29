Aşk iddiaları ortalığı karıştırdı! Davalar havada uçuşuyor...

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KONUŞMAMA KARARI

Didem Sarı geçtiğimiz günlerde çok konuşulan bir iddia ortaya attı; eski eşi İzzet Antebi’nin boşanmadan önce Çağla Şıkel’le aşk yaşadığını öne sürdü ve ikilinin mesajlarını yayınladı. Şıkel’le ilişki yaşamadığını açıklayan İzzet Antebi, savcılığa başvurarak “özel hayatın gizliliğini ihlal” ve “iftira” suçlarından şikayetçi oldu. Ayrıca eski eşi hakkında “konuşmama kararı” aldırdı.

İzzet Antebi, iki çocuğunun annesi Didem Sarı’dan geçen yıl boşanmıştı.

MAHKEME REDDETTİ

Çağla Şıkel de mahkemeye başvurup korunma talebinde bulundu. Dilekçede, “İki çocuk annesi Şıkel’in kadınlığına, namusuna, aile şerefi ve saygınlığına karşı yapılmış bu iftira, bir kadına yapılan en büyük şiddettir” denildi. Ancak mahkeme, taraflar arasında aile bağının olmaması ve ısrarlı takibin yaşanmaması nedeniyle talebi reddetti.