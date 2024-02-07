50 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar… Onu etkilemek için randevuya kamerasıyla gitmişti: İki evlilik teklifi de reddedildi!

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Hele ki ışıltısı kadar skandalı bol olan gösteri dünyasında… Aşkların da evliliklerin de ömrünün kısa olduğu Hollywood’da tam yarım asırdır süren bir aşk var ki dillere destan desek yeridir.

BİR YASTIKTA YARIM ASIR DEVİRDİLER

Bir yastıkta 50. yıllarını kutlamaya hazırlanan Hollywood’un en saygın, Oscar’lı yönetmenlerinden Ron Howard ve eşi Cheryl işte böyle bir aşkı ve 1975’te evlendiklerinden beri önce dört çocuklarının sonra da torunlarının cıvıltılarıyla dolan mutlu yuvalarını paylaşıyorlar.

Bir çocuk yıldız olarak başlayan oyunculuk kariyerinin ardından yönetmenliğe geçiş yapan, Apollo 13, A Beautiful Mind gibi gişede büyük başarılar kazanan, aynı zamanda Oscar da kazanan Ron Howard, lisedeyken gönül verdiği eşiyle hâlâ ilk günkü gibi mutlu olduğu bir evliliği sürdürüyor.

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Ron Howard ve eşi Cheryl'in evlilik hikayesini kızları, ünlü oyuncu Bryce Dallas Howard anlattı

50 YILLIK BÜYÜK AŞKI EVLİLİĞE TAŞIMAK KOLAY OLMADI

Ron Howard’ın kendisi gibi oyuncu olan kızı Bryce Dallas Howard, katıldığı bir programda anne ve babasının evliliğiyle ilgili bilinmeyen bir detayı anlatarak hayranlarını şaşırttı. Yıllardır büyük aşklarıyla Hollywood’un parmakla gösterilen çiftlerinden olan anne ve babasının evlenmeleri o kadar da pürüzsüz gerçekleşmemişti. Ron Howard sadece Holyywood'un en üretken ve başarılı yönetmenlerinden biri olmakla kalmadı, aile hayatı ve uzun soluklu, mutlu evliliğiyle de hep parmakla gösterildi

3 KEZ EVLENME TEKLİF ETTİ, 2’SİNDE REDDEDİLDİ

Bryce Dallas Howard, babasının annesi Cheryl’e tam üç kez evlenme teklif ettiğini, annesinin teklifi iki kez geri çevirdiğini itiraf etti. Ünlü oyuncu, çok güçlü ve bağımsız bir kişiliği olan annesinin "çok sert ve kendine özgü bir kadın" olduğunun altını çizdi.

Annesinin çok özgür ruhlu, güçlü ve başına buyruk bir karakteri olduğunu anlatan Bryce Dallas Howard, babasının ona üç kez evlenme teklif etmek zorunda kaldığını söyledi

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“Annem de babamı seviyordu ve onunla evlenmek istiyordu. Ancak babamın acelesine karşı çıktı. Okulunu bitirmek istedi, sonrasında yapmak istediği şeyler, kurduğu bazı hayaller vardı” diyerek bu iki ret cevabının nedenini açıkladı.

TANIŞTIKLARINDA O 16, KARISI 17 YAŞINDAYDI

“Annem ve babam 16 yaşından beri birlikteler. Ve annem nasıl bizi, dört çocuğunu büyüttüyse babamı da aslında eğiten ve yetiştiren kişi oldu” diyor42 yaşındaki başarılı aktris.

"İlk uçağını 16 yaşındayken tek başına kullandı. Okulunda kızlar için bir spor dalı olmadığında tüm saçlarını kesmiş ve herkese adının Charlie olduğunu ve futbol oynadığını söylemiş; sonra bunu öğrendiklerinde bir atletizm takımı kurmuş. ... Annem bir yazardır. Bilim-kurgu romanları yazıyor."

