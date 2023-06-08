Adını yetenek yarışmasında duyurmuştu… 37 yaşındaki şarkıcı 9 aylık bebeği öldürmekten tutuklandı!

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23 Temmuz 2018’de, Binnaway adlı küçük bir kasabadaki evde yapılan bir ihbar üzerine olay yerine gelen acil servis görevlileri 9 aylık bir kız bebeği hareketsiz yatarken buldu. Minik kız hemen hastaneye götürülse de ne ilkyardım ekiplerinin ne de doktorların çabası onu kurtarmaya yetmedi. Bebeğin ölümü şüpheli ölüm kabul edildi ve soruşturma açıldı.

2018'de 9 aylık bir bebeğin cinayete kurban gitmesiyle ilgili soruşturma nihayet sonuçlandı

5 yıldır titizlikle yürütülen soruşturma ise bu sabah cinayet zanlısının tutuklanması üzerine nihayet son buldu. Özel ekiplerin, delillerin peşine düşüp yıllarca titizlikle sürdürdüğü soruşturmanın sonucunda tutuklanan isimse herkesi şaşkına çevirdi.

Cinayetin ardındaki ismin adını yetenek yarışmasıyla duyurmuş bir şarkıcı çıkması ülkeyi dehşete düşürdü

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Bebeğin katil zanlısının 37 yaşındaki Country şarkıcısı Mitchell Callaway olduğu ortaya çıktı. Polis şarkıcının elleri kelepçeli şekilde memurlar eşliğinde alındığı anların fotoğraflarını yayınladı. Callaway için tutuklama emri geçen ay çıkarılmıştı. Ancak polis şarkıcıyı yaşadığı ve cinayeti de işlediği Binnaway’de değil, kilometrelerce uzaktaki bir başka şehirde, saklanırken buldu.

Polisin cinayetle ilgili yeni deliller ışığında şarkıcının evinde arama yapmak için özel izin aldığı öğrenildi. Mitchell Callaway, adını ilk olarak 2011’de katıldığı yetenek yarışması X Factor’da duyurmuştu. Avustalya’nın en ünlü seslerinden olan ve aynı zamanda Nicole Kidman’ın eşi olarak da tanıdığımız Keith Urban'ın “Tonight I Wanna Cry” adlı şarkısıyla yarışan ve ülkenin en başarılı sanatçıları tarafından çalıştırılan Mitchell Callaway, yarışmada birinci gelememişti.

Mitchell Callaway tutuklanarak hapse yollandı, kefalet talebi de reddedildi

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Ancak şarkıcı, gösterdiği performans sayesinde adını duyurdu ve müzik çalışmalarına devam etti. Ünlü ismin yıllar önce işlenen bu cinayetin faili çıkması ülke çapında infial yarattı. Cinayeti neden işlediği ve öldürdüğü bebekle ilişkisi bilinmeyen Mitchell Callaway’in kefaletle serbest bırakılma talebi reddedildi.

Yıllardır polis soruşturmasını takip eden ve bebeğinin katilinin bulunması için görevlilere yardımcı olan anne de tutuklamanın ardından ilk kez basına konuştu. Yıllardır çektiği acılardan sonra bu tutuklamanın aldığı en iyi haber olduğunu söyleyen genç kadın artık mahkemeye taşınacak cinayetle ilgili önünde uzun bir yol olduğunu bildiğini ancak adaletin yerini bulmasına dair ilk umut ışığını gördüğü için mutlu olduğunu ifade etti.

Katilin bulunmasının ardından duygu dolu bir paylaşım yapan acılı anne kızının cenazesine gelenlerin onun hiç göremediği birinci yaş günü için renkli giyinmesini istemişti

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Doyamadan kaybettiği kızı için dokunaklı bir paylaşım yapan acılı anne bugüne kadar dayanmasının ve mücadeleden vazgeçmemesinin nedeninin bebeği olduğunu söylerken ona duygu dolu sözlerle seslendi: “Seni özlemeden ve yanımda olmanı dilemeden geçirdiğim tek bir günüm bile yok. Bu seni geri getirmeyecek biliyorum ama hakkettiğin adaleti ve huzuru bulmanı diliyorum. Sen sonsuza kadar benim küçük kızım olarak kalacaksın. Annen seni çok seviyor”.

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