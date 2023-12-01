Bir yastıkta 30 yıl… Saçları birlikte beyazladı ama aşkları hiç solmadı!

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2023 yılı da böyle birçok ayrılığa sahne oldu. Kısa süre önce büyük bir aşkla evlenen ya da neredeyse çeyrek asrı birlikte deviren sağlam çiftler birer birer çok konuşulan ayrılıklar yaşadı. Yine de bu genellemenin dışında kalan ve yıllar boyunca sahip oldukları aşkı kaybetmeden bir arada kalan ünlüler de az değil. Michelle Pfeiffer ve David E Kelley tam 30 yıldır herkese parmak ısırtan bir aşkla mutlu evliliklerini sürdürüyorlar

BİR YASTIKTA 30 YILI DEVİRDİLER

Kasım ayında evliliklerinin 30. Yıldönümünü kutlayan, Hollywood’un sessiz sakin çiftlerinden biri de tam bahsettiğimiz gibi bir aşk ve evlilik yaşıyorlar. Bir zamanların beyaz perdede fırtınalar estiren güzeller güzeli yıldızı Michelle Pfeiffer ve gösteri dünyasının en tanınmış yapımcılarından David E Kelley’den bahsediyoruz.

Ünlü çifti ilk kez bir araya getiren Michelle Pfeiffer'ın yakın bir arkadaşı olmuş... Pfeiffer aslında ileride kocası olacak bu adamı kız kardeşiyle bir araya getirmek isteyince arkadaşı ona şu sözleri fısıldamış: "Bu adamı sakın bırakma, ileride senin kocan olacak"

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Michelle Pfeiffer, yıllar geçse de hâlâ büyük bir aşkla bağlı olduğu eşiyle çekilmiş bir selfie’sini paylaşarak "30 yıllık mutluluk" yazdı. 65 yaşındaki Pfeiffer ve 67 yaşındaki David E Kelley bundan tam 30 yıl önce yakın arkadaşlarının ayarladığı bir randevu için bir araya gelmişlerdi. O günden sonra da bir daha ayrılmadılar.





ZORAKİ BULUŞMADAN ÖLÜMSÜZ AŞKA

O günlerde kariyerinin zirvesinde olan Michelle Pfeiffer, başta arkadaşının ısrarını kabul etmek istememiş, David E Kelley’yle buluşmamak için ayak diremişti. Yıldız oyuncu o anları "Biraz gergindim... birkaç kötü tanışma randevum olmuştu ve onlardan uzak durmaya yemin etmiştim ve en iyi arkadaşım 'Lütfen, son kez David Kelley denen bu adamla tanış' dedi ve ben de 'Tamam' dedim. "Bowling partisi gibi bir şey yapmanın iyi bir fikir olduğunu düşündüm." diye anlatıyor. Michelle Pfeiffer tam da David E Kelley'le ilişkisine başlamadan önce bir kız çocuk evlat edinmişti... Ünlü yapımcı bu çocuğu kendi kızı gibi büyüttü, Michelle Pfeiffer'ın kararını bir kez bile sorgulamadı... Yıldız oyuncu da onun ne kadar iyi bir baba olduğunu ve bu evliliğin yürüyeceğini bu sayede anladı

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"ONUNLA BEN DEĞİL KARDEŞİM EVLENMELİ"

Hatta Michelle Pfeiffer, bu zoraki buluşmayı başından atmak için ünlü yapımcıyı kız kardeşi Dedee Pfeiffer'la bir araya getirmek istediğini itiraf ediyor. “Başta onların evlenirlerse iyi bir çift olacağını düşünmüştüm” diyen ünlü oyuncu buluşmaya kız kardeşini götürmüştü. Michelle Pfeiffer, kız kardeşiyle gelecekte kocası olacak adamı bu buluşmada karşılıklı oturtmuş ve bütün gece sohbet etmelerini izlemişti. Michelle Pfeiffer eşi için "Onu asla hafife almıyorum. Kocam kadar dürüst bir insanla daha önce hiç karşılaşmadım. Ona çok saygı duyuyorum" diyor

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O GÜNDEN SONRA BİR DAHA AYRILMADILAR

