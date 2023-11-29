10 yıl önce o korkunç kazada ölmüştü… Kızı da, ‘kardeşim’ dediği dostu da onu unutamadı… ‘Seni her gün çok özlüyoruz’

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Üstelik Paul Walker, birkaç yan rolde boy gösterdikten sonra başrolünü üstlendiği Hızlı ve Öfkeli film serisinde hızlı arabaları adeta bir sihirbaz gibi kullanıp türlü tehlikenin üstesinden geldi yıllarca. Ancak hayatını da korkunç bir araba kazasında kaybetti. 10 yıl önce, daha sadece 40 yaşındayken korkunç bir kazada ölen Paul Walker'ı sevenleri unutmadı: Walker geride 15 yaşındaki kızı, tek çocuğu olan Meadow Walker'ı bırakmıştı

40 YAŞINDA ÖLDÜ, ACISI HÂLÂ DİNMEDİ

Paul Walker, 2013 yılında arkadaşı Roger Rodas'ın kullandığı Porsche Carrera GT'nin kaza yapması ve alevler içinde kalması sonucu 40 yaşında hayatını kaybetmişti. İki arkadaşın olay yerinde öldüğü açıklandı ve yetkililer kazanın aşırı hız yüzünden gerçekleştiğini açıkladı.

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Paul Walker öldükten sonra geride tek evladını, kızı Meadow Walker’ı bıraktı. Babasının ölümü sırasında henüz 15 yaşında olan Meadow, hep babasına büyük bir özlem duyarak büyüdü. Ve onu sık sık sosyal medya hesabından anmayı hep sürdürdü. Meadow Walker, son 10 yıldır sürekli olarak babası Paul Walker'a duyduğu özlemi dile getiriyor... Meadow, onun ayak izlerini takip etti; önce başarılı bir model sonra da bir oyuncu oldu

“SENİ HER GÜN ÖZLÜYORUM BABACIĞIM”

Bu yıl babasının 50. doğum gününde Meadow Instagram hesabından "Koruyucu meleğimin doğum günü kutlu olsun. Sevgin, rehberliğin, dostluğun, güneş ışığın ve beni dünyadaki tüm güzellikleri görebilecek şekilde yetiştirdiğin için teşekkür ederim." satırlarını paylaşmıştı.

Meadow Walker babasının 10. ölüm yıldönümünü de unutmadı. Başarılı model 10 yıldır büyük bir özlem duyduğu babasına "Sen tanıdığım en nazik, alçakgönüllü, cömert ve şefkatli insansın. Bana daha küçücükken herkese her zaman saygılı davranmayı, iyilik yapmayı ve gezegenimize sahip çıkmayı öğrettin. Seni seviyorum ve her gün özlüyorum." diye seslendi.

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EVLENDİ, BAŞARILI BİR MODEL VE OYUNCU OLDU… AMA BABASI BUNLARI GÖREMEDİ

Paul Walker’ın kızı Meadow, babasının ayak izlerini takip etti. Önce başarılı bir model oldu hatta Alexander McQueen defilesinde podyuma çıktı. Bir yandan Givenchy’nin reklam yüzü oldu bir yandan da babası gibi oyunculuğa göz kırptı.

Meadow Walker, babasının 6 kez başrolünü oynadığı Hızlı ve Öfkeli sersinin sonra filmi Hızlı ve Öfkeli 10’da küçük de olsa bir rol alarak oyunculuğa da ilk adımını atmış oldu. Şu anda 25 yaşında olan Meadow, 2021 yılında aktör Louis Thornton-Allan ile evlenmişti.

Birlikte 6 Hızlı ve Öfkeli filminde oynayan Paul Walker ve Vin Diesel arasında rol arkadaşlaığından öte bir dostluk vardı... Vin Diesel, Meadow Walker’ı öz kızı gibi büyüttü... Kendi 6 yaşındaki kızına da kaybettiği dostunun anısına Paulina ismini verdi

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Yanında da onu babası öldükten sonra hiç yalnız bırakmayan, artık babası yerine koyduğu yıldız oyuncu Vin Diesel vardı. Usta aktör, en yakın dostlarından biri olan Paul Walker’ın kızını düğününde koluna girip damada veren kişi oldu.

ROL ARKADAŞI VE EN YAKIN DOSTU ÜNLÜ OYUNCUNUN KIZINI HİÇ TEK BAŞINA BIRAKMADI

Ona dostunun emaneti gibi bakan Vin Diesel, Meadow Walker’ın Hızlı ve Öfkeli setindeki ve galalardaki de en büyük destekçisiydi. Diesel ve Walker'ın paylaştığı bağ rol arkadaşlığının çok ötesine bir bağ.

Meadow Walker iki yıl önce aktör Louis Thornton-Allan'la evlendi

Diesel merhum aktörden sık sık "kardeşim" diye bahsediyor ve aynı zamanda vaftiz babası da olduğu Meadow Walker’ın üzerine titriyor. "Babalar Günü'nde beni ilk kutlayan Meadow. Onu kendi çocuklarımla birlikte görmek benim için dünyanın en güzel şeylerinden biri.” diyor Vin Diesel.

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Usta aktörün kızı, 6 yaşındaki Pauline’e verdiği isim de yakın dostu Paul Walker’ın anısına… Vin Diesel, Paul Walker’ın hayatta olup Meadow ve kendi çocuklarını bir arada görebilmesini çok istediğini gözleri dolarak anlatıyor.





KARDEŞİ ONU BÖYLE ANLATTI

Walker'ın kardeşi Cody Walker, kardeşinin vefatının 10. yılı için kendisine sorulan soruları cevapladı ve yeğeni Meadow'un birçok yönden babasından "meşaleyi teslim aldığını" söyledi. Cody Walker, trajik şekilde kaybettiği kardeşi için "Onun kızının çok güzel bir genç bayan olarak büyüdüğünü bilmesini isterdim" diyor.

Meadow Walker geçen yıl Hızlı ve Öfkeli filminde küçük de olsa bir rolde oynadı... Onu kırmızı halıda yalnız bırakmayan yine baba yarısı Vin Diesel oldu

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Erkek kardeşi Cody, Paul Walker’ın, kızı Meadow’u bu zorlu kariyer yolculuğunda görse çok gurur duyacağını söylüyor. Ve kardeşinin de kendi kariyer yolculuğunda kızı Meadow için neler hissettiğini açıklıyor.

“KIZI BÜYÜRKEN ONUNLA OLAMAMAK KARDEŞİMİ ÇOK ÜZERDİ”

"Paul, kızının çok hızlı büyüdüğü gerçeğini görüyor ve bundan dolayı çok üzüntü çekiyordu. Kariyeriyle çok meşguldü ve tüm bunları dengelemeye çalışıyordu" diyen kardeşi Paul Walker’ın baba olmayı sevdiğini ama kariyeri yüzünden kızıyla geçirmesi gereken zamanın çalındığını biliyordu diyor: "Kızı büyürken onu az görmek onu gerçekten ama gerçekten yiyip bitiriyordu".