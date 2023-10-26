83 yaşında baba olmuştu… Efsane aktör için endişeler artıyor: Bu kadın onunla oyun oynuyor!

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83 yaşındaki aktör 2020’de, koronavirüs pandemisi zamanı sevgili olduğu 29 yaşındaki sevgilisi Noor Alfallah'tan Roman adını verdikleri bir erkek çocuk sahibi olmuştu. Bu haber herkes kadar Al Pacino’yu da şaşırttı çünkü basına yansıdığı kadarıyla usta oyuncu sevgilisinin hamile olduğunu doğuma kısa bir süre kalana kadar bilmiyordu bile!

Daha sonra yeniden baba olduğu için mutlu olduğu açıklamasını yapsa da al Pacino ve Noor Alfallah çifti cephesinden gelen haberler hep kafa karıştırıcı nitelikteydi. Noor Alfallah aslında Hollywood’da yabancı bir isim değil.

Genç kadın büyük yapım şirketlerinde çalışan bir yönetici. Ancak daha önce de Al Pacino gibi zengin ve kendinden yaşça büyük erkeklerle aşklar yaşadığı biliniyor. Bu da magazin basını tarafından onun aslında şöhret ve servet peşinde koşan, “servet avcısı” diye adlandırılan biri olup olmadığı konusunda soru işaretleri yarattı…

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Noor Alfallah’ın açtığı velayet davasının ayrılık sebebiyle değil Al Pacino'yla evli olmadığı için gelecekte yaşanacak hukuki sorunların önüne geçmek için olduğu iddia edildi

Oysa Noor Alfallah’ın ailesi zaten oldukça zengin ve hiçbir zaman para sıkıntısı içinde olmadı hatta hatırı sayılır bir parası olduğu biliniyor. Al Pacino ve Noor Alfallah, bebeklerinin doğumunun ardından ele ele görüntülenmeye devam etti.

Noor Alfallah Al Pacino'dan doğan oğlu Roman'ın fotoğrafını Instagram hesabında paylaşmıştı

Doğumun üzerinden 3 ay geçer geçmez ise Alfallah’ın mahkemeye başvurup oğlunun velayetini almak istediği ortaya çıktı. bu da çiftin ayrıldığı şeklinde yorumlandı. Başlıklar ünlü çift bebekleri doğar doğmaz ayrıldı şeklinde atıldı.

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Tam bu söylentilerin üstüne Pacino ve Noor Alfallah yeniden bir arada mutlu mesut polar vermeye başladılar. Ve birlikteliklerinin de hala devam ettiği ortaya çıktı. Bu tuhaf durum da zaten çok ilgi çeken ilişkinin daha da çok konuşulmasına yol açtı.

Al Pacino bugüne kadar hiç evlenmedi. Fakat farklı ilişkilerinden üç tane çocuğu bulunuyor. Beverly D'Angelo'dan 22 yaşında Olivia ve Anton adında biri kız diğeri erkek ikizleri olan Al Pacino'nun Jan Tarrant ile ilişkisinden de şu anda 33 yaşında olan Julie adında bir kızı bulunuyor

Ünlü dedikodu sitesi Radar Online’a göre efsane oyuncunun yakın çevresi artık yaşananlardan dolayı endişeye kapılır oldu. Çiftin etrafındaki ve Al Pacino’nun çevresindeki dostları Noor Alfallah’ın ünlü aktörle adeta kedinin fareyle oynadığı gibi oynadığını düşünüyor.

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Ve Pacino’nun bu konuda çok üzüleceği, bu ilişkinin ardından zarar göreceği endişesi her geçen gün artıyor. "Ona ne yaşatırsa yaşatsın, Al Pacino ondan vazgeçemiyor. Noor ona en ufak bir ilgi göstermeyi bile kabul ettiği an hemen yelkenlerini suya indiriyor" diyenler gidişatın kötü olduğunu düşünüyor…

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Yaşı epey ilerlemiş olan usta oyuncunun bu durumdan kötü etkilendiğini söyleyen dostları onun adeta büyülenmiş gibi davrandığını düşünüyor. Söylentilere göre 83 yaşındaki Pacino, otoriter görünümlü kız arkadaşıyla çıktığı abartılı randevu geceleri için ceplerini kazıyıp duruyor ve onun her kaprisini şımartmaktan kendini alıkoyamıyor.

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Dile getirilen iddialar oldukça sert. Arkadaşlarının çoğu usta aktörün kendi ayakları üzerinde duramayacak kadar zayıf olduğunu düşünüyor. Mutsuz olduğunun çok açık olduğunu düşünen yakın çevresi Pacino için "Çocuk bezi değiştiriyor ve hayatının geri kalanında Noor'a bağlı kalacak. İnsanlar stres ve kalp ağrısının onu bitireceğinden endişe ediyor." dedi.

İkilini ilişkisi Jason Mamoa'nın yaptığı bu sosyal medya paylaşımıyla ortaya çıktı

Noor Alfallah’ın yeni doğan oğullarının tam velayetini almak için mahkemeye başvurması duyulup çok ses getirince Al Pacino ve Alfallah özel bir başvuru yaparak velayet duruşmasının özel tutulmuş bir hakimle kamuya kapalı şekilde görülmesini talep etmişlerdi. Çiftin bunun için hakime saat başına 950 dolar artı "Davalı (Pacino) tarafından ödenen" ücretler ödediği de geçenlerde ortaya çıkmıştı.

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