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Ama artık günümüzde yapay zeka var ve kimi zaman da tanınmış kişilerin korkulu rüyası haline gelebiliyor...

Bunun son örneği de geçtiğimiz pazar günü yaşandı. Bu kez hedefte İngiliz kraliyet ailesi vardı. Üstelik orada yer alan "iddialar" öyle kolay kolay hazmedilecek türden de değildi.

Geçen pazar günü İngiliz Daily Mail gazetesinin ortaya çıkardığına göre bir grup "yapay zeka ürünü kitap" internetteki ünlü bir alışveriş sitesi tarafından satışa çıkarılmıştı.

İlk anda, aslında var olmayan kitap kapaklarına bakıldığında da görünenin gerçek olduğu düşünülüyordu.

Kısa bir süre sonra bu sahte kitaplar siteden kaldırıldı. Ancak yapay zeka ürünü kitapları satışa sunan site, söz konusu hesapların askıya alınmadığını duyurdu.

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Yapay zeka ürünü kitaplara göre, Prenses Diana'yı İngiliz Gizli İstihbarat Servisi öldürdü.

Sonradan yapılan araştırma ise İngiliz kraliyet ailesi için bir başka tüyler ürperten olayı ortaya çıkardı. Bu yapay zeka ürünü sahte kitap kapakları uzun zamandır site üzerinden satışa sunuluyordu.

Bu kitaplarla ilgili olan kafa karıştırıcı ayrıntı ise hepsinin kapaklarının, aile üyeleriyle ilgili gerçek biyografi kitaplarının yanında yer almasıydı. Yani sitedeki düzenleme buna göre yapılmıştı.

Yapay zeka ürünü bu sözde kitapların tanıtımlarındaki bilgiler ise çok şaşırtıcı. Prenses Diana'nın hayatını konu aldığı ileri sürülen kitabın tanıtımda, Galler Prensesi'nin, İngiliz Gizli İstihbarat Servisi tarafından öldürüldüğünü ileri sürüyor.

Yine yapay zeka ürünü kitaplara bakılırsa Kate, uyuşturucu kullanıyordu.

Şu sıralar sağlık sorunları yaşayan Galler Prensesi Kate Middleton ile ilgili olduğu ileri sürülen yapay zeka ürünü kitapta da çarpıcı iddialar yer alıyor.

Bunlara göre Kate, öğrenim hayatındaki bir yıllık boş zamanını İtalya'da Floransa'da geçirdi. Oradaki zamanına dair ise ailenin tüylerini diken diken eden iddialar yer alıyor.

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Kate'in yasa dışı uyuşturucular kullandığı iddiası da yapay zeka ürünü kitapta yer alan iddialardan.

Bu yapay zeka ürünü kitaplardan biri de Kral Charles'ın kansere yakalanmasıyla ilgili. Söz konusu kitapta Kral'ın kanser olduğunu öğrendiği an tasvir ediliyor.

Yapay zeka ürünü kitaplardan biri Charles'ın kanser olduğunu öğrendiğinde büyük bir korku, öfke ve çaresizlik hissettiğini ileri sürüyor.

Buna göre Charles, doktorların kanser olduğunu söylediği anda 'korku, öfke ve çaresizlik' hissetti.

Bir başka sahte kitap da Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünden hemen bir gün sonra siteye konulmuş. Söz konusu kitap Kraliçe'nin gerçek ölüm nedenini açıkladığını ileri sürüyor.

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Kısaca özetlemek gerekirse görünüşe göre ardı ardına milyonların ilgisini çeken olaylar yaşayan İngiliz kraliyet ailesi artık sadece magazin basınıyla değil bu türden yapay zeka ürünleriyle de mücadele etmek zorunda kalacak.