Annesi milyonluk mirastan mahrum etmişti... Evsiz kalan ünlü yıldızı yerden yere vurdular: Paran yoksa nasıl estetik yaptırdın?

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PERİ MASALI YAŞARKEN DİBİ GÖRDÜ

Bu peri masalına benzeyen hayatın savrulduğu yerse duyanı şaşkına çevirecek cinsten oldu. Beverly Hills, 90210 dizisiyle yıldız olan Tori Spelling, 17 yıllık kocası, ünlü oyuncu Dean McDermott'tan haziran ayında ayrıldı ve 17 yıllık evliliğini bitirdi. En büyüğü 15, en küçüğü 6 yaşında olmak üzere 6 çocuğu olan yıldız isim deyim yerindeyse en tepeden en dibe düştü.

Bir süredir maddi zorluk yaşayan Tori Spelling eşi Dean McDermott'tan ayrıldıktan sonra tamamen parasız kaldı

KİRADA OTURUYORDU, O EV DE ELİNDEN GİTTİ

Ayrılık haberi duyulmadan kısa bir süre önce kirada oturdukları evdeki küf sorunu yüzünden ailecek hastanelik olduklarını açıklamıştı ünlü oyuncu. Herkes bu ünlü ve zengin ismin neden kirada oturduğunu sorgularken peş peşe yaşananlar tüm gerçeği ortaya döktü. Pamuklara sarılarak büyüyen bu zengin prenses film gibi bir hikâye sonucu parlak hayatının en karanlık günlerini yaşadı.

Tori Spelling geçtiğimiz günlerde onu babasının mirasından mahrum eden annesi Candy Spelling'in doğum gününü Instagram'dan paylaştığı fotoğraflarla kutladı... Ünlü oyuncunun parasızlık çektiği için yüz milyonlarca dolarlık serveti olan annesine yaklaşmaya çalıştığı iddia edildi

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ANNESİ "KOCAMIN ALIN TERİNİ ONA YEDİRMEM" DEMİŞTİ

50 yaşındaki yıldızın bir yıldız olmasını sağlayan yapımcı babası Aaron Spelling 2006’da öldü. Ve yüz milyonlarca dolarlık servetini karısı Candy Spelling’e bıraktı. Tori Spelling ise bu büyük mirastan alacağı payla ömür boyu rahat yaşayacağını zannederken deyim yerindeyse duvara tosladı. Annesi onu bu paradan mahrum bırakmıştı.

Lüks içinde yaşarken ucuz motellere ve karavanlara "düşen" ünlü oyuncunun annesi kızına yüz çevirmekle suçlandı... Anne Candy Spelling ise kızına isterse yardım edeceğini ancak Tori Spelling'in yardım kabul etmediğini söyledi

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Kızının şımarık ve müsrif olduğunu söyleyen, sorumluluk alamayacağına inanan annesi Tori Spelling’e mirastan sadece 800 bin dolar pay vermiş ve kenara çekilmişti. Bir dönem eşi Dean McDermott'la televizyon programları yapan ünlü oyuncu giderek daha az iş bulabildi ve oyunculuktan kazandığı paralar suyunu çekti.

Tori Spelling, eşinden ayrıldıktan sonra 6 çocuğunu yanına aldı ve onlarla birlikte oradan oraya sürklenmeye başladı

PARALAR SUYUNU ÇEKİNCE...

Bu zorlu sürecin arasında bir de boşanma davası devreye girince Tori Spelling hem 5 kuruşsuz hem de evsiz kaldı. Önce yol kenarındaki ucuz bir motele gitmek zorunda kalan yıldız isim bir süre sonra çocuklarıyla birlikte bir karavanda yaşamaya başladı. Bir zamanlar malikanesinin özel havuzunda yüzen bu doğuştan şanslı kadın için kapılar kapanmıştı. Tori Spelling üzerinde bornozu karavan kampının ortak banyosunda duş almaya giderken fotoğrafları çekilince yer yerinden oynadı.

Son birkaç aydır önce ucuz bir motelde sonra da bir karavan kampında yaşamak zorunda kalan, bir evi bile olmayan Tori Spelling'in bu yokluğa rağmen dudak dolgusunu ihmal etmemesi büyük tepki topladı

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"BİZ TATİLDEYİZ" DEMİŞTİ

Tori Spelling başına gelenlerden sonra yüzünü yere eğmemeye çalıştı. Hatta sosyal medyadan paylaşım yaparken karavan kampına yerleşmek zorunda olduğunu değil çocuklarıyla karavan tatiline çıktığını yazdı. Geçen ay los Angeles sokaklarında şık kırmızı bir takımla görüntülenen ve etrafında kameralar olan Tori Spelling’in televizyona yeniden döneceği konuşulmaya başladı.

Tori Spelling ve annesi Candy Spelling büyük bir zenginlik içinde yaşadıkları hyatlarını bir zamanlar dergilerde böyle sergiliyorlardı

5 PARASIZKEN ESTETİK YAPTIRMASI TEPKİYE YOL AÇTI

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen bir ”90’lar” etkinliği için eski rol arkadaşı Brian Austin Green ile bir araya gelen ve boy boy poz veren Tori Spelling’i görenler adeta küçük dillerini yuttular. Beş parasız kalan ve evinden bile olup karavanda yaşamaya mahkum kalan ünlü oyuncu dudaklarına dolgu yaptırmıştı. Ünlü oyuncuyu bu halde görenler hem şaşkına döndüler hem de ona ağır eleştiriler yönelttiler.

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Tori Spelling’in Instagram’dan paylaştığı son fotoğraflarına "Anlamıyorum, eğer bu kadar parasızsanız, yüzünüzdeki tüm bu dolguları nasıl karşılıyorsunuz? Yüzün aşırı dolgulu..." diye yorum yapan kişi en “kibar” yorumlardan birini yapmıştı aslında. Hem hayranları hem de fotoğrafları gören diğer kişiler Tori Spelling’e epey sertçe saldırdılar.

Tori Spelling babası ölüp mirastan da pay alamayınca maddi durumu giderek kötüleşti... Çaresiz kalan ünlü oyuncu en sonunda alıştığı hayattan vazgeçmek zorunda kaldı

"BU DOLGULAR BEDAVA MI?"

"Parası olmadığını söylüyor ama dolgular bedava değil", "Umarım para alıyordur. Çok parasız ama plastik görünüyor" ve "Tüm parası yüzüne ve vücuduna gitti" gibi yorumlarla dolan paylaşımın altında insanlar 6 çocuğunu ev tutacak parası olmadığı için karavanda yaşatan ünlü oyuncuyu bu durumdayken estetiğe para bulup dudaklarını şişirttiği için yerden yere vurdu.