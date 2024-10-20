Amerika vatandaşlığı tamam… Şimdi sırada Avrupa pasaportu var… İşte Harry ve Meghan’ın Portekiz’deki yeni aşk yuvası

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Harry ve Meghan evlendiklerinde Kraliçe Elizabeth’e ona ve aileye yakın, saray içinde yaşamak istediklerini söylemişler, Elizabeth de torunu ve eşi için Windsor arazisinin içindeki kraliyet mülkü Frogmore Cottage'i tahsis etmişti. Meghan Markle'le birlikte ABD'ye taşınan Harry'nin artık bir kraliyet konutu yok... Prens memleketine gititğinde otelde kalıyor

ELTİSİNİ KISKANIYOR DİYORLARDI… KRALİÇENİN HEDİYESİ EVİN ÖMRÜ DE UZUN OLMADI

O günlerde Meghan Markle’ın eltisi Kate Middleton’ın Kensington Sarayı’ndaki muhteşem evini görüp kıskandığı dedikoduları duyulmuştu.

Harry ve Meghan Frogmore Cottage'de çok paralar dökerek tadilat yaptırıp evi kendilerine göre yenilemişti.

Çiftin Portekiz'de bir ev aldıkları iddiası geçtiğimiz günlerde basına yansımıştı... Evle ilgili detaylar da bir bir ortaya çıkmaya başladı

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Ancak bu evde oturmaya fırsat kalmadan 2020’nin ocak ayında verdikleri şoke eden kararla ABD’ye yerleşip tüm kraliyet görevlerinden ayrıldılar.

Sonrasında da sayısız habere konu olan kavgalar baş gösterdi. ABD’de sürekli kraliyet ailesi aleyhinde röportajlar veren çiftin Charles, Camilla, William ve Kate’le arası bozuldu. Kral Charles Harry'nin kitabı yayınlandıktan sonra kopan fırtınayla birlikte çiftin evleri olan Frogmore Cottage'i ellerinden almıştı

AİLESİ HAKKINDAKİ İDDİALARI YÜZÜNDEN EVİNDEN “KOVULMUŞTU”

Bu yetmezmiş gibi Ocak 2023’te Spare (Yedek) adını verdiği bir anı kitabı yayınlayan Harry kitapta ailesiyle ilgili akılalmaz iddialarını sürdürdü. Ve Harry’yle Meghan’ın aileyle olan tüm bağları koptu.

Ve beklenen oldu; Kral Charles küçük oğlu Harry ve gelini Meghan’ın elinden İngiltere’deki konutları olan Frogmore Cottage'den kelimenin tam anlamıyla “kovdu”.

Harry ve Meghan ABD'de California'da, ünlülerin mahallesi olarak bilinen Montecino'da şato gibi bir evde yaşıyor

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ABD’de kendilerini yeniden var etmeye, bir yandan hayır işleri yürütürken bir yandan da lüks hayatlarını sürdürecek geliri elde etmek için çeşitli girişimlerde bulunan Harry ve Meghan’ın evliliklerinin de sallantıda olduğu söyleniyordu.

MEMLEKETİNDE ARTIK BİR EVİ YOKTU… ÜNLÜ ÇİFT PORTEKİZ’DEN EV ALDI

Özellikle babası Kral Charles’ın kanser olduğunu ortaya çıkmasıyla birlikte sık sık İngiltere’ye gidip gelmeye başlayan Prens Harry’nin ne sarayda ne de Frogmore Cottage'de kalamadığı, kendi memleketine gittiğinde otellerde kalmak zorunda kaldığı söyleniyordu.

Harry ve Meghan'ın Portekiz'deki evleri bu sitede yer alıyor

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Bir diğer çarpıcı iddia da Harry’nin Meghan’la evlendikten sonra verdiği kararlardan pişman olduğu ve bir yolunu bulup evine; İngiltere’ye ve ailesine geri dönmenin bir yolunu aradığıydı…

EVİ KUZENİ SAYESİNDE BULDU

Ünlü çiftle ilgili son haberlere göre Harry ve Meghan Avrupa’nın en gözde tatil rotalarından olan Portekiz’de muhteşem bir ev satın aldılar. 3 milyon 600 bin sterlin değerinde olduğu söylenen evin Portekiz'in başkenti Lizbon'un güneyindeki Melides'te deniz kenarında 300 mülkten oluşan lüks bir tesis olan CostaTerra Golf ve Okyanus Kulübü'nde olduğu ortaya çıktı.

Prenses Eugenie ve kocası Jack Brooksbank’in de aynı sitede evleri var

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Çiftin burayı seçmesinin en önemli sebebi sadece muhteşem bir lokasyonda, muhteşem bir ev olması değil. Harry’nin ailede arasının bozuk olmadığı birkaç kişiden biri olan kuzeni Prenses Eugenie ve eşi Jack Brooksbank’in de aynı sitede evleri olması.

SIRADA AVRUPA PASAPORTU VAR…

38 yaşındaki Bay Brooksbank CostaTerra'da pazarlama ve satış alanında çalışıyor. Kendisi, 34 yaşındaki Eugenie ve iki oğulları, üç yaşındaki August ve 16 aylık Ernest, Portekiz ve Londra arasında mekik dokuyorlar.

Harry aileden tamamen dışlandıktan sonra babası Charles'ın taç giyme töreni için İngiltere'ye gelmiş, burada kimse yüzüne bile bakmamışken ona kuzeni Prenses Eugenie sahip çıkmıştı

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Portekiz'deki bu oldukça pahalı evin satın alınması, Sussex'lerin Altın Vize olarak adlandırılan ve Avrupa Birliği'nin Schengen bölgesine vizesiz giriş yapabilecekleri bir vize almalarını da sağlayacak…

MEGHAN İNGİLİZ VATANDAŞI OLAMADI

Bu, ABD vatandaşı olan Meghan için büyük bir avantaj. Çift Kasım 2017'de nişanlandığında, Kensington Sarayı Meghan'ın zamanı geldiğinde İngiliz vatandaşlığı için başvuracağını söyledi ve bir sözcü "birkaç yıl süren bu süreçten geçeceğini" doğruladı.

Meghan Markle Harry'yle evlendikten sonra İngiliz vatandaşı olacaktı ancak ülkeyi terk ettiği için artık böyle bir şansı kalmadı... Prens Harry'nin bir süre sonra ABD vatandaşlığına başvurması bekleniyor

Ancak Meghan düğünlerinden iki yıldan kısa bir süre sonra, kocasıyla birlikte ülkeyi terk ettikten sonra İngiliz vatandaşı olma teklifinden de vazgeçmiş oldu.

Kral Charles, Harry’nin kitabı yayınlandıktan ve deyim yerindeyse ortalık karıştıktan sonra oğlu ve gelininin derhal Frogmore Cottage'i boşaltmalarını isteyerek ellerinden almıştı.