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“BABAMI DA 4 ÇOCUĞUYLA BİRLİKTE ANNEM EĞİTTİ”

Bryce Dallas Howard’ın Jocelyn ve Paige adında ikiz kız kardeşleri ve Reed adında bir de erkek kardeşi var. Ünlü oyuncu anne ve babasının evliliği için "Kendinden o kadar emin ki, bence babamı da bir bakıma böyle yetiştirdi. Çünkü 16 yaşından beri birlikteler ve babamı çok dürüst ve gerçek tutan kişi annem oldu" diyor. Ron Howard sık sık sosyal medya hesabından eşinin ve çocuklarının fotoğraflarını paylaşıp, 50 yıldır birlikte olduğu Cheryl Howard'a olan aşkını dile döküyor

LİSEDE BAŞLAYAN AŞK 50 YILI DEVİRDİ

69 yaşındaki Oscar’lı yönetmen Ron Howard, daha lisedeyken görüp aşık olduğu eşi Cheryl’la ilgili sürekli sosyal medyadan paylaşım yapıyor ve birlikte çekilmiş fotoğraflarını yayınlayarak hep ona duyduğu bitmez aşkı anlatıyor. Ron Howard, Hollywood'daki Şöhretler Kaldırımı'nda yıldızına kavuşurken eşi, kızı, damadı ve torunu ona böyle eşlik etmişti

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“KARIMI GÖRÜNCE BENİM İÇİN DÜNYADA ONDAN BAŞKA KİMSE KALMADI”

Tanıştıkları anda aralarında bir etkileşim olduğunu söyleyen usta yönetmen “Karımı gördüm. Ve bir anda dünyada bizden başka kimse yokmuş gibi oldu. Ve zaten sonra gerçekten de durum bu oldu: Gözüm de gönlüm de ondan başkasını görmedi. Hayatıma başka hiç kimse girmedi” diyor bu büyük aşkı anlatırken.

Mutlu çiftin dört çocukları var... En büyük kızları olan Bryce Dallas Howard da ünlü bir Hollywood yıldızı

İLK RANDEVULARINA ONU ETKİLEMEK İÇİN KAMERASIYLA GİTTİ

Ron Howard, eşi Cheryl’ın karşısına çocuk oyuncu olarak ünlenmiş, kafasına yönetmenliği de koymuş bir genç adam olarak çıkmıştı. Genç aşıklar tanışıp birbirlerinden hoşlanınca çıktıkları ilk randevuya Ron Howard, o yıllarda pek kimselerde olmayan kamerasıyla gitmiş, müstakbel eşini etkilemeye çalışmıştı.

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GÖSTERİŞTEN, SKANDALDAN UZAK SAKİN VE HUZURLU BİR HAYAT

Howard’ın kazandığı onca ün ve başarıya, üstelik kızlarının da Hollywood’da yıldız olan bir oyuncuya dönüşmesine rağmen Howard çifti hep görkemden, gösterişten uzakta yaşadılar. Skandallardan, dedikodulardan uzakta, sessiz sakin geçen bu yarım asırda da ünlüler dünyasının parmakla gösterilen, örnek çiftlerinden biri olmayı başardılar. Ron Howard, lise aşkı olan eşini etkilemek için ilk randevularına o günlerde pek kimselerde olmayan kamerasıyla gitmiş

MUTLU EVLİLİKLERİNİN EN BÜYÜK SIRLARINI AÇIKLADI

69 yaşındaki usta yönetmen daha önce bu büyük aşk ve başarılı evliliğin sırrını anlatırken "Onunla tanıştım ve sonrasında dünyada başka hiç kimse yoktu" demişti. Sürekli karşılaştığı bu uzun evliliği nasıl yürüttükleri sorusuna da “Bir tekniği ya da taktiği yok. İletişim kurmayı ve zor konuşmaları yapıcı yollarla yapmayı öğrenmelisiniz” demişti.





ŞANSLI OLDUĞUNUN DA FARKINDA…

Usta yönetmen sırrının iyi iletişim olduğunu söylerken ne kadar şanslı olduğunu da göz ardı etmiyor: "Bunun ötesinde, bir şans unsuru var, çünkü insanlar ya birlikte büyürler ve yaşlanırlar ya da bunu başaramazlar. Bu zorlayarak becerebileceğiniz bir şey değil”.