Ablası onu çok kıskanıyor demişlerdi… Dünyanın en ünlü kardeşleri rakip olacak: Bu sefer kesin hırsından ağlar

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Bahsettiğimiz kişi tahmin edebileceğiniz gibi Kylie Jenner. Kardashian – Jenner ailesinin küçük kardeşi ablalarıyla birlikte Kardashianlar adındaki realite şovunda ekrana ilk çıktığında daha küçük bir kızdı. Aile ünlenip büyük bir markaya dönüştükçe o da bundan nasibini aldı.

Önce yıllar içinde değişen yüzü ve fiziği yüzünden yaptırdığı estetik operasyonlar dile dolandı. O hepsini yalanladı, basın sürekli bu konuda üstüne gelmeye devam etti. Sonuç olarak o da ablalarının kıvrımlı hatlarına, ince beline, büyük kalçalarına sahip oldu.

Kardashian - Jenner ailesinin tüm üyeleri birbirinden ünlü: Ama hepsinin içinden en çok Kim Kardashian ve Kylie Jenner başarıları ve servetleriyle öne çıkıyor

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Giderek daha kışkırtıcı bir görünüme kavuştu ve sosyal medyadan sürekli paylaşım yaparak kendine milyonlarca takipçi kazandırdı. Ardından gelen başarılı girişimcilik hamlesiyle de sadece ailesini değil yaşıtı herkesi geride bıraktı. Forbes dergisine göre 2020’de dünyanın en genç dolar milyarderi oldu.

Kim Kardashian küçük kardeşi Kylie hakkında hep övgü dolu sözler sarf ediyor ve ona destek oluyor... Oysa kapalı kapılar ardında iki kardeşin arasında büyük bir rekabet olduğu ve Kim'in Kylie'nin başarısını çok kıskandığı konuşuluyor

Kurduğu Kylie Cosmetics markası o kadar çok büyüdü ki ablalarının tüm girişimlerini geride bıraktı. Kylie bunları yaparken ablası Kim Kardashian yani ailenin en büyük ve ünlü ismi de boş durmamış o da Skims adını verdiği bir moda markası yaratmıştı abla kardeşin ticari alandaki rekabeti aileye de yansıdı.

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Kim Kardashian ve Kylie Jenner arasındaki rekabet ve Kim Kardashian’ın hırsı hem televizyon programına hem de kardeşlerin karşılıklı açıklamalarına yansıdı. Kimi kaynaklar Kim’in, küçük kardeşi Kylie’nin bu başarısını hazmedemediğini, onu çok kıskandığını hatta hırsından ağladığını bile iddia etti.

Kim ve Kylie ünlerini kullanıp birbirlerinin markalarının reklam yüzü de oluyor: Hatta burada Kylie bir taşla 2 kuş vurmuş! Bir yandan ablasının Skims markasını giyiyor bir yandan kendi dudak parlatıcısını tanıtıyor

Bu aşırı tepkilerle ilgili söylentiler doğru mu bilinmez. Ancak anlaşılan Kylie Jenner hem rekabetten hem de şöhreti ve servetini katlamaktan oldukça memnun ki ablası Kim Kardashian'a karşı yeni bir moda girişimi başlatacağını doğruladı.

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26 yaşındaki milyarder, Kim'in son derece başarılı Skims ve Khloe Kardashian’'ın Good American markalarının arkasındaki karı-koca moda ekibi Jens ve Emma Grede ile anlaştı. Moda dünyasından bir isim "Kylie her zaman modanın içindeydi ve şimdi daha da ileri gidiyor" dedi. "Her zaman çok net bir vizyona sahip olmuştur, şimdi de bunu kazanca çevirecek".

Bu rekabette en büyük pay sahibi elbette kızlarının menajerliğini yapan ve yıllardır onların sırtından para kazanmakla eleştirilen anne Kris Jenner

Gerçekten de kısa bir süre önce Jean Paul Gaultier'in yaz kampanyası için modellik yapan Jenner, ailedeki stil ikonu olarak artık ablası Kim'in yerini alıyor. Jenner aynı zamanda Dolce & Gabbana gözlük ve çantalarının da yeni yüzü oldu.

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Kylie'nin makyaj serisiyle bu kadar başarılı olduktan sonra kendi moda markasıyla sahip olduğu statüsünden daha fazla para kazanmayı seçmesi çok doğal bulundu. Ancak bu moda hamlesi, yeni bir marka yaratıp giyim ürünleri üreterek Kim Kardashian’a rakip olacak olması aile için dengeleri sarsacak.

Anne Kris Jenner en küçük kızı Kylie'nin geçtiğimiz günlerdeki doğum gününü kutlarken ona "En küçüğümüz sensin ama en akıllımız da sen çıktın" demişti... Kim'in bu durumdan çok hoşlandığı söylenemez...

Kim Kardashian’ın markası Skims ve Khloe Kardashian’'ın markası Good American'ın nispeten yüksek fiyatları, kalite ve sürdürülebilirliğe bağlı olmalarıyla ilişkilendiriliyor. Kim’in sattığı sütyenler 50 dolar civarındayken, Khloe Kardashian’'ın kot pantolonları çoğunlukla 100 ila 200 dolar arasında seyrediyor.

Kylie Jenner bu yeni moda markasını da kozmetik markası gibi büyütmeyi başarırsa ablsı Kim'le arası bozulabilir

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Kylie Jenner, piyasaya girince sadece diğer markalarla değil ablalarıyla da rekabete girecek. Ancak genç yıldızın yaptığı anlaşmaya bakılırsa ürünlerinin pek de ucuz olmayacağı ortada. Kylie Jenner’ın giyim markasının “sessiz lüks” adı verilen bir anlayışı benimseyeceği, çok pahalı olmamakla birlikte lüks ürünler sunacağı söyleniyor. Bakalım Kim Kardashian giyim sektöründe de küçük kardeşi Kylie’ye yenilirse bu sefer gerçekten hırsından ağlayacak mı… Bekleyip göreceğiz. Ama aileye yakın kaynaklar bunun gerçekleşeceğinden çoktan emin konuşuyorlar!