Pfeiffer, Kelley için "Kız kardeşimle sohbet ediyorlardı çünkü kız kardeşim çok çekici ve sosyal açıdan çok iyi biri. Bense o kadar iyi değilim. Ama gördüm ki David de aslında utangaçmış” diyordu. Bu iki başarılı, çekici ama utangaç insan o ilk buluşmaları bekledikleri gibi geçmemiş olsa da kısa süre sonra birbirlerine delicesine aşık olmuştu…

Ünlü çift ciddi bir ilişkiye başladıklarında Michelle Pfeiffer çoktan kızı Claudia Rose'u evlat edinme işlemlerine başlamıştı. İlişkilerinin ikinci aylarında bir anda bir kız çocuk sahibi olan çift aynı yıl içinde evlendiler. Michelle Pfeiffer "İkimiz de ilişkimizde ilerlemeden önce birbirimizi ebeveyn olarak gördük ve garip bir şekilde çift olarak üzerimizdeki baskıyı azalttı." diyor bu durum için.

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BİR ANDA İKİ ÇOCUKLARI BİRDEN OLDU

Üstelik David E Kelley, Michelle Pfeiffer’ın evlat edindiği kızını kendi öz kızı gibi bağrına basmış, ona gerçek babası gibi bakmaya başlamıştı. Sevdiği adamın yumuşak kalbini ve ne kadar iyi bir baba olduğunu anlayan Michelle Pfeiffer, evlilik konusunda verdiği kararın doğruluğundan da böylece emin olmuştu.

Michelle Pfeiffer ve David E Kelley, zoraki bir randevuda bir araya geldikten bir yıl sonra evlendiler

Çift, tanışmalarının üzerinden bir yıldan kısa bir süre geçtikten sonra, Kasım 1993'te nikâh masasına oturdu. Kelley, Claudia'yı resmen evlat edindi ve Ağustos 1994'te oğulları John Henry'yi kucaklarına aldılar. Bir anda iki çocuk sahibi olan ünlü çift bir süre kendilerine hiç vakit ayıramadan yaşamışlardı.

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KARİYERİNE AİLESİ İÇİN ARA VERDİ: HER CUMARTESİ AŞK RANDEVUSU

Çocukları büyürken kariyerine bir süre ara veren Michelle Pfeiffer, eşiyle romantizmlerini kaybetmemek için her cumartesi akşam yemeğine ve sinemaya gittikleri bir randevu gecesi kuralı koydular ve buna yıllarca uydular. Pfeiffer, yıllar sonra kariyerine geri döndü ve yeniden önemli yapımlarda rol almaya başladı.





UZUN EVLİLİĞİN SIRRI

Çiftin kızları geçen üniversiteye başladı ve oğulları da önümüzdeki yıl yuvada uçacak. Michelle Pfeiffer, bir yandan kariyerine devam ederken bir yandan da boş kalan yuvalarında kocasıyla aşk tazeleyeceklerini söylüyor mutlulukla. Bir de bunca yıllık evliliklerinin yolunda gitmesinin en büyük sırlarından birini veriyor…

"Kocam kadınlar için kimsenin yazmadığı gibi yazan, müthiş işler başaran bir sanatçı ve yapımcı" diyor ünlü yıldız. Ancak yine de ünlü çift yıllardır hiç birlikte çalışmamışlar. Bu da Michelle Pfeiffer’ın kendi seçimi. "Gerçekten harika bir evlilikleri varmış gibi görünen ve sonra birlikte çalışıp ertesi yıl boşanma davası açan pek çok çift gördüm" diyor ünlü yıldız.





"EVLİLİĞİM İŞİMDEN DAHA ÖNEMLİ"

Evliliğine işlerinden çok daha fazla değer verdiğini söyleyen Pfeiffer, birlikte çalışmanın riskli olduğunu ve bu riske yanaşmadığını itiraf ediyor: "Çalışırken ikimiz de biraz sertiz ve bu yüzden eve geldiğimde kötü bir gün geçirmişsem ve bir şeye üzülmüşsem, onun benim tarafımda olmasını istiyorum çünkü diğer tarafı duymamış oluyor. Onunla çalışmaydım kızdığım kişi o olacaktı. Ama şimdi eve gelince sadece aşkıma kavuşup mutlu oluyorum".