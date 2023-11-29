'Sette değilsem işim ev kadınlığı ve annelik' demişti... Yıldız oyuncunun ikizleri 19 yaşında!

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Kariyerinin ilk yıllarında Liam Neeson, Kiefer Sutherland, Dylan McDermott ve Matthew Perry gibi ünlü isimlerle ses getiren aşklar yaşayan Julia Roberts, ünlü Country şarkıcısı Lyle Lovett ile 2 yıllık bir evlilik yaşamıştı.

HOLLYWOOD'UN EN MUTLU EVLİLİKLERİNDEN BİRİNİ YAPTI

21 yıldır, bir film setinde tanışıp aşık olduğu görüntü yönetmeni Danny Moder’la evli olan Julia Roberts, bir yandan oyunculuk kariyerini başarıyla sürdürürken bir yandan da 3 çocuğunu büyüten, mutlu ve gururlu bir anne.

56 yaşındaki efsane oyuncu, ikizleri kızı Hazel ve oğlu Finn’in 19. yaş günlerini kutladı. Instagram’dan onların bebekken, kucağında otururlarken çekilmiş, daha önce görülmemiş bir fotoğraflarını paylaşan Roberts onlara olan sevgisini takipçileriyle paylaştı. Julia Roberts özel günler dışında aile hayatını sosyal medyadan paylaşmamayı tercih ediyor... Yıldız oyuncu 19 yaşına basan ikizleri Hazel ve Finn'in doğum gününü daha önce görülmemiş bu fotoğrafla kutladı

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İKİZLER 19 YAŞINDA!

Fotoğrafın altına “19 yaş! Sizinle birlikte yaşamanın neşesi, eğlencesi ve çılgınlığı için söylenecek söz yok" notunu düşen yıldız oyuncu sık sık anne olduktan sonra değişen yaşantısından ve başarılı kariyerinin önüne geçen aile yaşantısından bahsediyor.

Roberts "Kocamla birlikte kurduğumuz hayat. Çocuklarımızla birlikte kurduğumuz hayat. Ve bu, hayatta başıma gelen en iyi şey. ... Önemli olan günün sonunda eve, onların yanına zaferle dönmek" diyor. Bir yandan hâlâ oyunculuğa devam etse de ailesini her şeyin önüne koyduğunun altını çiziyor. Julia Roberts ve Danny Moder'ın kızı Hazel, 2 yıl önce babasıyla ilk kez kırmızı halıda poz vermişti

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ANNELİK YOLCULUĞUNU BÖYLE ANLATMIŞTI

Danny Moder’la, 19 yaşındaki ikizleri ve 16 yaşındaki oğlu Henry’yi büyüten Roberts, anneliğin zorlu yolculuğu konusunda da son derece açık sözlü. Çocuklarını yetiştirirken yanlış adımlar atmaktan çok korktuğunu itiraf eden yıldız oyuncu "Bazen her şeyi berbat etme korkusuna kapılıyorum" diyor.

Oyunculuk kariyeri büyük başarılarla dolu olsa da Julia Roberts için hayatta gerçekleşen en büyük hayali bu değil. Eşi ve çocuklarıyla kurduğu hayatın kendisi için en büyük başarı olduğunu söyleyen ünlü oyuncu "Çalışmadığım zamanlarda ev kadını olmak benim tam zamanlı işim" diyor. Julia Roberts'ın ikizleri evlendikten 2 yıl sonra doğmuştu... Roberts bir yandan kariyerini sürdürürken bir yandan annelik görevlerinde hata yapıp yapmadığını da hep sorguladığını itiraf ediyor

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TEK HAYALİ BU BAŞARILI KARİYER DEĞİLDİ...

Bir yandan kariyerini sürdürüp bir yandan da yaşları birbirine yakın üç çocuğunu büyütmek güzel yıldız için zor olsa da Roberts halinden memnun: “Her şey her zaman güllük gülistanlık olmasa da bir anne ve bir eş olmak bana çok keyif veriyor”. Bunda elbette Roberts'ın 21 yıldır en büyük destekçisi ve 3 çocuğunun babası olan eşi Danny Moder'ın katkısı da büyük...

Julia Roberts ve Danny Moder'ın 21 yıllık evliliği aslında ses getiren iddiaların gölgesinde başlamıştı ancak çift bu söylentileri unutup ve unutturup yollarına mutlu mesut devam ettiler

Roberts ve kocası Danny Moder tanıştıklarında ikisi de başkalarıyla birlikteydi. Yıldız oyuncu meslektaşı Benjamin Bratt’le aşk yaşıyordu. Danny Moder ise Vera Steimberg ile evliydi. Roberts ve Moder tanışıp birbirlerine aşık olunca hemen ikisi de bu isimlerden ayrıldı.Ancak Danny Moder’ın eşi Julia Roberts’ı “kocasını çalmakla” suçlayacaktı. Olaylı boşanmanın ardından ilişkileri çok ses getiren çift, 2002’de sessiz sedasız evlenmiş, bu evliliği basına duyurmamışlardı. 4 Temmuz’da, Amerika’nın Bağımsızlık Günü’nde evlenen Roberts ve Moder yakın dostlarını kutlamaya davet etmiş; herkese sürpriz yaparak nikah kıymıştı.

21 YILLIK MUTLULUĞUN SIRRI AŞK MEKTUPLARINDA SAKLI

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Roberts, eşiyle 21 yıllık evliliklerini nasıl hâlâ ilk günkü gibi ayakta tuttuklarının sırlarından birinin birbirlerine el yazısıyla yazılmış romantik notlar vermek olduğunu anlatmıştı. Bu alışkanlığı yıllardır sürdüren Julia Roberts eşinin ona ilk yazdığı, tam 7 sayfa uzunluğundaki aşk mektubunu da hâlâ saklıyor.

Julia Roberts, eşinin ona yazdığı ilk aşk mektubunu zamanı gelince kızına vereceğini söylüyor

Julia Roberts bu mektubu katlanmış şekilde özel bir yerde saklıyormuş. 19 yaşına basan kızı Hazel için de bu mektubun bir önemi var. Julia Roberts şöyle diyor “Bir gün Hazel’a, zamanı geldiğinde, bu mektubu göstereceğim. Ve ona işte kızım aslında aradığın şey, gerçek aşk bu diyeceğim. O günlerin gelmesini sabırsızlıkla bekliyorum.”

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