Ashton Kutcher nadir görülen hastalığa yakalandı: Karım hemen yanıma kıvrıldı, çok güzeldi

“Dengemi bozdu... Yürüyemiyordum” diye anlatmaya başlıyordu Ashton Kutcher anlatmaya. Hem kimselerin pek tanımadığı ikiz erkek kardeşinden bahsediyor hem de teşhisini aldığı son derece nadir görülen hastalığın ona yaşattıklarını anlatıyordu. Gözleri yaşlanıyordu. ABD’nin en büyük dijital platformlarından biri için çekilen 'Running Wild with Bear Grylls: The Challenge' adlı belgeselde yer alan Ashton Kutcher, hastalığın pençesine düştü süreçte yaşadıklarını dünyayla paylaştı ve olan biteni CBS kanalında katıldığı bir programda anlattı.

ASHTON KUTCHER NADİR GÖRÜLEN BİR HASTALIĞA YAKALANDI

Ashton Kutcher, Vaskülit adı verilen ve nadir görülen bu otoimmün (bağışıklık sistemini etkileyen) hastalıkla olan savaşını duygusal bir röportajda ilk kez durum hakkında konuşarak halka anlattı. Vaskülit, çoğu türü ilaçla tedavi edilebilse de hastalığın Ashton Kutcher'ın yakalandığı türü çok nadir görülen bir hali. 44 yaşında olan Kutcher, bir gün aniden hastalığa nasıl yakalandığını anlattı. İki yıl önce başlayan hastalık yıldızın yürüme yeteneğinin yanı sıra görüşünü de geçici olarak kaybetmesine neden oldu. Vaskülit, organ ve doku hasarına neden olabilen kan damarlarının iltihaplanmasıdır. ABD’de yılda 200.000'den vaka görülür ve nadir hastalık olarak kabul edilir ancak ölümcül olabilir. Ashton Kutcher da bu hastalığa yakalanınca işitme, görme ve yürüme yeteneğini kaybetme noktasına gelmiş. Kutcher son yıllarda aniden su yüzüne çıkan hastalığı yüzünden yılın büyük bir bölümünde gizlice bununla mücadele ettiğini itiraf etti. MILA KUNIS ELİNİ BİR AN BİLE BIRAKMADI

2012’de sevgili olduğu ve 2015’te evlendiği Mila Kunis’le birlikte rol aldıkları sette tanışan Ashton Kutcher ona aşkını ilan ederken sabaha karşı evinin önüne giderek “Senin için çıldırıyorum” dediği biliniyor. Çocuklarını sık yıkamadıklarını ve evlerinde tüm odaların kapılarının sürekli olarak açık olduğunu söyleyerek ilginç açıklamalara imza atan çift, bir şoke edici haberle daha gündem olmuştu. İkisi de Hollywood’da isim yapmış oyuncular olanKutcher ve Kunis2in hatırı sayılır bir servetleri var haliyle. Ancak ikili, bu paraları çocuklarına miras olarak bırakmayacaklarını ve bağışlayacaklarını söylemişlerdi. Karı koca, kendi anlayışlarına göre çocuklarının büyük bir servet içinde yüzmesini değil çalışarak başarılı olmasını istiyor.

"SADECE YANIMA KIVRILIP UZANDI"

Mila Kunis'ten altı ve sekiz yaşlarında bir erkek ve kız çocuğu olan aktör hayatının nasıl bir kâbusa dönüştüğünü anlatırken, bu zorlu süreç boyunca karısının kendisine verdiği desteği de anlattı. Her yerde el ele görülen çift 7 yıldır mutlu bir evlilik sürdürüyor. Bu mutlu yuva hastalık haberiyle sarsılınca Mila Kunis kocasına verdiği desteği bir an bile eksik etmemiş. Hastalığının ilk yılının ardından uygulanan tedavilerle artık daha iyi durumda olan ve New York Maratonu’nda koşan aktör karısı Mila Kunis’in kötü haberi veren telefon geldikten sonra ‘sadece yanına kıvrılıp uzandığını’ ve sevgi dolu gözlerle ona baktığını söyledi. Sevdiklerinin yanında ve ona destek olan bir eşi varken hastalığıyla mücadelesinin kolaylaştığını aktaran oyuncu Kunis’in hastalığını tedaviden sorumlu doktor tarafından da “O en iyisi!” diyerek övüldüğünü de söylemeden geçmedi. ENGELLİ İKİZ KARDEŞİYLE İLK KEZ RÖPORTAJ VERDİ

Kutcher, programın kalan bölümünde de nadiren ortaya çıkan ikiz erkek kardeşi ile ilk kez ortak röportaj verdi. 44 yaşındaki Michael Kutcher serebral palsi ile doğdu ve 13 yaşında hayatını kurtaran bir kalp nakli geçirdi. İkili bu nakilden bahsederken el ele tutuştu ve gözyaşı döktü. Ünlü aktör kardeşinin hastalığının o günlerinde “Eve gelmek istemezdim çünkü kötü haber almaktan çok korkuyordum.” diye anlatıyordu zor geçen çocukluğunu. Kendisini bir şeylerle sürekli oyaladığını çünkü içindekileri ‘hissetmek’ten kaçtığını söylüyordu.

Kutcher kardeşinin durumunu ilk olarak 2003 yılında anlatmıştı ve o sırada Michael'ın buna kızdığını anlattılar. Kardeşler o zamandan beri kırmızı halıda ve eşi ve çocuklarıyla Beverly Hills'te yaşayan Kutcher'ın katıldığı diğer etkinliklerde kimi zaman birlikte görüldü.